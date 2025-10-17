ગુજરાત સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ, મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓનો શપથવિધિ સમારોહ - GUJARAT GOVERNMENT NEW CABINET
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 17, 2025 at 12:20 PM IST
ગાંધીનગર : રાજકીય સસ્પેન્સનો આખરે અંત આવ્યો છે. ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ગઈ છે. જાહેર થયેલી યાદી અનુસાર કુલ 26 મંત્રીઓનો કેબિનેટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાંથી ઋષિકેશ પટેલ, હર્ષ સંઘવી, પ્રફુલ પાનસેરિયા, કુંવરજી બાવળિયા, પરશોત્તમ સોલંકી અને કનુ દેસાઈને યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય 20 નવા ચહેરાને મોકો આપવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજભવન ખાતે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને મળ્યા, તેમણે રાજ્ય મંત્રીમંડળની વર્તમાન સ્થિતિ વિશે રાજ્યપાલને માહિતી આપી અને મંત્રી પરિષદ માટે શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજવાની પરવાનગી માંગી. આજે 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારે સવારે 11:30 કલાકે ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓના શપથવિધિ સમારોહનું આયોજન કરાયું. આ સમારોહમાં રાજ્ય મંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણમાં સમાવિષ્ટ થનારા પદનામિત મંત્રીઓને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે હોદ્દા અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવ્યા.
ગાંધીનગર : રાજકીય સસ્પેન્સનો આખરે અંત આવ્યો છે. ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ગઈ છે. જાહેર થયેલી યાદી અનુસાર કુલ 26 મંત્રીઓનો કેબિનેટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાંથી ઋષિકેશ પટેલ, હર્ષ સંઘવી, પ્રફુલ પાનસેરિયા, કુંવરજી બાવળિયા, પરશોત્તમ સોલંકી અને કનુ દેસાઈને યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય 20 નવા ચહેરાને મોકો આપવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજભવન ખાતે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને મળ્યા, તેમણે રાજ્ય મંત્રીમંડળની વર્તમાન સ્થિતિ વિશે રાજ્યપાલને માહિતી આપી અને મંત્રી પરિષદ માટે શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજવાની પરવાનગી માંગી. આજે 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારે સવારે 11:30 કલાકે ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓના શપથવિધિ સમારોહનું આયોજન કરાયું. આ સમારોહમાં રાજ્ય મંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણમાં સમાવિષ્ટ થનારા પદનામિત મંત્રીઓને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે હોદ્દા અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવ્યા.