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દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં વિપક્ષની વિશાળ રેલી

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દિલ્હીના રામલીલા મેદાનથી વિપક્ષની રેલી (Etv Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2026 at 3:15 PM IST

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CEC જ્ઞાનેશકુમાર અને મતદાર યાદીઓની SIR પ્રક્રિયા વિરુદ્ધ યોજાનારી મેગા-રેલી માટે 'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધનના નેતાઓ રામલીલા મેદાન પહોંચ્યા છે. આ રેલીમાં ભાગ લેવા માટે દેશના અન્ય રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો અને વિવિધ પક્ષના કાર્યકરો પણ ઉમટી પડ્યાં છે, ત્યારે મંચ પરથી રાહુલ ગાંધી સહિત એક બાદ એક નેતાઓ લોકોને સંબોધન કરશે. ઈન્ડિયા ગઠબંધનની રેલીને લઈને દિલ્હીમાં સુરક્ષા સઘન કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે વિરોધ પ્રદર્શન માટે દિલ્હી આવી રહેલા લોકોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ દિવાળી, છઠ અને ભાઈબીજને ધ્યાનમાં રાખીને સ્થાનિક વેપારીઓ પાસેથી ખરીદી પણ કરે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, વિરોધ પક્ષોના આ કાર્યક્રમથી વેપાર-ધંધાને કોઈ નુકસાન થશે નહીં. 'ચલો દિલ્હી' નામની આ કૂચ બપોરે 12 વાગ્યે મિન્ટો રોડ-કનોટ પ્લેસ જંકશનથી શરૂ થઈ હતી અને રામલીલા મેદાનમાં સમાપ્ત થઈ.  મહત્વપૂર્ણ છે કે, વિપક્ષની આ રેલીને સરકાર અને ભાજપે અરાજકતા ગણાવી છે અને દેશભરમાં વિપક્ષની રેલી સામે રેલીઓ યોજીને વળતો વિરોધ દર્શાવ્યો છે.  ઉલ્લેખનીય 

CEC જ્ઞાનેશકુમાર અને મતદાર યાદીઓની SIR પ્રક્રિયા વિરુદ્ધ યોજાનારી મેગા-રેલી માટે 'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધનના નેતાઓ રામલીલા મેદાન પહોંચ્યા છે. આ રેલીમાં ભાગ લેવા માટે દેશના અન્ય રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો અને વિવિધ પક્ષના કાર્યકરો પણ ઉમટી પડ્યાં છે, ત્યારે મંચ પરથી રાહુલ ગાંધી સહિત એક બાદ એક નેતાઓ લોકોને સંબોધન કરશે. ઈન્ડિયા ગઠબંધનની રેલીને લઈને દિલ્હીમાં સુરક્ષા સઘન કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે વિરોધ પ્રદર્શન માટે દિલ્હી આવી રહેલા લોકોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ દિવાળી, છઠ અને ભાઈબીજને ધ્યાનમાં રાખીને સ્થાનિક વેપારીઓ પાસેથી ખરીદી પણ કરે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, વિરોધ પક્ષોના આ કાર્યક્રમથી વેપાર-ધંધાને કોઈ નુકસાન થશે નહીં. 'ચલો દિલ્હી' નામની આ કૂચ બપોરે 12 વાગ્યે મિન્ટો રોડ-કનોટ પ્લેસ જંકશનથી શરૂ થઈ હતી અને રામલીલા મેદાનમાં સમાપ્ત થઈ.  મહત્વપૂર્ણ છે કે, વિપક્ષની આ રેલીને સરકાર અને ભાજપે અરાજકતા ગણાવી છે અને દેશભરમાં વિપક્ષની રેલી સામે રેલીઓ યોજીને વળતો વિરોધ દર્શાવ્યો છે.  ઉલ્લેખનીય 

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TAGGED:

RAMLILA MAIDAN RALLY IN DELHI
RAHUL GANDHI SPEECH
BJP GOVERNMENT
INDIA BLOCK RALLY IN DELHI
ઈન્ડિયા ગઠબંધનની રેલી

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