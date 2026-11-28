વડોદરા પોલીસનું શહેરવ્યાપી સર્ચ ઓપરેશન, એરફોર્સ સ્ટેશનથી હોટલ, હાઈવે અને ચેકપોસ્ટ સુધી સઘન ચેકિંગ
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Published : November 28, 2026 at 12:30 PM IST
વડોદરા: વડોદરા નજીક જરોદ ખાતેથી ગુજરાત ATS દ્વારા આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ સાથે કથિત સંડોવણીના આરોપસર યુવકની ધરપકડ બાદ શહેર પોલીસ સુરક્ષાને લઈને એલર્ટ મોડ પર આવી છે. કોઈ એક પોલીસ સ્ટેશન પૂરતી મર્યાદિત નહીં, પરંતુ વડોદરા શહેરના વિવિધ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સંયુક્ત રીતે ચેકિંગ અને કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. મકરપુરા વિસ્તારમાં આવેલા એરફોર્સ સ્ટેશનની આસપાસથી લઈને કપુરાઈ ચેકપોસ્ટ, સયાજીગંજની હોટલો, હાઈવેને જોડતા માર્ગો અને વધુ અવરજવર ધરાવતા વિસ્તારોમાં પોલીસની ટીમોએ સઘન તપાસ કરી હતી.
ATSની કાર્યવાહી બાદ સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા એરફોર્સ સ્ટેશનની આસપાસ વિશેષ કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ACP F ડિવિઝનના વી.પી. ગામીતની હાજરીમાં સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપરાંત SOG, QRT, BDDS અને ડોગ સ્ક્વોડની સંયુક્ત ટીમો આ કામગીરીમાં જોડાઈ હતી.
પોલીસની ટીમોએ બિનવારસી વાહનો, અવાવરૂ જગ્યાઓ, શકમંદ વ્યક્તિઓ અને વાહનોની તપાસ કરી હતી. આસપાસની હોટલોમાં પણ ચેકિંગ કરીને સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ જરૂરી ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. એરફોર્સ સ્ટેશન જેવા સંવેદનશીલ સ્થળની આસપાસ કોઈ અનિચ્છનીય પ્રવૃત્તિ ન થાય તે હેતુથી આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
કપુરાઈ ચેકપોસ્ટ પર વાહનોનું ઝીણવટભર્યું ચેકિંગ
બીજી તરફ, કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં આવેલી કપુરાઈ ચેકપોસ્ટ ખાતે પણ પોલીસ અધિકારીઓ અને સ્ટાફ દ્વારા વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન શંકાસ્પદ વાહનો, બ્લેક ફિલ્મ લગાવેલા વાહનો, નંબર પ્લેટ વગરનાં વાહનો તેમજ નંબર પ્લેટ સાથે છેડછાડ કરાયેલા વાહનોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. વાહનચાલકોના જરૂરી દસ્તાવેજો પણ ચકાસવામાં આવ્યા હતા. ટ્રાફિક અને વાહન વ્યવહારના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા વાહનચાલકો સામે મોટર વ્હીકલ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
સયાજીગંજની હોટલોથી હાઈવેને જોડતા વિસ્તારો સુધી નજર
આ કામગીરી માત્ર મકરપુરા કે કપુરાઈ વિસ્તાર પૂરતી સીમિત રહી નહોતી. શહેરમાં આવેલી હોટલો, ખાસ કરીને સયાજીગંજ જેવા હોટલોના વધુ ધસારા ધરાવતા વિસ્તારોમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત હાઈવે સાથે જોડાયેલા માર્ગો, શહેરમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના રસ્તાઓ તથા વાહનોની વધુ અવરજવર રહેતા વિસ્તારોમાં પણ પોલીસ દ્વારા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું હતું.
વિવિધ પોલીસ મથકોની ટીમો દ્વારા તેમના વિસ્તારમાં સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ સંવેદનશીલ સ્થળો અને શંકાસ્પદ હિલચાલ થઈ શકે તેવા વિસ્તારોને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા. વાહનોની તપાસ, હોટલોમાં ચેકિંગ અને અવાવરૂ જગ્યાઓનું નિરીક્ષણ કરીને શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવા તકેદારી રાખવામાં આવી હતી.
