અશ્વિની વેષ્ણવે ગુજરાત માટે રેલ્વે ક્ષેત્રે કરાયેલ જાહેરાતોની માહિતી આપી - ASHWINI VAISHNAV RAILWAY SECTOR
Published : February 2, 2026 at 4:38 PM IST
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે લોકસભામાં 2026-27નું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. બજેટમાં વિવિધ શહેરો વચ્ચે સાત હાઇ-સ્પીડ રેલ્વે કોરિડોરના નિર્માણની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વેષ્ણવે ગુજરાત માટે રેલ્વે ક્ષેત્રે કરાયેલ જાહેરાતોની માહિતી આપી હતી.
બજેટમાં હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર મુંબઈ-પુણે, હૈદરાબાદ-પુણે, હૈદરાબાદ-બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ-બેંગલુરુ, દિલ્હી-વારાણસી અને વારાણસી-સિલિગુડી રૂટને જોડશે અને શહેરો વચ્ચે કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો કરશે, મુસાફરીનો સમય ઘટાડશે અને મુખ્ય શહેરી અને ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરો સાથે આર્થિક પ્રવૃત્તિને પણ વેગ આપશે.
વર્ષ 2026-27ના વર્ષનું બજેટ રુ. 53.5 લાખ કરોડ
વર્ષ - 2026-27 માટે જાહેર કરાયેલા બજેટનું કદ રુ. 53.5 લાખ કરોડ છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કરેલા બજેટમાં સરકારે પોતાની કુલ આવક રુ. 36.5 લાખ કરોડ અંદાજીત છે. હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરની સાથે દેશમાં રાષ્ટ્રીય 20 જળ માર્ગોને વિકસિત કરવામાં આવશે, જેમાં અગામી પાંચ વર્ષમાં જહાજ રિપેરિંગની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવશે.
