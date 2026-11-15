રંગોળીના રંગોમાં જીવંત થઈ કળાની અનોખી દુનિયા; વડોદરામાં 'અનંત 2026' આર્ટ શૉ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર
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Published : November 15, 2026 at 10:31 PM IST
રંગોળી એટલે માત્ર રંગોનું સંયોજન નહીં, પરંતુ કલ્પનાશક્તિ, ધીરજ અને સર્જનાત્મકતાનું સુંદર પ્રતિબિંબ છે, જેને વડોદરાના એલેમ્બિક સિટી સ્થિત આર્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ ખાતે યુવા કલાકારો દ્વારા આયોજિત 'અનંત 2026'માં રિયાલિસ્ટિક રંગોળી આર્ટ શો બખૂબી સાબિત કરી રહ્યો છે. અહીં રંગો અને આકારોના માધ્યમથી એવી આબેહૂબ કલાકૃતિઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે જોનારને વાસ્તવિક દૃશ્યનો અનુભવ કરાવે છે અને તેને નિહાળવા દરરોજ બહોળી સંખ્યામાં કલાપ્રેમીઓ ઉમટી રહ્યા છે. રંગોળી આર્ટ ઉપરાંત અહીં ક્રિએટિવ વર્કશોપ્સ અને એક્સપિરિયન્સ ઝોન પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જે મુલાકાતીઓ અને ખાસ કરીને યુવા પેઢીને કલા સાથે જોડાવાની તથા પોતાની કલ્પનાશક્તિને નવી દિશા આપવાની તક પૂરી પાડે છે. છેલ્લાં બે વર્ષથી શહેરના વિવિધ સ્થળોએ યોજાતું આ આયોજન પરંપરાગત કળાને આધુનિક અભિવ્યક્તિ આપવાનો સરાહનીય પ્રયાસ છે. રંગો અને ઝીણવટભર્યા કામના સમન્વયથી તૈયાર થયેલી આ કલાકૃતિઓ વડોદરાના કલા જગતમાં એક અલગ ઓળખ ઊભી કરી રહી છે, જે યુવા પ્રતિભાઓને યોગ્ય મંચ પૂરું પાડે છે.
રંગોળી એટલે માત્ર રંગોનું સંયોજન નહીં, પરંતુ કલ્પનાશક્તિ, ધીરજ અને સર્જનાત્મકતાનું સુંદર પ્રતિબિંબ છે, જેને વડોદરાના એલેમ્બિક સિટી સ્થિત આર્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ ખાતે યુવા કલાકારો દ્વારા આયોજિત 'અનંત 2026'માં રિયાલિસ્ટિક રંગોળી આર્ટ શો બખૂબી સાબિત કરી રહ્યો છે. અહીં રંગો અને આકારોના માધ્યમથી એવી આબેહૂબ કલાકૃતિઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે જોનારને વાસ્તવિક દૃશ્યનો અનુભવ કરાવે છે અને તેને નિહાળવા દરરોજ બહોળી સંખ્યામાં કલાપ્રેમીઓ ઉમટી રહ્યા છે. રંગોળી આર્ટ ઉપરાંત અહીં ક્રિએટિવ વર્કશોપ્સ અને એક્સપિરિયન્સ ઝોન પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જે મુલાકાતીઓ અને ખાસ કરીને યુવા પેઢીને કલા સાથે જોડાવાની તથા પોતાની કલ્પનાશક્તિને નવી દિશા આપવાની તક પૂરી પાડે છે. છેલ્લાં બે વર્ષથી શહેરના વિવિધ સ્થળોએ યોજાતું આ આયોજન પરંપરાગત કળાને આધુનિક અભિવ્યક્તિ આપવાનો સરાહનીય પ્રયાસ છે. રંગો અને ઝીણવટભર્યા કામના સમન્વયથી તૈયાર થયેલી આ કલાકૃતિઓ વડોદરાના કલા જગતમાં એક અલગ ઓળખ ઊભી કરી રહી છે, જે યુવા પ્રતિભાઓને યોગ્ય મંચ પૂરું પાડે છે.