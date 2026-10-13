ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગરબા મહોત્સવ, વિદ્યાર્થીઓ-અધ્યાપકો ગરબાના તાલે ઝૂમ્યા
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Published : October 13, 2026 at 9:47 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રી પર્વ દરમિયાન ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ત્રીજા નોરતે "નવલી નવરાત્રીનું નવલું પર્વ"નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સાત વિદ્યાશાખાના 900 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ , વિવિધ વિદ્યાશાખાના અધ્યાપકો વિદ્યાપીઠના પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનના પ્રાંગણમાં પરંપરાગત અને આધુનિક ગરબાના તાલે ઝુલી રહ્યા છે. જેમાં પારંપરિક ગરબાના તાલે ગુજરાતના વિવિધ પ્રદેશોના વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાના લોકનૃત્યો અને પ્રાદેશિક ચાલે રમે છે. નોંધનીય છે કે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે દર વર્ષે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ તથા અધ્યાપકો અને તેમનો પરિવાર ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમતા હોય છે અને આ પર્વની ઉજવણી કરતા હોય છે. આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ગરબા રમવા માટે ઉમટ્યા છે.
અમદાવાદ: નવરાત્રી પર્વ દરમિયાન ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ત્રીજા નોરતે "નવલી નવરાત્રીનું નવલું પર્વ"નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સાત વિદ્યાશાખાના 900 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ , વિવિધ વિદ્યાશાખાના અધ્યાપકો વિદ્યાપીઠના પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનના પ્રાંગણમાં પરંપરાગત અને આધુનિક ગરબાના તાલે ઝુલી રહ્યા છે. જેમાં પારંપરિક ગરબાના તાલે ગુજરાતના વિવિધ પ્રદેશોના વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાના લોકનૃત્યો અને પ્રાદેશિક ચાલે રમે છે. નોંધનીય છે કે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે દર વર્ષે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ તથા અધ્યાપકો અને તેમનો પરિવાર ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમતા હોય છે અને આ પર્વની ઉજવણી કરતા હોય છે. આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ગરબા રમવા માટે ઉમટ્યા છે.