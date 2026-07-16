ETV Bharat / Videos

અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની 149મી ભવ્ય રથયાત્રા અંતિમ પડાવમાં, જય રણછોડ માખણ ચોરના જયઘોષ - AHMEDABAD RATH YATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની 149મી ભવ્ય રથયાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 7:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: જય જગન્નાથ… આજે અષાઢી બીજ છે. સૂર્યોદય થતાની સાથે જ જગતના નાથ ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બળભદ્રજી રથ પર સવાર થઈને નગરચર્યાએ નીકળી ગયા છે અને નગરજનોને અલૌકિક દર્શન આપી રહ્યા છે. રથયાત્રાના અવસરે જમાલપુર સ્થિત જગન્નાથજી મંદિર રંગબેરંગી લાઈટથી ઝળહળી ઊઠ્યું છે. આ સાથે જ જય રણછોડ માખણ ચોરના જયઘોષ કરી રહ્યા છે. મંદિરની અંદર પણ ઢોલ નગારા અને શરણાઇના સૂર ગુંજી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં મંદિરની અંદર - બહાર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.

રથયાત્રાનો રુટ

• જગન્નાથ મંદિર
• AMC ઓફિસ
• ઢાળની પોળ
• રાયપુર ચકલા
• ખાડિયા
• કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન
• કાલુપુર દરવાજા
• સરસપુર
• પ્રેમ દરવાજા
• દિલ્હી ચકલા
• શાહપુર દરવાજા
• આર.સી. હાઈસ્કૂલ
• ઘી કાંટા
• માણેકચોક
• જગન્નાથજી મંદિર

અમદાવાદ: જય જગન્નાથ… આજે અષાઢી બીજ છે. સૂર્યોદય થતાની સાથે જ જગતના નાથ ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બળભદ્રજી રથ પર સવાર થઈને નગરચર્યાએ નીકળી ગયા છે અને નગરજનોને અલૌકિક દર્શન આપી રહ્યા છે. રથયાત્રાના અવસરે જમાલપુર સ્થિત જગન્નાથજી મંદિર રંગબેરંગી લાઈટથી ઝળહળી ઊઠ્યું છે. આ સાથે જ જય રણછોડ માખણ ચોરના જયઘોષ કરી રહ્યા છે. મંદિરની અંદર પણ ઢોલ નગારા અને શરણાઇના સૂર ગુંજી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં મંદિરની અંદર - બહાર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.

રથયાત્રાનો રુટ

• જગન્નાથ મંદિર
• AMC ઓફિસ
• ઢાળની પોળ
• રાયપુર ચકલા
• ખાડિયા
• કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન
• કાલુપુર દરવાજા
• સરસપુર
• પ્રેમ દરવાજા
• દિલ્હી ચકલા
• શાહપુર દરવાજા
• આર.સી. હાઈસ્કૂલ
• ઘી કાંટા
• માણેકચોક
• જગન્નાથજી મંદિર

For All Latest Updates

TAGGED:

149TH RATH YATRA IN AHMEDABAD
149TH RATH YATRA
AHMEDABAD
AHMEDABAD RATH YATRA
LORD JAGANNATH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Gujarati Team

With an enthusiastic group of journalists, stringers, and contributors deployed throughout the state, ETV Bharat Gujarati presents exceptional narratives originating from the region. Its focus extends beyond the commonplace and habitual tales, as it actively seeks out distinctive, extraordinary, and unique stories. The Gujarati platform maximises its capabilities to extract and deliver accounts from the farthest reaches of the state....view details

રિલેટેડ આર્ટીકલ

જગન્નાથજીની રથયાત્રા

પુરીથી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા LIVE

July 16, 2026 at 7:54 AM IST
ભગવાન જગન્નાથની 149મી રથયાત્રા

અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની 149મી રથયાત્રા, ભાઈ બળદેવ, બહેન સુભદ્રા સાથે નગરચર્યાએ નીકળ્યા જગતના નાથ

July 16, 2026 at 7:44 AM IST
149 મી રથયાત્રા

આવતીકાલે 149 મી રથયાત્રા: ભગવાન જગન્નાથના સોનાવેષ દર્શન માટે ખુલ્લો મુકાયા, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા પૂજા અને આરતી

July 15, 2026 at 5:40 PM IST
PM મોદીની ફાઈલ તસવીર

PM મોદી ગુજરાતમાં: સાણંદમાં CG સેમી OSAT ફેસિલિટીનું કર્યું ઉદ્ઘાટન

July 4, 2026 at 5:12 PM IST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.