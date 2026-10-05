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અમરેલીના અરજણસુખ ગામમાં આતંક મચાવનાર સિંહણનું પાંજરે પુર્યા બાદ મોત

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સિંહણને વનવિભાગે પાંજરે પૂર્યા બાદ તેનું મોત (Etv Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2026 at 2:55 PM IST

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અમરેલી: જિલ્લાના વડિયા તાલુકાના અરજણસુખ ગામ નજીક છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આતંક મચાવનાર સિંહણને વનવિભાગની ટીમે પાંજરે પૂરી કબજે કર્યા બાદ તેનું મોત થયું છે. સિંહણે એક પછી એક પાંચ વ્યક્તિઓ પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં બે રાહદારીઓ, બે ખેડૂતો અને એક વનકર્મીનો સમાવેશ થાય છે. શેત્રુંજી ડિવિઝનના ડીસીએફ ચિરાગ અમીનના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમે સિંહણને ટ્રેક કરી પાંજરે પૂરી હતી.

કબજે બાદ તેના વર્તનમાં અસામાન્યતા જોવા મળી હતી અને અચાનક આંચકી આવતાં તેનું મોત થયું હતું. સિંહણમાં હડકવા (રેબીઝ)ના પ્રાથમિક લક્ષણો જોવા મળ્યા હોવાની આશંકા વનવિભાગે વ્યક્ત કરી છે. વનવિભાગે જરૂરી નમૂના લઈ લેબોરેટરી તપાસ માટે મોકલ્યા છે. ડીસીએફ ચિરાગ અમીન અને એસીએફ રાજન જાદવ મુજબ, મોતનું ચોક્કસ કારણ લેબોરેટરી રિપોર્ટ બાદ જ જાહેર થશે. દોઢ વર્ષમાં રાજુલાના ધારેશ્વર, જાફરાબાદના મીતીયાળા અને બાબરકોટમાં પણ સિંહોના મોતની ઘટનાઓ બની હતી.

અમરેલી: જિલ્લાના વડિયા તાલુકાના અરજણસુખ ગામ નજીક છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આતંક મચાવનાર સિંહણને વનવિભાગની ટીમે પાંજરે પૂરી કબજે કર્યા બાદ તેનું મોત થયું છે. સિંહણે એક પછી એક પાંચ વ્યક્તિઓ પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં બે રાહદારીઓ, બે ખેડૂતો અને એક વનકર્મીનો સમાવેશ થાય છે. શેત્રુંજી ડિવિઝનના ડીસીએફ ચિરાગ અમીનના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમે સિંહણને ટ્રેક કરી પાંજરે પૂરી હતી.

કબજે બાદ તેના વર્તનમાં અસામાન્યતા જોવા મળી હતી અને અચાનક આંચકી આવતાં તેનું મોત થયું હતું. સિંહણમાં હડકવા (રેબીઝ)ના પ્રાથમિક લક્ષણો જોવા મળ્યા હોવાની આશંકા વનવિભાગે વ્યક્ત કરી છે. વનવિભાગે જરૂરી નમૂના લઈ લેબોરેટરી તપાસ માટે મોકલ્યા છે. ડીસીએફ ચિરાગ અમીન અને એસીએફ રાજન જાદવ મુજબ, મોતનું ચોક્કસ કારણ લેબોરેટરી રિપોર્ટ બાદ જ જાહેર થશે. દોઢ વર્ષમાં રાજુલાના ધારેશ્વર, જાફરાબાદના મીતીયાળા અને બાબરકોટમાં પણ સિંહોના મોતની ઘટનાઓ બની હતી.

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TAGGED:

AMRELI FOREST DEPARTMENT
LION RABIES
સિંહણનું મોત
હડકવાના લક્ષણો
LIONESS DIES

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