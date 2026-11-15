ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગને દિવાળી ફળી, તહેવારોમાં 12 લાખથી વધુની બમ્પર આવક રળી
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 15, 2026 at 1:43 PM IST
રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગને દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોનો બમ્પર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. તહેવારોની ભીડને પહોંચી વળવા અને મુસાફરોની સુવિધા માટે ધોરાજી એસ.ટી. ડેપો દ્વારા વિશેષ એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવામાં આવી હતી, જેનાથી એસ.ટી. વિભાગને ૧૨ લાખ રૂપિયાથી વધુની માતબર આવક થઈ છે. દિવાળીના તહેવારોમાં મુસાફરોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગ દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ધોરાજી એસ.ટી. ડેપોના ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર યુવરાજસિંહ બી. જાડેજાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ૩ નવેમ્બરથી ૧૪ નવેમ્બર સુધી ૧૧ દિવસના સમયગાળા માટે ડેપો દ્વારા ૧૪૮ એક્સ્ટ્રા રૂટ પર બસોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. મુસાફરોની માંગને પહોંચી વળવા માટે ધોરાજીથી રાજકોટ, અમદાવાદ, સોમનાથ, વેરાવળ અને દ્વારકા સહિતના મહત્વના રૂટો પર આ વધારાની બસો દોડાવવામાં આવી હતી. આ એક્સ્ટ્રા બસો કુલ ૩૨,૬૩૨ કિલોમીટર જેટલી દોડી હતી, જેમાં ૯,૦૧૨ જેટલા મુસાફરોએ એસ.ટી. સેવાનો લાભ લીધો હતો. આ સુવિધાને કારણે એસ.ટી. વિભાગને ૧૨,૨૭,૬૭૭ રૂપિયાની બમ્પર આવક થઈ છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે એસ.ટી. વિભાગની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.
રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગને દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોનો બમ્પર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. તહેવારોની ભીડને પહોંચી વળવા અને મુસાફરોની સુવિધા માટે ધોરાજી એસ.ટી. ડેપો દ્વારા વિશેષ એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવામાં આવી હતી, જેનાથી એસ.ટી. વિભાગને ૧૨ લાખ રૂપિયાથી વધુની માતબર આવક થઈ છે. દિવાળીના તહેવારોમાં મુસાફરોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગ દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ધોરાજી એસ.ટી. ડેપોના ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર યુવરાજસિંહ બી. જાડેજાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ૩ નવેમ્બરથી ૧૪ નવેમ્બર સુધી ૧૧ દિવસના સમયગાળા માટે ડેપો દ્વારા ૧૪૮ એક્સ્ટ્રા રૂટ પર બસોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. મુસાફરોની માંગને પહોંચી વળવા માટે ધોરાજીથી રાજકોટ, અમદાવાદ, સોમનાથ, વેરાવળ અને દ્વારકા સહિતના મહત્વના રૂટો પર આ વધારાની બસો દોડાવવામાં આવી હતી. આ એક્સ્ટ્રા બસો કુલ ૩૨,૬૩૨ કિલોમીટર જેટલી દોડી હતી, જેમાં ૯,૦૧૨ જેટલા મુસાફરોએ એસ.ટી. સેવાનો લાભ લીધો હતો. આ સુવિધાને કારણે એસ.ટી. વિભાગને ૧૨,૨૭,૬૭૭ રૂપિયાની બમ્પર આવક થઈ છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે એસ.ટી. વિભાગની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.