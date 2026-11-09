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મહેસાણા BAPS મંદિરમાં 3000 દીવડાઓના ઝળહળાટ વચ્ચે ભવ્ય શારદા પૂજન

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3000 દીવડાઓથી ઝળહળી ઉઠ્યું BAPS મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2026 at 11:38 AM IST

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મહેસાણા: દિવાળી પાવન પર્વ નિમિત્તે મહેસાણા સ્થિત BAPS શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિની પરંપરા મુજબ પવિત્ર શારદા પૂજનનું ભક્તિભાવપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પૂજ્ય સંતો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક કરાવવામાં આવેલા આ શારદા પૂજનમાં આશરે 2000 જેટલા યજમાન અને દર્શનાર્થી હરિભક્તો ઉત્સાહભેર સહભાગી બન્યા હતા. આ પાવન પ્રસંગે ઉપસ્થિત ભક્તોએ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ તથા ગુણાતીત ગુરુપરંપરાનાં શ્રીચરણોમાં પોતાના વ્યવસાય, ધંધા અને રોજગાર સાથે સંકળાયેલાં ચોપડાંનું પૂજન કર્યું હતું. નૂતન વર્ષનો મંગલ પ્રારંભ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ અને પ્રગટ ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજના આશીર્વાદ સાથે થાય તેવી મંગલ કામના કરવામાં આવી હતી. સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિનો સંચાર થાય તેમજ વેપાર-વ્યવસાયમાં પ્રામાણિકતા, નીતિમત્તા અને ધર્મનાં મૂલ્યો સદાય જળવાઈ રહે તેવી વિશેષ પ્રાર્થના કરાઈ હતી.

મહેસાણા: દિવાળી પાવન પર્વ નિમિત્તે મહેસાણા સ્થિત BAPS શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિની પરંપરા મુજબ પવિત્ર શારદા પૂજનનું ભક્તિભાવપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પૂજ્ય સંતો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક કરાવવામાં આવેલા આ શારદા પૂજનમાં આશરે 2000 જેટલા યજમાન અને દર્શનાર્થી હરિભક્તો ઉત્સાહભેર સહભાગી બન્યા હતા. આ પાવન પ્રસંગે ઉપસ્થિત ભક્તોએ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ તથા ગુણાતીત ગુરુપરંપરાનાં શ્રીચરણોમાં પોતાના વ્યવસાય, ધંધા અને રોજગાર સાથે સંકળાયેલાં ચોપડાંનું પૂજન કર્યું હતું. નૂતન વર્ષનો મંગલ પ્રારંભ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ અને પ્રગટ ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજના આશીર્વાદ સાથે થાય તેવી મંગલ કામના કરવામાં આવી હતી. સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિનો સંચાર થાય તેમજ વેપાર-વ્યવસાયમાં પ્રામાણિકતા, નીતિમત્તા અને ધર્મનાં મૂલ્યો સદાય જળવાઈ રહે તેવી વિશેષ પ્રાર્થના કરાઈ હતી.

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TAGGED:

GRAND SHARDA PUJAN
BAPS
SWAMINARAYAN TEMPLE MEHSANA
SHARDA PUJAN AT SWAMINARAYAN TEMPLE
સ્વામિનારાયણ મંદિર મહેસાણા

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