વડોદરા: વડોદરા નજીક જરોદ ખાતેથી ગુજરાત ATS દ્વારા આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ સાથે કથિત સંડોવણીના આરોપસર યુવકની ધરપકડ બાદ શહેર પોલીસ સુરક્ષાને લઈને એલર્ટ મોડ પર આવી છે. કોઈ એક પોલીસ સ્ટેશન પૂરતી મર્યાદિત નહીં, પરંતુ વડોદરા શહેરના વિવિધ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સંયુક્ત રીતે ચેકિંગ અને કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. મકરપુરા વિસ્તારમાં આવેલા એરફોર્સ સ્ટેશનની આસપાસથી લઈને કપુરાઈ ચેકપોસ્ટ, સયાજીગંજની હોટલો, હાઈવેને જોડતા માર્ગો અને વધુ અવરજવર ધરાવતા વિસ્તારોમાં પોલીસની ટીમોએ સઘન તપાસ કરી હતી.
ATSની કાર્યવાહી બાદ સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા એરફોર્સ સ્ટેશનની આસપાસ વિશેષ કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ACP F ડિવિઝનના વી.પી. ગામીતની હાજરીમાં સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપરાંત SOG, QRT, BDDS અને ડોગ સ્ક્વોડની સંયુક્ત ટીમો આ કામગીરીમાં જોડાઈ હતી.
પોલીસની ટીમોએ બિનવારસી વાહનો, અવાવરૂ જગ્યાઓ, શકમંદ વ્યક્તિઓ અને વાહનોની તપાસ કરી હતી. આસપાસની હોટલોમાં પણ ચેકિંગ કરીને સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ જરૂરી ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. એરફોર્સ સ્ટેશન જેવા સંવેદનશીલ સ્થળની આસપાસ કોઈ અનિચ્છનીય પ્રવૃત્તિ ન થાય તે હેતુથી આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
કપુરાઈ ચેકપોસ્ટ પર વાહનોનું ઝીણવટભર્યું ચેકિંગ
બીજી તરફ, કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં આવેલી કપુરાઈ ચેકપોસ્ટ ખાતે પણ પોલીસ અધિકારીઓ અને સ્ટાફ દ્વારા વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન શંકાસ્પદ વાહનો, બ્લેક ફિલ્મ લગાવેલા વાહનો, નંબર પ્લેટ વગરનાં વાહનો તેમજ નંબર પ્લેટ સાથે છેડછાડ કરાયેલા વાહનોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. વાહનચાલકોના જરૂરી દસ્તાવેજો પણ ચકાસવામાં આવ્યા હતા. ટ્રાફિક અને વાહન વ્યવહારના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા વાહનચાલકો સામે મોટર વ્હીકલ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
સયાજીગંજની હોટલોથી હાઈવેને જોડતા વિસ્તારો સુધી નજર
આ કામગીરી માત્ર મકરપુરા કે કપુરાઈ વિસ્તાર પૂરતી સીમિત રહી નહોતી. શહેરમાં આવેલી હોટલો, ખાસ કરીને સયાજીગંજ જેવા હોટલોના વધુ ધસારા ધરાવતા વિસ્તારોમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત હાઈવે સાથે જોડાયેલા માર્ગો, શહેરમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના રસ્તાઓ તથા વાહનોની વધુ અવરજવર રહેતા વિસ્તારોમાં પણ પોલીસ દ્વારા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું હતું.
વિવિધ પોલીસ મથકોની ટીમો દ્વારા તેમના વિસ્તારમાં સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ સંવેદનશીલ સ્થળો અને શંકાસ્પદ હિલચાલ થઈ શકે તેવા વિસ્તારોને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા. વાહનોની તપાસ, હોટલોમાં ચેકિંગ અને અવાવરૂ જગ્યાઓનું નિરીક્ષણ કરીને શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવા તકેદારી રાખવામાં આવી હતી.