અમદાવાદમાં સાબરમતીના તટે છઠ મહાપર્વની ઉજવણી, હજારો ભક્તો છઠ પૂજા માટે ઉમટ્યા - AHMEDABAD CHHATH PUJA

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 5:46 PM IST

અમદાવાદ: કારતક સુદ છઠ, જેને સૂર્ય ષષ્ઠી અથવા છઠ પૂજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેની ઉજવણી આજે દેશભરમાં થઈ રહી છે. અમદાવાદમાં પણ ઇન્દિરા બ્રિજ પાસે આવેલા છઠ ઘાટ પર આજે છઠ પૂજા કરવામાં આવી રહી છે. જેને લઈને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ઘાળુઓ ઉમટી પડ્યા છે. ઘાટ પર એક વિશાળ સ્ટેજ ડોમ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. આ પૂજામાં આવનાર ભક્તો માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા ઉપરાંત 8,000 લોકો માટે ભોજન પ્રસાદની તૈયારી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં રહેતા ઉત્તર ભારતીય લોકો મોટી સંખ્યામાં છઠ ઘાટ પર આવે છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ 2018માં ઇન્દિરા બ્રિજ પાસે ખાસ છઠ ઘાટ તૈયાર કર્યો હતો, અને ત્યારથી આ પૂજા આ ઘાટ પર યોજાય છે.

AHMEDABAD PUJA
AHMEDABAD CHHATH PUJA

ETV Bharat Gujarati Team

