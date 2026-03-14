MEA પ્રેસ કોન્ફરન્સ LIVE: ઓઇલ અને ગેસ પર MEAની પ્રેસ કોન્ફરન્સ, જાણો હાલની પરિસ્થિતિ - FUEL AVAILABILITY INDIA
Published : March 14, 2026 at 4:26 PM IST
નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રાલય (MEA) દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ શરૂ થઈ છે. આ બ્રીફિંગ દરમિયાન વૈશ્વિક ઉર્જા કટોકટી અને તેલ અને ગેસનો પુરવઠો મુખ્ય મુદ્દાઓ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. સત્રની શરૂઆત કરતાં, મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ક્રૂડ ઓઇલ અને કુદરતી ગેસના વધતા ભાવ તેમજ ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા અંગે સરકારના વલણની રૂપરેખા આપવાનું શરૂ કર્યું. એવી અપેક્ષા છે કે આ પરિષદ દરમિયાન, ભારત તે દેશો સાથે તેલ કરારો અને ચુકવણી પદ્ધતિઓ અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરશે જેમાંથી તે હાલમાં રાહત દરે ઉર્જા આયાત કરી રહ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો અને લોજિસ્ટિકલ અવરોધોને કારણે તેલના અવિરત પુરવઠામાં અવરોધ આવતા પડકારો અંગે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. સમગ્ર વિશ્વ હાલમાં ભારત તેના સ્થાનિક હિતો અને વૈશ્વિક રાજદ્વારી દબાણ વચ્ચે સંતુલન કેવી રીતે જાળવી રાખે છે તેના પર નજર રાખી રહ્યું છે.
નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રાલય (MEA) દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ શરૂ થઈ છે. આ બ્રીફિંગ દરમિયાન વૈશ્વિક ઉર્જા કટોકટી અને તેલ અને ગેસનો પુરવઠો મુખ્ય મુદ્દાઓ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. સત્રની શરૂઆત કરતાં, મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ક્રૂડ ઓઇલ અને કુદરતી ગેસના વધતા ભાવ તેમજ ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા અંગે સરકારના વલણની રૂપરેખા આપવાનું શરૂ કર્યું. એવી અપેક્ષા છે કે આ પરિષદ દરમિયાન, ભારત તે દેશો સાથે તેલ કરારો અને ચુકવણી પદ્ધતિઓ અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરશે જેમાંથી તે હાલમાં રાહત દરે ઉર્જા આયાત કરી રહ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો અને લોજિસ્ટિકલ અવરોધોને કારણે તેલના અવિરત પુરવઠામાં અવરોધ આવતા પડકારો અંગે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. સમગ્ર વિશ્વ હાલમાં ભારત તેના સ્થાનિક હિતો અને વૈશ્વિક રાજદ્વારી દબાણ વચ્ચે સંતુલન કેવી રીતે જાળવી રાખે છે તેના પર નજર રાખી રહ્યું છે.