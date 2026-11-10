ETV Bharat / Videos

અમદાવાદમાં અન્નકૂટ દર્શન: શાહીબાગ BAPS મંદિરમાં બેસતા વર્ષે 1100 વાનગીઓનો થાળ ધરાવાયો

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
શાહીબાગ BAPS મંદિરમાં બેસતા વર્ષે 1100 વાનગીઓનો થાળ ધરાવાયો (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2026 at 7:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં શાહીબાગ સ્થિત BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં નૂતન વર્ષના અવસરે ભવ્ય અન્નકૂટ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમક્ષ 1100 વાનગીઓનો ભવ્ય અન્નકૂટ ધરાવાયો હતો. આ વાનગીઓ બનાવવામાં 1500થી વધારે યુવક-યુવતીઓ 45 દિવસ કરતા વધુ મહેનત કરી હતી અને વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. જે બાદ તેને ભગવાન સમક્ષ પીરસવામાં આવી હતી. અન્નકૂટના દર્શન માટે સવારથી જ મંદિરમાં હરિભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી અને અન્નકૂટના દર્શન કરીને તેમણે ધન્યતા અનુભવી હતી. આ સાથે જ હરિભક્તોને મંદિરમાં સંતોના આશીર્વાદ લઈને નવા વર્ષની શરૂઆત કરી હતી.  આ પ્રસંગે શ્રી નીલકંઠ વર્ણીની માનસરોવર યાત્રાને દર્શાવતું એક વિશેષ પ્રદર્શન, તેમજ "મહંત સ્વામી મહારાજના કલ્યાણકારી પત્રો" શીર્ષક હેઠળનું પ્રદર્શન યોજાયું હતું.

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં શાહીબાગ સ્થિત BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં નૂતન વર્ષના અવસરે ભવ્ય અન્નકૂટ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમક્ષ 1100 વાનગીઓનો ભવ્ય અન્નકૂટ ધરાવાયો હતો. આ વાનગીઓ બનાવવામાં 1500થી વધારે યુવક-યુવતીઓ 45 દિવસ કરતા વધુ મહેનત કરી હતી અને વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. જે બાદ તેને ભગવાન સમક્ષ પીરસવામાં આવી હતી. અન્નકૂટના દર્શન માટે સવારથી જ મંદિરમાં હરિભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી અને અન્નકૂટના દર્શન કરીને તેમણે ધન્યતા અનુભવી હતી. આ સાથે જ હરિભક્તોને મંદિરમાં સંતોના આશીર્વાદ લઈને નવા વર્ષની શરૂઆત કરી હતી.  આ પ્રસંગે શ્રી નીલકંઠ વર્ણીની માનસરોવર યાત્રાને દર્શાવતું એક વિશેષ પ્રદર્શન, તેમજ "મહંત સ્વામી મહારાજના કલ્યાણકારી પત્રો" શીર્ષક હેઠળનું પ્રદર્શન યોજાયું હતું.

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD ANNAKUT DARSHAN
BAPS TEMPLE
અન્નકૂટ દર્શન
BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર

રિલેટેડ આર્ટીકલ

મહેસાણા BAPS મંદિરમાં 3000 દીવડાઓના ઝળહળાટ

મહેસાણા BAPS મંદિરમાં 3000 દીવડાઓના ઝળહળાટ વચ્ચે ભવ્ય શારદા પૂજન

November 9, 2026 at 11:38 AM IST
સિંહણને વનવિભાગે પાંજરે પૂર્યા બાદ તેનું મોત

અમરેલીના અરજણસુખ ગામમાં આતંક મચાવનાર સિંહણનું પાંજરે પુર્યા બાદ મોત

October 5, 2026 at 2:55 PM IST
યુવક કારમાંથી ઉતર્યો અને થયો પ્રચંડ વિસ્ફોટ

Video: યુવક કારમાંથી ઉતર્યો અને થયો પ્રચંડ વિસ્ફોટ

October 3, 2026 at 1:17 PM IST
રૂ.19 કરોડના ખર્ચે રાજમહેલનું કરાશે રિનોવેશન

134 વર્ષ જૂનો અમરેલીનો રાજમહેલ નવા રૂપમાં સજ્જ થશે, રૂ.19 કરોડના ખર્ચે રાજમહેલનું કરાશે રિનોવેશન, મ્યુઝિયમ પણ બનશે

October 1, 2026 at 6:45 AM IST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.