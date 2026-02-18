ETV Bharat / Videos

Gujarat Budget: ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ, નાણામંંત્રી કનુ દેસાઈ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે - GUJARAT BUDGET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 1:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે આજે ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નાણા મંત્રી કનુદેસાઇ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. આ બજેટમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને ધ્યાનામાં રાખીને મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. વર્ષ 2025-26 માટેના ખર્ચના પૂરક પત્રકની રજૂઆત નાણામંત્રી દ્વારા કરવામાં આવશે. આ વર્ષના બજેટમાં સરકાર દ્વારા મેડિકલ, ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચર, ફાર્માસ્યુટિકલ, ખેતી, રમત ગમત જેવા વિષયો પર ભાર મૂકવામાં આવી શકે છે. આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને બજેટમાં મહત્વની જોગવાઈઓ થઈ શકે છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વખત બજેટમાં વધારો થઈ શકે છે. વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું. 

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે આજે ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નાણા મંત્રી કનુદેસાઇ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. આ બજેટમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને ધ્યાનામાં રાખીને મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. વર્ષ 2025-26 માટેના ખર્ચના પૂરક પત્રકની રજૂઆત નાણામંત્રી દ્વારા કરવામાં આવશે. આ વર્ષના બજેટમાં સરકાર દ્વારા મેડિકલ, ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચર, ફાર્માસ્યુટિકલ, ખેતી, રમત ગમત જેવા વિષયો પર ભાર મૂકવામાં આવી શકે છે. આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને બજેટમાં મહત્વની જોગવાઈઓ થઈ શકે છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વખત બજેટમાં વધારો થઈ શકે છે. વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું. 

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT BUDGET 2026 LIVE
FINANCE MINISTER KANU DESAI
GUJARAT ASSEMBLY BUDGET SESSION
GUJARAT BUDGET 2026
GUJARAT BUDGET 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Gujarati Team

...view details

રિલેટેડ આર્ટીકલ

'પરીક્ષા પે ચર્ચા'કાર્યક્રમ

PM મોદીનો વિદ્યાર્થીઓ સાથે 'પરીક્ષા પે ચર્ચા'કાર્યક્રમ LIVE

February 6, 2026 at 10:01 AM IST
અશ્વિની વેષ્ણવે ગુજરાત માટે રેલ્વે ક્ષેત્રે કરાયેલ જાહેરાતોની માહિતી આપી

અશ્વિની વેષ્ણવે ગુજરાત માટે રેલ્વે ક્ષેત્રે કરાયેલ જાહેરાતોની માહિતી આપી

February 2, 2026 at 4:38 PM IST
કેન્દ્રીય બજેટ 2026

કેન્દ્રીય બજેટ 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સતત 9મી વખત રજૂ કર્યુ કેન્દ્રીય બજેટ

February 1, 2026 at 11:04 AM IST
પ્રજાસત્તાક પર્વ 2026

પ્રજાસત્તાક પર્વ 2026, રાજધાનીના કર્તવ્ય પથ પર દેશની આન બાન શાન સમી સૈન્ય પરેડ LIVE

January 26, 2026 at 9:56 AM IST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.