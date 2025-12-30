કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025: કાંકરિયામાં ઉમટ્યું અમદાવાદ, કલાકાર બ્રીજરાજ દાન ગઢવીએ લોકોને સંગીતના સૂરે ડોલાવ્યા - KANKARIYA CARNIVAL 2025
Published : December 30, 2025 at 6:54 PM IST|
Updated : December 30, 2025 at 7:08 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કાંકરિયા કાર્નિવલ યોજાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આજે કાર્નિવના છઠ્ઠા દિવસ 30મી ડિસેમ્બરે જાણીતા કલાકાર બ્રીજરાજ ગઢવીનો કાર્યક્રમ છે. આ કાર્યક્રમ કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટના ગેટ નં.1 પુષ્પકુંજ ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે. આ પહેલા આજે સવારે 9થી 10 વાગ્યા દરમિયાન કાર્નિવલના મુખ્ય સ્ટેજ પર કરાટે અને સેલ્ફ ડિફેન્સનું નિદર્શન યોજાયું હતું. આ બાદ બપોરે 2થી 3 વાગ્યા દરમિયાન સ્વચ્છ ભારત એક્ટ દ્વારા સામાજિક સંદેશ અપાયો હતો.
ખાસ છે કે, 25મી ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલા કાંકરિયા કાર્નિવલમાં દરરોજ રાત્રે જાણીતા કલાકારોના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં હજારોની સંખ્યામાં મુલાકાતીઓ આવી રહ્યા છે અને કાર્નિવલનો આનંદ માણી રહ્યા છે.
