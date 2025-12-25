ETV Bharat / Videos

અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલનો મુખ્યમંત્રીના હસ્તે પ્રારંભ, સાત દિવસમાં અનેક કાર્યક્રમ યોજાશે - KANKARIA CARNIVAL 2025 BEGINS TODAY

thumbnail
અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 6:36 PM IST

1 Min Read
આજથી અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025નો પ્રારંભ થયો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કાંકરિયા કાર્નિવલનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે. કાંકરિયા કાર્નિવલ 7 દિવસ સુધી ચાલશે જેમાં લોક ડાયરા, લેસર શો, હોર્સ શો સહિતના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

કાંકરિયા કાર્નિવલમાં ત્રણ સ્ટેજ ઉપર સવારના 6 વાગ્યાથી રાતના 10 વાગ્યા સુધી વિવિધ કાર્યક્રમ જોવા મળશે.કાંકરિયા કાર્નિવલમાં સાઉન્ડ મેડીટેશન, યોગા મેડીટેશન, લાફ્ટર યોગા, ઝુંબા, એરોબિક્સ, પિરામીડ શો, મેજીક શો જોવા આકર્ષણો પણ જોવા મળશે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના 3500 કરતા વધુ સફાઇ કામદાર ભેગા થઇને બલૂન મોઝેક તૈયાર કરી ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપશે.

કાંકરિયા કાર્નિવલમાં સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા પરિસરની અંદર 100થી વધારે CCTV કેમેરા દ્વારા નજર રાખવામાં આવશે. લોકોની અવર જવર પર ધ્યાન રાખવા માટે સુરક્ષા કર્મી પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે.

 

