ETV Bharat / Videos

અશ્વિની વેષ્ણવે ગુજરાત માટે રેલ્વે ક્ષેત્રે કરાયેલ જાહેરાતોની માહિતી આપી - ASHWINI VAISHNAV RAILWAY SECTOR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
અશ્વિની વેષ્ણવે ગુજરાત માટે રેલ્વે ક્ષેત્રે કરાયેલ જાહેરાતોની માહિતી આપી (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 4:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ:  કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે લોકસભામાં 2026-27નું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. બજેટમાં વિવિધ શહેરો વચ્ચે સાત હાઇ-સ્પીડ રેલ્વે કોરિડોરના નિર્માણની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વેષ્ણવે ગુજરાત માટે રેલ્વે ક્ષેત્રે કરાયેલ જાહેરાતોની માહિતી આપી હતી.

બજેટમાં હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર મુંબઈ-પુણે, હૈદરાબાદ-પુણે, હૈદરાબાદ-બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ-બેંગલુરુ, દિલ્હી-વારાણસી અને વારાણસી-સિલિગુડી રૂટને જોડશે અને શહેરો વચ્ચે કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો કરશે, મુસાફરીનો સમય ઘટાડશે અને મુખ્ય શહેરી અને ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરો સાથે આર્થિક પ્રવૃત્તિને પણ વેગ આપશે.

વર્ષ 2026-27ના વર્ષનું બજેટ રુ. 53.5 લાખ કરોડ

વર્ષ - 2026-27 માટે જાહેર કરાયેલા બજેટનું કદ રુ. 53.5 લાખ કરોડ છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કરેલા બજેટમાં સરકારે પોતાની કુલ આવક રુ. 36.5 લાખ કરોડ અંદાજીત છે. હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરની સાથે દેશમાં રાષ્ટ્રીય 20 જળ માર્ગોને વિકસિત કરવામાં આવશે, જેમાં અગામી પાંચ વર્ષમાં જહાજ રિપેરિંગની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવશે.

અમદાવાદ:  કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે લોકસભામાં 2026-27નું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. બજેટમાં વિવિધ શહેરો વચ્ચે સાત હાઇ-સ્પીડ રેલ્વે કોરિડોરના નિર્માણની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વેષ્ણવે ગુજરાત માટે રેલ્વે ક્ષેત્રે કરાયેલ જાહેરાતોની માહિતી આપી હતી.

બજેટમાં હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર મુંબઈ-પુણે, હૈદરાબાદ-પુણે, હૈદરાબાદ-બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ-બેંગલુરુ, દિલ્હી-વારાણસી અને વારાણસી-સિલિગુડી રૂટને જોડશે અને શહેરો વચ્ચે કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો કરશે, મુસાફરીનો સમય ઘટાડશે અને મુખ્ય શહેરી અને ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરો સાથે આર્થિક પ્રવૃત્તિને પણ વેગ આપશે.

વર્ષ 2026-27ના વર્ષનું બજેટ રુ. 53.5 લાખ કરોડ

વર્ષ - 2026-27 માટે જાહેર કરાયેલા બજેટનું કદ રુ. 53.5 લાખ કરોડ છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કરેલા બજેટમાં સરકારે પોતાની કુલ આવક રુ. 36.5 લાખ કરોડ અંદાજીત છે. હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરની સાથે દેશમાં રાષ્ટ્રીય 20 જળ માર્ગોને વિકસિત કરવામાં આવશે, જેમાં અગામી પાંચ વર્ષમાં જહાજ રિપેરિંગની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવશે.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHWINI VIASHNAV
RAILWAY SECTOR FOR GUJARAT
BUDGET 2026
BUDGET RAILWAY SECTOR
ASHWINI VAISHNAV RAILWAY SECTOR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Gujarati Team

...view details

રિલેટેડ આર્ટીકલ

કેન્દ્રીય બજેટ 2026

કેન્દ્રીય બજેટ 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સતત 9મી વખત રજૂ કર્યુ કેન્દ્રીય બજેટ

February 1, 2026 at 11:04 AM IST
પ્રજાસત્તાક પર્વ 2026

પ્રજાસત્તાક પર્વ 2026, રાજધાનીના કર્તવ્ય પથ પર દેશની આન બાન શાન સમી સૈન્ય પરેડ LIVE

January 26, 2026 at 9:56 AM IST
કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025

કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025: કાંકરિયામાં ઉમટ્યું અમદાવાદ, કલાકાર બ્રીજરાજ દાન ગઢવીએ લોકોને સંગીતના સૂરે ડોલાવ્યા

December 30, 2025 at 6:54 PM IST
અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલનો પ્રારંભ

અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલનો મુખ્યમંત્રીના હસ્તે પ્રારંભ, સાત દિવસમાં અનેક કાર્યક્રમ યોજાશે

December 25, 2025 at 6:36 PM IST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.