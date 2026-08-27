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ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો પદવીદાન સમારંભ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અતિથિ તરીકે હાજર

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અમિત શાહ (PTI)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2026 at 5:44 PM IST

|

Updated : August 27, 2026 at 6:53 PM IST

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ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો 72મો પદવીદાન સમારંભ યોજાઇ રહ્યો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા હતા. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 900થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને પદવી આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. શૈક્ષણિક મહત્વ ધરાવતો મુખ્ય કાર્યક્રમ ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો 72મો પદવીદાન સમારોહ છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની  પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે યોજાનારા સમારોહમાં અમિત શાહ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા .

આ વર્ષે સાત વિદ્યાશાખાના 18 વિભાગોના આશરે 900 વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરવામાં આવશે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના મહાત્મા ગાંધી દ્વારા 1920માં કરવામાં આવી હતી અને સંસ્થા સાથે જોડાયેલો ગાંધીવાદી શૈક્ષણિક વારસો આ સમારોહને વિશેષ ઐતિહાસિક મહત્વ આપે છે. કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલ અને વિદ્યાપીઠના કુલાધિપતિ આચાર્ય દેવવ્રત પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ પહેલા અમિત શાહે અમરેલીમાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. અમિત શાહે આ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને સંબોધન કર્યું હતું અને ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો 72મો પદવીદાન સમારંભ યોજાઇ રહ્યો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા હતા. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 900થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને પદવી આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. શૈક્ષણિક મહત્વ ધરાવતો મુખ્ય કાર્યક્રમ ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો 72મો પદવીદાન સમારોહ છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની  પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે યોજાનારા સમારોહમાં અમિત શાહ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા .

આ વર્ષે સાત વિદ્યાશાખાના 18 વિભાગોના આશરે 900 વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરવામાં આવશે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના મહાત્મા ગાંધી દ્વારા 1920માં કરવામાં આવી હતી અને સંસ્થા સાથે જોડાયેલો ગાંધીવાદી શૈક્ષણિક વારસો આ સમારોહને વિશેષ ઐતિહાસિક મહત્વ આપે છે. કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલ અને વિદ્યાપીઠના કુલાધિપતિ આચાર્ય દેવવ્રત પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ પહેલા અમિત શાહે અમરેલીમાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. અમિત શાહે આ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને સંબોધન કર્યું હતું અને ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી.

Last Updated : August 27, 2026 at 6:53 PM IST

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TAGGED:

GUJARAT VIDHAPITH
AMIT SHAH
GUJARAT VIDHYAPITH CONVOCATION
GUJARAT VIDHAPITH CONVOCATION

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