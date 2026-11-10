અમદાવાદમાં અન્નકૂટ દર્શન: શાહીબાગ BAPS મંદિરમાં બેસતા વર્ષે 1100 વાનગીઓનો થાળ ધરાવાયો
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Published : November 10, 2026 at 7:48 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં શાહીબાગ સ્થિત BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં નૂતન વર્ષના અવસરે ભવ્ય અન્નકૂટ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમક્ષ 1100 વાનગીઓનો ભવ્ય અન્નકૂટ ધરાવાયો હતો. આ વાનગીઓ બનાવવામાં 1500થી વધારે યુવક-યુવતીઓ 45 દિવસ કરતા વધુ મહેનત કરી હતી અને વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. જે બાદ તેને ભગવાન સમક્ષ પીરસવામાં આવી હતી. અન્નકૂટના દર્શન માટે સવારથી જ મંદિરમાં હરિભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી અને અન્નકૂટના દર્શન કરીને તેમણે ધન્યતા અનુભવી હતી. આ સાથે જ હરિભક્તોને મંદિરમાં સંતોના આશીર્વાદ લઈને નવા વર્ષની શરૂઆત કરી હતી. આ પ્રસંગે શ્રી નીલકંઠ વર્ણીની માનસરોવર યાત્રાને દર્શાવતું એક વિશેષ પ્રદર્શન, તેમજ "મહંત સ્વામી મહારાજના કલ્યાણકારી પત્રો" શીર્ષક હેઠળનું પ્રદર્શન યોજાયું હતું.
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં શાહીબાગ સ્થિત BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં નૂતન વર્ષના અવસરે ભવ્ય અન્નકૂટ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમક્ષ 1100 વાનગીઓનો ભવ્ય અન્નકૂટ ધરાવાયો હતો. આ વાનગીઓ બનાવવામાં 1500થી વધારે યુવક-યુવતીઓ 45 દિવસ કરતા વધુ મહેનત કરી હતી અને વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. જે બાદ તેને ભગવાન સમક્ષ પીરસવામાં આવી હતી. અન્નકૂટના દર્શન માટે સવારથી જ મંદિરમાં હરિભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી અને અન્નકૂટના દર્શન કરીને તેમણે ધન્યતા અનુભવી હતી. આ સાથે જ હરિભક્તોને મંદિરમાં સંતોના આશીર્વાદ લઈને નવા વર્ષની શરૂઆત કરી હતી. આ પ્રસંગે શ્રી નીલકંઠ વર્ણીની માનસરોવર યાત્રાને દર્શાવતું એક વિશેષ પ્રદર્શન, તેમજ "મહંત સ્વામી મહારાજના કલ્યાણકારી પત્રો" શીર્ષક હેઠળનું પ્રદર્શન યોજાયું હતું.