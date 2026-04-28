સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી પરિણામ: અમદાવાદમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય ઉત્સવ, ફટાકડા ફોડી કાર્યકરોની ઉજવણી - BJP CELEBRATION IN AHMEDABAD
Published : April 28, 2026 at 7:10 PM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થઈ ગયા છે. મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણીમાં ભાજપની ભવ્ય જીત થઈ છે. ત્યારે આ જીતની ઉજવણી અમદાવાદમાં ખાનપુર ખાતે આવેલા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે કરવામાં આવી રહી છે. ભાજપ દ્વારા જીતની ઉજવણીમાં વિજય ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખાનપુર ખાતે મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરી હતી. નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે. AMCમાંથી ભાજપની ટિકિટ પરથી ચૂંટણી લડીને જીતેલા તમામ ઉમેદવારોએ કેસરી સાફો પહેર્યો હતો. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપ 192માંથી 160 બેઠકો જીતવામાં સફળ રહ્યું છે.
