સાબરમતીના તટે BAPSનો 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ LIVE, હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા - PRAMUKHVARNI AMRIT MAHOTSAV
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 7, 2025 at 6:01 PM IST|
Updated : December 7, 2025 at 6:10 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં સાબરમતી નદીના કિનારે રિવરફ્રન્ટ પર ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ યોજાયો છે. પ્રમુખ સ્વામીના પ્રમુખવરણીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સાબરમતી નદીમાં પ્રમુખસ્વામીના જીવન, કાર્ય અને ગુણોને દર્શાવતાં 75 અલંકૃત તરતાં ફ્લોટસ નદીમાં દ્રશ્યમાન કરાયા છે. કાર્યક્રમમાં આશરે 40 હજાર જેટલાં ભક્તો-ભાવિકો રિવરફ્રન્ટ ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે પહોંચ્યા છે.
પ્રમુખ વરણી દિન
બી.એ.પી.એસ.ના સ્થાપક શાસ્ત્રીજી મહારાજે વિક્રમ સંવત 2006 (મે 21, 1950) ના જેઠ સુદ 4 ના દિવસે, રવિવારે, અમદાવાદના શાહપુર વિસ્તારમાં આંબલીવાળી પોળમાં આવેલા હરિમંદિરમાં સાંજે 5 વાગ્યે ગુરુ શાસ્ત્રી મહારાજના કૃપાપાત્ર બનેલા નવયુવાન સંત શાસ્ત્રી નારાયણસ્વરૂપદાસજીને, સંસ્થાની વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં - બી.એ.પી.એસ. સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આજીવન અધ્યક્ષ તરીકે - નિયુક્ત કર્યા હતા. પ્રમુખસ્વામી મહારાજનું દીક્ષિત નામ તો શાસ્ત્રી નારાયણસ્વરૂપદાસજી હતું, પરંતુ શાસ્ત્રી મહારાજે તેમને સંસ્થાના પ્રમુખપદે નિયુક્ત કર્યા ત્યારથી તેઓ 'પ્રમુખસ્વામી મહારાજ'ના નામથી જાણીતા બન્યા હતા.
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં સાબરમતી નદીના કિનારે રિવરફ્રન્ટ પર ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ યોજાયો છે. પ્રમુખ સ્વામીના પ્રમુખવરણીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સાબરમતી નદીમાં પ્રમુખસ્વામીના જીવન, કાર્ય અને ગુણોને દર્શાવતાં 75 અલંકૃત તરતાં ફ્લોટસ નદીમાં દ્રશ્યમાન કરાયા છે. કાર્યક્રમમાં આશરે 40 હજાર જેટલાં ભક્તો-ભાવિકો રિવરફ્રન્ટ ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે પહોંચ્યા છે.
પ્રમુખ વરણી દિન
બી.એ.પી.એસ.ના સ્થાપક શાસ્ત્રીજી મહારાજે વિક્રમ સંવત 2006 (મે 21, 1950) ના જેઠ સુદ 4 ના દિવસે, રવિવારે, અમદાવાદના શાહપુર વિસ્તારમાં આંબલીવાળી પોળમાં આવેલા હરિમંદિરમાં સાંજે 5 વાગ્યે ગુરુ શાસ્ત્રી મહારાજના કૃપાપાત્ર બનેલા નવયુવાન સંત શાસ્ત્રી નારાયણસ્વરૂપદાસજીને, સંસ્થાની વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં - બી.એ.પી.એસ. સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આજીવન અધ્યક્ષ તરીકે - નિયુક્ત કર્યા હતા. પ્રમુખસ્વામી મહારાજનું દીક્ષિત નામ તો શાસ્ત્રી નારાયણસ્વરૂપદાસજી હતું, પરંતુ શાસ્ત્રી મહારાજે તેમને સંસ્થાના પ્રમુખપદે નિયુક્ત કર્યા ત્યારથી તેઓ 'પ્રમુખસ્વામી મહારાજ'ના નામથી જાણીતા બન્યા હતા.