ETV Bharat / Videos

સાબરમતીના તટે BAPSનો 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ LIVE, હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા - PRAMUKHVARNI AMRIT MAHOTSAV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 7, 2025 at 6:01 PM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 6:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં સાબરમતી નદીના કિનારે રિવરફ્રન્ટ પર ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ યોજાયો છે. પ્રમુખ સ્વામીના પ્રમુખવરણીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સાબરમતી નદીમાં પ્રમુખસ્વામીના જીવન, કાર્ય અને ગુણોને દર્શાવતાં 75 અલંકૃત તરતાં ફ્લોટસ નદીમાં દ્રશ્યમાન કરાયા છે. કાર્યક્રમમાં આશરે 40 હજાર જેટલાં ભક્તો-ભાવિકો રિવરફ્રન્ટ ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે પહોંચ્યા છે.

પ્રમુખ વરણી દિન

બી.એ.પી.એસ.ના સ્થાપક શાસ્ત્રીજી મહારાજે વિક્રમ સંવત 2006 (મે 21, 1950) ના જેઠ સુદ 4 ના દિવસે, રવિવારે, અમદાવાદના શાહપુર વિસ્તારમાં આંબલીવાળી પોળમાં આવેલા હરિમંદિરમાં સાંજે 5 વાગ્યે ગુરુ શાસ્ત્રી મહારાજના કૃપાપાત્ર બનેલા નવયુવાન સંત શાસ્ત્રી નારાયણસ્વરૂપદાસજીને, સંસ્થાની વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં - બી.એ.પી.એસ. સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આજીવન અધ્યક્ષ તરીકે - નિયુક્ત કર્યા હતા. પ્રમુખસ્વામી મહારાજનું દીક્ષિત નામ તો શાસ્ત્રી નારાયણસ્વરૂપદાસજી હતું, પરંતુ શાસ્ત્રી મહારાજે તેમને સંસ્થાના પ્રમુખપદે નિયુક્ત કર્યા ત્યારથી તેઓ 'પ્રમુખસ્વામી મહારાજ'ના નામથી જાણીતા બન્યા હતા.

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં સાબરમતી નદીના કિનારે રિવરફ્રન્ટ પર ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ યોજાયો છે. પ્રમુખ સ્વામીના પ્રમુખવરણીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સાબરમતી નદીમાં પ્રમુખસ્વામીના જીવન, કાર્ય અને ગુણોને દર્શાવતાં 75 અલંકૃત તરતાં ફ્લોટસ નદીમાં દ્રશ્યમાન કરાયા છે. કાર્યક્રમમાં આશરે 40 હજાર જેટલાં ભક્તો-ભાવિકો રિવરફ્રન્ટ ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે પહોંચ્યા છે.

પ્રમુખ વરણી દિન

બી.એ.પી.એસ.ના સ્થાપક શાસ્ત્રીજી મહારાજે વિક્રમ સંવત 2006 (મે 21, 1950) ના જેઠ સુદ 4 ના દિવસે, રવિવારે, અમદાવાદના શાહપુર વિસ્તારમાં આંબલીવાળી પોળમાં આવેલા હરિમંદિરમાં સાંજે 5 વાગ્યે ગુરુ શાસ્ત્રી મહારાજના કૃપાપાત્ર બનેલા નવયુવાન સંત શાસ્ત્રી નારાયણસ્વરૂપદાસજીને, સંસ્થાની વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં - બી.એ.પી.એસ. સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આજીવન અધ્યક્ષ તરીકે - નિયુક્ત કર્યા હતા. પ્રમુખસ્વામી મહારાજનું દીક્ષિત નામ તો શાસ્ત્રી નારાયણસ્વરૂપદાસજી હતું, પરંતુ શાસ્ત્રી મહારાજે તેમને સંસ્થાના પ્રમુખપદે નિયુક્ત કર્યા ત્યારથી તેઓ 'પ્રમુખસ્વામી મહારાજ'ના નામથી જાણીતા બન્યા હતા.

Last Updated : December 7, 2025 at 6:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PRAMUKHVARNI AMRIT MAHOTSAV
AHMEDABAD NEWS
BAPS
PRAMUKH SWAMI MAHARAJ
PRAMUKHVARNI AMRIT MAHOTSAV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Gujarati Team

...view details

રિલેટેડ આર્ટીકલ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025નો ઉદ્ઘાટન સમારોહ, દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ કલાકારોને કરાશે સન્માનિત

November 16, 2025 at 6:33 PM IST
અમદાવાદમાં છઠ મહાપર્વની ઉજવણી

અમદાવાદમાં સાબરમતીના તટે છઠ મહાપર્વની ઉજવણી, હજારો ભક્તો છઠ પૂજા માટે ઉમટ્યા

October 27, 2025 at 5:46 PM IST
ગુજરાત સરકાર મંત્રીમંડળ શપથવિધિ સમારોહ

ગુજરાત સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ, મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓનો શપથવિધિ સમારોહ

October 17, 2025 at 12:20 PM IST
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો 71મો પદવીદાન સમારોહ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ

October 11, 2025 at 5:36 PM IST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.