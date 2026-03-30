દેશમાં નક્સલવાદની નાબુદી અંગે કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ લોકસભામાં જવાબ આપી રહ્યા છે - HOME MINISTER AMIT SHAH
Published : March 30, 2026 at 6:07 PM IST
નવી દિલ્હી: નક્સલવાદને નાબૂદ કરવા માટે હાથ ધરાયેલા પ્રયાસો અંગે ચર્ચા હાલમાં લોકસભામાં ચાલી રહી છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આ ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે સંસદમાં પહોંચ્યા છે અને તેઓ નક્સલવાદ નાબુદી અંગે જવાબ આપી રહ્યા છે. આ કાર્યવાહીનું સંચાલન કરતા નિયમ 193 હેઠળ, ચર્ચા પછી મતદાનની કોઈ જોગવાઈ નથી.
સોમવારે લોકસભામાં નક્સલવાદની ચર્ચા થઈ રહી હતી, ત્યારે ટીએમસી સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ બસ્તરમાં ભારે ટુકડીઓની તૈનાતી પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે શું નક્સલવાદ ઘટી રહ્યો છે.
સાંસદ મોઇત્રાએ કહ્યું હતું કે, "એનકાઉન્ટરમાં 78% વધારો, મૃત્યુમાં 1000% વધારો; જો નક્સલવાદનો અંત આવી ગયો છે અને સામાન્ય સ્થિતિ પાછી આવી ગઈ છે, તો બસ્તરમાં ભારે ટુકડીઓ હજુ પણ શા માટે પેટ્રોલિંગ કરે છે".
