ETV Bharat / Videos

ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગને દિવાળી ફળી, તહેવારોમાં 12 લાખથી વધુની બમ્પર આવક રળી

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગને દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન 12 લાખથી વધુની બમ્પર આવક (Etv Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2026 at 1:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગને દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોનો બમ્પર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. તહેવારોની ભીડને પહોંચી વળવા અને મુસાફરોની સુવિધા માટે ધોરાજી એસ.ટી. ડેપો દ્વારા વિશેષ એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવામાં આવી હતી, જેનાથી એસ.ટી. વિભાગને ૧૨ લાખ રૂપિયાથી વધુની માતબર આવક થઈ છે. દિવાળીના તહેવારોમાં મુસાફરોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગ દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ધોરાજી એસ.ટી. ડેપોના ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર યુવરાજસિંહ બી. જાડેજાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ૩ નવેમ્બરથી ૧૪ નવેમ્બર સુધી ૧૧ દિવસના સમયગાળા માટે ડેપો દ્વારા ૧૪૮ એક્સ્ટ્રા રૂટ પર બસોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. મુસાફરોની માંગને પહોંચી વળવા માટે ધોરાજીથી રાજકોટ, અમદાવાદ, સોમનાથ, વેરાવળ અને દ્વારકા સહિતના મહત્વના રૂટો પર આ વધારાની બસો દોડાવવામાં આવી હતી. આ એક્સ્ટ્રા બસો કુલ ૩૨,૬૩૨ કિલોમીટર જેટલી દોડી હતી, જેમાં ૯,૦૧૨ જેટલા મુસાફરોએ એસ.ટી. સેવાનો લાભ લીધો હતો. આ સુવિધાને કારણે એસ.ટી. વિભાગને ૧૨,૨૭,૬૭૭ રૂપિયાની બમ્પર આવક થઈ છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે એસ.ટી. વિભાગની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.

રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગને દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોનો બમ્પર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. તહેવારોની ભીડને પહોંચી વળવા અને મુસાફરોની સુવિધા માટે ધોરાજી એસ.ટી. ડેપો દ્વારા વિશેષ એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવામાં આવી હતી, જેનાથી એસ.ટી. વિભાગને ૧૨ લાખ રૂપિયાથી વધુની માતબર આવક થઈ છે. દિવાળીના તહેવારોમાં મુસાફરોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને ધોરાજી એસ.ટી. વિભાગ દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ધોરાજી એસ.ટી. ડેપોના ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર યુવરાજસિંહ બી. જાડેજાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ૩ નવેમ્બરથી ૧૪ નવેમ્બર સુધી ૧૧ દિવસના સમયગાળા માટે ડેપો દ્વારા ૧૪૮ એક્સ્ટ્રા રૂટ પર બસોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. મુસાફરોની માંગને પહોંચી વળવા માટે ધોરાજીથી રાજકોટ, અમદાવાદ, સોમનાથ, વેરાવળ અને દ્વારકા સહિતના મહત્વના રૂટો પર આ વધારાની બસો દોડાવવામાં આવી હતી. આ એક્સ્ટ્રા બસો કુલ ૩૨,૬૩૨ કિલોમીટર જેટલી દોડી હતી, જેમાં ૯,૦૧૨ જેટલા મુસાફરોએ એસ.ટી. સેવાનો લાભ લીધો હતો. આ સુવિધાને કારણે એસ.ટી. વિભાગને ૧૨,૨૭,૬૭૭ રૂપિયાની બમ્પર આવક થઈ છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે એસ.ટી. વિભાગની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.

For All Latest Updates

TAGGED:

DHORAJI ST DEPOT
DHORAJI ST DIVISION OF RAJKOT
SPECIAL BUSES FOR DIWALI FESTIVAL
DHORAJI ST DIVISION GOT REVENUE
ધોરાજી બસ ડેપોની આવક

રિલેટેડ આર્ટીકલ

શાહીબાગ BAPS મંદિરમાં બેસતા વર્ષે 1100 વાનગીઓનો થાળ ધરાવાયો

અમદાવાદમાં અન્નકૂટ દર્શન: શાહીબાગ BAPS મંદિરમાં બેસતા વર્ષે 1100 વાનગીઓનો થાળ ધરાવાયો

November 10, 2026 at 7:48 PM IST
મહેસાણા BAPS મંદિરમાં 3000 દીવડાઓના ઝળહળાટ

મહેસાણા BAPS મંદિરમાં 3000 દીવડાઓના ઝળહળાટ વચ્ચે ભવ્ય શારદા પૂજન

November 9, 2026 at 11:38 AM IST
સિંહણને વનવિભાગે પાંજરે પૂર્યા બાદ તેનું મોત

અમરેલીના અરજણસુખ ગામમાં આતંક મચાવનાર સિંહણનું પાંજરે પુર્યા બાદ મોત

October 5, 2026 at 2:55 PM IST
યુવક કારમાંથી ઉતર્યો અને થયો પ્રચંડ વિસ્ફોટ

Video: યુવક કારમાંથી ઉતર્યો અને થયો પ્રચંડ વિસ્ફોટ

October 3, 2026 at 1:17 PM IST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.