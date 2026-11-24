દારૂકાંડમાં ખોટા શખ્સોને ફસાવ્યાનો ગોપાલ ઇટાલિયાનો ગંભીર આક્ષેપ
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Published : November 24, 2026 at 7:06 PM IST
આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ ગુજરાત પોલીસની કામગીરી અને નિષ્પક્ષતા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ગોપાલ ઇટાલિયાએ જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસ દ્વારા દારૂના મોટા જથ્થા સાથે સંકળાયેલા કેસમાં કથિત રીતે 60 લાખનો તોડ કરવામાં આવ્યો હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. આ ઘટનાને લઇને ગોપાલ ઇટાલિયાએ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ સમક્ષ લેખિત ફરિયાદ કરી છે.
ગોપાલ ઇટાલિયાએ 24 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કરેલી ફરિયાદમાં જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ફરિયાદ મુજબ, ગત 8 નવેમ્બર, 2026ના રોજ દારૂ ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો પકડાયો હોવા છતાં સમગ્ર કેસની તપાસ અને આરોપીઓની ઓળખ અંગે શંકા ઉપજાવે તેવી બાબતો સામે આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ ગુજરાત પોલીસની કામગીરી અને નિષ્પક્ષતા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ગોપાલ ઇટાલિયાએ જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસ દ્વારા દારૂના મોટા જથ્થા સાથે સંકળાયેલા કેસમાં કથિત રીતે 60 લાખનો તોડ કરવામાં આવ્યો હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. આ ઘટનાને લઇને ગોપાલ ઇટાલિયાએ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ સમક્ષ લેખિત ફરિયાદ કરી છે.
ગોપાલ ઇટાલિયાએ 24 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કરેલી ફરિયાદમાં જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ફરિયાદ મુજબ, ગત 8 નવેમ્બર, 2026ના રોજ દારૂ ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો પકડાયો હોવા છતાં સમગ્ર કેસની તપાસ અને આરોપીઓની ઓળખ અંગે શંકા ઉપજાવે તેવી બાબતો સામે આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.