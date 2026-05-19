આર્ટ ઓફ લિવિંગ દ્વારા તેલુગુ સમુદાય માટે એક ભવ્ય સાંજનું આયોજન, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ વિશેષ અતિથિ - ART OF LIVING

આર્ટ ઓફ લિવિંગ દ્વારા તેલુગુ સમુદાય માટે એક ભવ્ય સાંજનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 7:12 PM IST

Updated : May 19, 2026 at 8:05 PM IST

આર્ટ ઓફ લિવિંગ (The Art of Living) દ્વારા તેલુગુ સમુદાય માટે એક ભવ્ય અને દિવ્ય સાંજનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ ગારુ વિશેષ અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહેવાના છે. તેઓ ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર જી ની પાવન નિશ્રામાં યોજાનારા 'ઇવનિંગ સત્સંગ' (Evening Satsang) માં જોડાશે. આ આધ્યાત્મિક સત્સંગનું આયોજન ૨૦ મે ૨૦૨૬, બુધવાર ના રોજ સાંજે ૪:૦૦ થી રાત્રે ૯:૦૦ વાગ્યા દરમિયાન આર્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ટરનેશનલ આશ્રમ, બેંગલોર ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે. આધ્યાત્મિકતા, સંગીત, શાંતિ અને આનંદથી ભરેલી આ દિવ્ય સાંજનો લાભ લેવા માટે આંધ્રપ્રદેશના એપેક્સ અને એસટીસી (Apex & STC) સભ્યો દ્વારા તમામ પરિવારોને ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. 

