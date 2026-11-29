પાટણમાં અસંખ્ય વાહનો પરથી જાતિસૂચક-ધાર્મિક લખાણો દૂર કરાયા, SP દ્વારા જિલ્લાભરમાં ડ્રાઈવ
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Published : November 29, 2026 at 1:52 PM IST
પાટણ: રાજ્યમા વાહનચલકો પોતાના વાહનો ઉપર વિવિધ જાતના લખાણો તેમજ પોસ્ટર લગાવીને ફરતા હોય છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા આવી પ્રવૃત્તિ પર લગામ લાવવાના ભાગ રૂપે તાજેતરમા એક જાહેરનામું પ્રસિધ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું અને વાહનો પર લાગેલા જાતિ સૂચક લખાણો દૂર કરવા આદેશ આપતાં આજે પાટણ જિલ્લામાં પાટણ એસપી દ્વારા સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં DySP,PI, PSI સહીત ટ્રાફિક પોલીસ અને ટીઆરબીના જવાનો પોલીસ કર્મીઓ સાથે વાહન ચેકીંગ અભિયાનમાં જોડાયા હતાં. આ તકે ખુબજ મોટી સંખ્યા મા ટુ વહીલર, થ્રી વ્હીલર તેમજ ફોર વ્હીલર પરથી લખાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
પાટણ જિલ્લામાં ટ્રાફિક નિયમોના અમલીકરણને લઈને જિલ્લા પોલીસ દ્વારા મેગા ડ્રાઇવ હાથ ધરવામાં આવી હતી. મોટર વ્હીકલ એક્ટના ત્રીજા સુધારા અંતર્ગત ખાનગી વાહનો પર લખાયેલા જ્ઞાતિ સૂચક શબ્દો સિમ્બોલ તેમજ જાહેરાતના લખાણો દૂર કરવાની ખાસ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી હતી જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો ટ્રાફિકના મુખ્ય વિસ્તારોમાં તૈનાત રહી વાહનચાલકો સામે સઘન કાર્યવાહી કરી હતી
પાટણ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સવારે 10 વાગ્યાથી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી ખાસ મેગા ડ્રાઇવ યોજવામાં આવી હતી આ દરમિયાન ખાનગી વાહનો પર લખાયેલા જ્ઞાતિ સૂચક શબ્દો વિવિધ સિમ્બોલ અને જાહેરાતના લખાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી
ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન થાય અને વાહનો પર નિયમ વિરુદ્ધના લખાણો ન રહે તે હેતુથી પોલીસ દ્વારા આ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો દ્વારા ટ્રાફિક વિસ્તારોમાં વાહનોની તપાસ કરી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા વાહનચાલકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે વાહનો પર નિયમ વિરુદ્ધ લખાણો રાખનારા વાહનચાલકો સામે આગામી દિવસોમાં પણ આ પ્રકારની કાર્યવાહી યથાવત રહેશે
પોલીસ દ્વારા એ પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, વાહનો પર નિયમ વિરુદ્ધ લખાણો રાખનારા વાહનચાલકો સામે આગામી દિવસોમાં પણ આ પ્રકારની કાર્યવાહી યથાવત રહેશે.
પાટણ: રાજ્યમા વાહનચલકો પોતાના વાહનો ઉપર વિવિધ જાતના લખાણો તેમજ પોસ્ટર લગાવીને ફરતા હોય છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા આવી પ્રવૃત્તિ પર લગામ લાવવાના ભાગ રૂપે તાજેતરમા એક જાહેરનામું પ્રસિધ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું અને વાહનો પર લાગેલા જાતિ સૂચક લખાણો દૂર કરવા આદેશ આપતાં આજે પાટણ જિલ્લામાં પાટણ એસપી દ્વારા સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં DySP,PI, PSI સહીત ટ્રાફિક પોલીસ અને ટીઆરબીના જવાનો પોલીસ કર્મીઓ સાથે વાહન ચેકીંગ અભિયાનમાં જોડાયા હતાં. આ તકે ખુબજ મોટી સંખ્યા મા ટુ વહીલર, થ્રી વ્હીલર તેમજ ફોર વ્હીલર પરથી લખાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
પાટણ જિલ્લામાં ટ્રાફિક નિયમોના અમલીકરણને લઈને જિલ્લા પોલીસ દ્વારા મેગા ડ્રાઇવ હાથ ધરવામાં આવી હતી. મોટર વ્હીકલ એક્ટના ત્રીજા સુધારા અંતર્ગત ખાનગી વાહનો પર લખાયેલા જ્ઞાતિ સૂચક શબ્દો સિમ્બોલ તેમજ જાહેરાતના લખાણો દૂર કરવાની ખાસ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી હતી જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો ટ્રાફિકના મુખ્ય વિસ્તારોમાં તૈનાત રહી વાહનચાલકો સામે સઘન કાર્યવાહી કરી હતી
પાટણ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સવારે 10 વાગ્યાથી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી ખાસ મેગા ડ્રાઇવ યોજવામાં આવી હતી આ દરમિયાન ખાનગી વાહનો પર લખાયેલા જ્ઞાતિ સૂચક શબ્દો વિવિધ સિમ્બોલ અને જાહેરાતના લખાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી
ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન થાય અને વાહનો પર નિયમ વિરુદ્ધના લખાણો ન રહે તે હેતુથી પોલીસ દ્વારા આ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો દ્વારા ટ્રાફિક વિસ્તારોમાં વાહનોની તપાસ કરી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા વાહનચાલકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે વાહનો પર નિયમ વિરુદ્ધ લખાણો રાખનારા વાહનચાલકો સામે આગામી દિવસોમાં પણ આ પ્રકારની કાર્યવાહી યથાવત રહેશે
પોલીસ દ્વારા એ પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, વાહનો પર નિયમ વિરુદ્ધ લખાણો રાખનારા વાહનચાલકો સામે આગામી દિવસોમાં પણ આ પ્રકારની કાર્યવાહી યથાવત રહેશે.