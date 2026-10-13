ETV Bharat / Videos

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગરબા મહોત્સવ, વિદ્યાર્થીઓ-અધ્યાપકો ગરબાના તાલે ઝૂમ્યા

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગરબા મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2026 at 9:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: નવરાત્રી પર્વ દરમિયાન ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ત્રીજા નોરતે "નવલી નવરાત્રીનું નવલું પર્વ"નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સાત વિદ્યાશાખાના 900 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ , વિવિધ વિદ્યાશાખાના અધ્યાપકો વિદ્યાપીઠના પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનના પ્રાંગણમાં પરંપરાગત અને આધુનિક ગરબાના તાલે ઝુલી રહ્યા છે. જેમાં પારંપરિક ગરબાના તાલે ગુજરાતના વિવિધ પ્રદેશોના વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાના લોકનૃત્યો અને પ્રાદેશિક ચાલે રમે છે. નોંધનીય છે કે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે દર વર્ષે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ તથા અધ્યાપકો અને તેમનો પરિવાર ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમતા હોય છે અને આ પર્વની ઉજવણી કરતા હોય છે. આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ગરબા રમવા માટે ઉમટ્યા છે. 

અમદાવાદ: નવરાત્રી પર્વ દરમિયાન ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ત્રીજા નોરતે "નવલી નવરાત્રીનું નવલું પર્વ"નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સાત વિદ્યાશાખાના 900 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ , વિવિધ વિદ્યાશાખાના અધ્યાપકો વિદ્યાપીઠના પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનના પ્રાંગણમાં પરંપરાગત અને આધુનિક ગરબાના તાલે ઝુલી રહ્યા છે. જેમાં પારંપરિક ગરબાના તાલે ગુજરાતના વિવિધ પ્રદેશોના વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાના લોકનૃત્યો અને પ્રાદેશિક ચાલે રમે છે. નોંધનીય છે કે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે દર વર્ષે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ તથા અધ્યાપકો અને તેમનો પરિવાર ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમતા હોય છે અને આ પર્વની ઉજવણી કરતા હોય છે. આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ગરબા રમવા માટે ઉમટ્યા છે. 

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT VIDHYAPITH GARBA
NAVLI NAVRATRI 2026
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગરબા મહોત્સવ
NAVRATRI 2026
GUJARAT VIDHYAPITH

રિલેટેડ આર્ટીકલ

GMDC ગ્રાઉન્ડમાં વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ 2026નો પ્રારંભ

GMDC ગ્રાઉન્ડમાં વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ 2026નો પ્રારંભ, પહેલા નોરતે ખેલૈયાઓ ઝૂમ્યા

October 11, 2026 at 9:12 PM IST
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વડોદરાની મુલાકાતે, કરશે 35 હજાર કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ, Gen-Z સાથે સંવાદ

live: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વડોદરાની મુલાકાતે, કરશે 35 હજાર કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ, Gen-Z સાથે સંવાદ

September 8, 2026 at 12:13 PM IST
ઈસ્કોન મંદિર ખાતે શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની ભવ્ય ઉજવણી

ઇસ્કોન મંદિરમાં જન્માષ્ટમીની ભવ્ય ઉજવણી ઉજવણી, 'હરે કૃષ્ણ...'ના નાદથી કૃષ્ણમય બન્યો માહોલ

September 4, 2026 at 11:18 PM IST
અમિત શાહ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો પદવીદાન સમારંભ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અતિથિ તરીકે હાજર

August 27, 2026 at 5:44 PM IST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.