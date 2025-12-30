ETV Bharat / Videos

કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025: કાંકરિયામાં ઉમટ્યું અમદાવાદ, કલાકાર બ્રીજરાજ દાન ગઢવીએ લોકોને સંગીતના સૂરે ડોલાવ્યા - KANKARIYA CARNIVAL 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025 (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 6:54 PM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કાંકરિયા કાર્નિવલ યોજાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આજે કાર્નિવના છઠ્ઠા દિવસ 30મી ડિસેમ્બરે જાણીતા કલાકાર બ્રીજરાજ ગઢવીનો કાર્યક્રમ છે. આ કાર્યક્રમ કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટના ગેટ નં.1 પુષ્પકુંજ ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે. આ પહેલા આજે સવારે 9થી 10 વાગ્યા દરમિયાન કાર્નિવલના મુખ્ય સ્ટેજ પર કરાટે અને સેલ્ફ ડિફેન્સનું નિદર્શન યોજાયું હતું. આ બાદ બપોરે 2થી 3 વાગ્યા દરમિયાન સ્વચ્છ ભારત એક્ટ દ્વારા સામાજિક સંદેશ અપાયો હતો.  

ખાસ છે કે, 25મી ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલા કાંકરિયા કાર્નિવલમાં દરરોજ રાત્રે જાણીતા કલાકારોના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં હજારોની સંખ્યામાં મુલાકાતીઓ આવી રહ્યા છે અને કાર્નિવલનો આનંદ માણી રહ્યા છે. 

અમદાવાદ: શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કાંકરિયા કાર્નિવલ યોજાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આજે કાર્નિવના છઠ્ઠા દિવસ 30મી ડિસેમ્બરે જાણીતા કલાકાર બ્રીજરાજ ગઢવીનો કાર્યક્રમ છે. આ કાર્યક્રમ કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટના ગેટ નં.1 પુષ્પકુંજ ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે. આ પહેલા આજે સવારે 9થી 10 વાગ્યા દરમિયાન કાર્નિવલના મુખ્ય સ્ટેજ પર કરાટે અને સેલ્ફ ડિફેન્સનું નિદર્શન યોજાયું હતું. આ બાદ બપોરે 2થી 3 વાગ્યા દરમિયાન સ્વચ્છ ભારત એક્ટ દ્વારા સામાજિક સંદેશ અપાયો હતો.  

ખાસ છે કે, 25મી ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલા કાંકરિયા કાર્નિવલમાં દરરોજ રાત્રે જાણીતા કલાકારોના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં હજારોની સંખ્યામાં મુલાકાતીઓ આવી રહ્યા છે અને કાર્નિવલનો આનંદ માણી રહ્યા છે. 

Last Updated : December 30, 2025 at 7:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KANKARIYA CARNIVAL
AHMEDABAD NEWS
KANKARIYA CARNIVAL 2025
KANKARIYA CARNIVAL 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Gujarati Team

...view details

રિલેટેડ આર્ટીકલ

અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલનો પ્રારંભ

અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલનો મુખ્યમંત્રીના હસ્તે પ્રારંભ, સાત દિવસમાં અનેક કાર્યક્રમ યોજાશે

December 25, 2025 at 6:36 PM IST
પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ

સાબરમતીના તટે BAPSનો 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ LIVE, હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા

December 7, 2025 at 6:01 PM IST
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025નો ઉદ્ઘાટન સમારોહ, દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ કલાકારોને કરાશે સન્માનિત

November 16, 2025 at 6:33 PM IST
અમદાવાદમાં છઠ મહાપર્વની ઉજવણી

અમદાવાદમાં સાબરમતીના તટે છઠ મહાપર્વની ઉજવણી, હજારો ભક્તો છઠ પૂજા માટે ઉમટ્યા

October 27, 2025 at 5:46 PM IST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.