ચૂંટણી પંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સ: પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખની જાહેરાત - ELECTION COMISSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 15, 2026 at 4:03 PM IST
આસામ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 20 મેના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, જ્યારે કેરળ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 23 મેના રોજ સમાપ્ત થશે. તમિલનાડુ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 10 મેના રોજ અને પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 7 મેના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરોની બનેલી પૂર્ણ બેન્ચ દ્વારા પશ્ચિમ બંગાળની મુલાકાત પૂર્ણ થયા બાદ ચૂંટણીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે. ચૂંટણી પંચની પૂર્ણ બેન્ચે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે આસામ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કેરળનો પ્રવાસ કર્યો હતો.
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ ETV ભારતને માહિતી આપી હતી કે, પશ્ચિમ બંગાળ સિવાય, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ એક જ તબક્કામાં યોજાશે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં, 2021 વિધાનસભા ચૂંટણીઓની તુલનામાં મતદાન તબક્કાઓની સંખ્યા ઓછી હશે. તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે ચૂંટણીઓ બે તબક્કામાં યોજાવાની શક્યતા છે. ૨૦૨૧ અને ૨૦૧૬માં, ચૂંટણી પંચે આસામમાં અનુક્રમે ત્રણ અને બે તબક્કામાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજી હતી, જ્યારે કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં ચૂંટણીઓ એક જ તબક્કામાં યોજાઈ હતી. પશ્ચિમ બંગાળમાં, ચૂંટણીઓ અનુક્રમે સાત અને આઠ તબક્કામાં યોજાઈ હતી.
