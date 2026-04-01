રાજય ચૂંટણી પંચની પત્રકાર પરિષદ LIVE, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂટંણીની તારીખો પર સૌ કોઈની નજર - LOCAL BODY ELECTIONS 2026
Published : April 1, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 5:32 PM IST
ગાંધીનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026ને લઇને આજે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગાંધીનગર સ્થિત સચિવાલયમાં રાજય ચૂંટણી આયોગની કચેરીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવાઈ છે. જેમાં અંતિમ મતદાર યાદી અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂટંણીની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી શકે છે. જેમાં 15 મહાનગરપાલિકાઓ, 84 નગરપાલિકાઓ, 34 જિલ્લા પંચાયતો અને 260 તાલુકા પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણીઓની તારીખો જાહેર કરવામાં આવશે.આ ઉપરાંત, કેટલીક નગરપાલિકાઓની ખાલી પડેલી બેઠકો માટે પેટાચૂંટણીઓની પણ જાહેરત કરવામાં આવી શકે છે. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026ની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. થોડા દિવસ પહેલા મતદાર યાદી પણ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી ત્યારે એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, હવે વહેલી તકે ગમે ત્યારે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઇ શકે છે.
