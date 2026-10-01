134 વર્ષ જૂનો અમરેલીનો રાજમહેલ નવા રૂપમાં સજ્જ થશે, રૂ.19 કરોડના ખર્ચે રાજમહેલનું કરાશે રિનોવેશન, મ્યુઝિયમ પણ બનશે
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Published : October 1, 2026 at 6:45 AM IST
અમરેલી: શહેરના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલો આશરે 134 વર્ષ જૂનો રાજમહેલ હવે નવા રૂપમાં જોવા મળશે. મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના શાસનકાળમાં બનેલો આ મહેલ એક સમયે અમરેલી જિલ્લાના વહીવટનું મહત્વનું કેન્દ્ર હતો. અહીં કલેક્ટર કચેરી સહિતની સરકારી કચેરીઓ કાર્યરત હતી.
સમય જતાં ઇમારત જર્જરિત બની હતી. આ ઐતિહાસિક ધરોહરને સાચવવા માટે અમરેલીના ધારાસભ્ય કૌશિક વેકરિયાએ રાજ્ય સરકાર સમક્ષ રિનોવેશનની રજૂઆત કરી હતી. મંજૂરી મળ્યા બાદ અંદાજે રૂ.19 કરોડના ખર્ચે કામ હાથ ધરાયું છે.
રિનોવેશન પૂર્ણ થયા પછી રાજમહેલને લોકો માટે ખુલ્લો મૂકવાની તૈયારી છે. અહીં આધુનિક મ્યુઝિયમ સહિતની સુવિધાઓ ઊભી કરાશે. મ્યુઝિયમમાં ગાયકવાડ શાસન, અમરેલીનો ઇતિહાસ અને તે સમયની વહીવટી વ્યવસ્થા વિશે માહિતી આપવામાં આવશે.
આ સ્થળ નવી પેઢીને અમરેલીના ભૂતકાળથી પરિચિત કરાવશે. એક સમયે જ્યાંથી જિલ્લાનો વહીવટ ચાલતો હતો, તે રાજમહેલ હવે ઐતિહાસિક વારસાને સમજવાનું મહત્વનું સ્થળ બની શકે છે.
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અમરેલી: શહેરના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલો આશરે 134 વર્ષ જૂનો રાજમહેલ હવે નવા રૂપમાં જોવા મળશે. મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના શાસનકાળમાં બનેલો આ મહેલ એક સમયે અમરેલી જિલ્લાના વહીવટનું મહત્વનું કેન્દ્ર હતો. અહીં કલેક્ટર કચેરી સહિતની સરકારી કચેરીઓ કાર્યરત હતી.
સમય જતાં ઇમારત જર્જરિત બની હતી. આ ઐતિહાસિક ધરોહરને સાચવવા માટે અમરેલીના ધારાસભ્ય કૌશિક વેકરિયાએ રાજ્ય સરકાર સમક્ષ રિનોવેશનની રજૂઆત કરી હતી. મંજૂરી મળ્યા બાદ અંદાજે રૂ.19 કરોડના ખર્ચે કામ હાથ ધરાયું છે.
રિનોવેશન પૂર્ણ થયા પછી રાજમહેલને લોકો માટે ખુલ્લો મૂકવાની તૈયારી છે. અહીં આધુનિક મ્યુઝિયમ સહિતની સુવિધાઓ ઊભી કરાશે. મ્યુઝિયમમાં ગાયકવાડ શાસન, અમરેલીનો ઇતિહાસ અને તે સમયની વહીવટી વ્યવસ્થા વિશે માહિતી આપવામાં આવશે.
આ સ્થળ નવી પેઢીને અમરેલીના ભૂતકાળથી પરિચિત કરાવશે. એક સમયે જ્યાંથી જિલ્લાનો વહીવટ ચાલતો હતો, તે રાજમહેલ હવે ઐતિહાસિક વારસાને સમજવાનું મહત્વનું સ્થળ બની શકે છે.
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