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live: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વડોદરાની મુલાકાતે, કરશે 35 હજાર કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ, Gen-Z સાથે સંવાદ

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વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વડોદરાની મુલાકાતે, કરશે 35 હજાર કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ, Gen-Z સાથે સંવાદ (IANS)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 12:13 PM IST

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વડોદરા: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે, 8 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ગુજરાતની એક દિવસીય મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. તેઓ વડોદરા અને નવસારી ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત રહેશે. વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે ₹35,000 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ, ખાતમુહૂર્ત અને રાષ્ટ્રને સમર્પણ કરવામાં આવશે. તેમાં રેલવે, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો અને અન્ય માળખાકીય વિકાસના મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોરના ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિભાગોનું રાષ્ટ્રને સમર્પણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રી ‘નમો ફોર વિકસિત ભારત’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત Gen-Z યુવાનો સાથે સંવાદ કરશે.

ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી નવસારી પહોંચશે, જ્યાં જિલ્લા ભાજપના નવનિર્મિત ‘નમો કમલમ્’ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરશે. વડોદરા અને નવસારીની આ મુલાકાત ગુજરાતના વિકાસ, આધુનિક માળખાકીય સુવિધાઓ, કનેક્ટિવિટી અને યુવા શક્તિ સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ સંદેશને ઉજાગર કરશે.

વડોદરા: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે, 8 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ગુજરાતની એક દિવસીય મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. તેઓ વડોદરા અને નવસારી ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત રહેશે. વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે ₹35,000 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ, ખાતમુહૂર્ત અને રાષ્ટ્રને સમર્પણ કરવામાં આવશે. તેમાં રેલવે, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો અને અન્ય માળખાકીય વિકાસના મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોરના ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિભાગોનું રાષ્ટ્રને સમર્પણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રી ‘નમો ફોર વિકસિત ભારત’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત Gen-Z યુવાનો સાથે સંવાદ કરશે.

ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી નવસારી પહોંચશે, જ્યાં જિલ્લા ભાજપના નવનિર્મિત ‘નમો કમલમ્’ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરશે. વડોદરા અને નવસારીની આ મુલાકાત ગુજરાતના વિકાસ, આધુનિક માળખાકીય સુવિધાઓ, કનેક્ટિવિટી અને યુવા શક્તિ સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ સંદેશને ઉજાગર કરશે.

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