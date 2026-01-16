ETV Bharat / Videos

મહારાષ્ટ્રના ચૂંટણી પરિણામો બાદ ગુજરાત ભાજપમાં જશ્ન, અમદાવાદ કાર્યાલય ખાતે વિજયોત્સવ મનાવાયો - AHMEDABAD BJP CELEBRATION

અમદાવાદ કાર્યાલય ખાતે વિજયોત્સવ મનાવાયો (ETV Bharat Gujarat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 16, 2026 at 6:58 PM IST

અમદાવાદ: મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચુંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ભવ્ય સફળતા મળી છે. તેની ખુશીમાં અમદાવાદમાં ખાનપુરમાં ભાજપ કાર્યાલયની બહાર વિજયોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી અને ખાસ મુંબઈ મહાનગરપાલિકાના પરિણામો આજે જાહેર થયા હતા. જેમાં ભાજપને ભવ્ય જીત મળી હતી. મુંબઈમાં લાંબા સમયથી ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાના શાસનનો અંત આવ્યો અને ભાજપને સત્તા મળી છે. જેના ભાગ રૂપે અમદાવાદમાં ભાજપના કાર્યકરો જૂમી ઉઠ્યા હતા. ખાનપુર ઓફિસ ખાતે ફટાકડા ફોડીને જીતનું જશ્ન મનાવવામાં આવ્યું. કાર્યકર્તાઓ ગરબા રમ્યા અને એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવીને મોં મીઠું કરાવ્યું હતું. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણી પર ઢોલ વગાડતા જોવા મળ્યા. તો શહેરના મેયર ગરબા રમ્યા હતા. ભાજપ શહેર પ્રમુખ અને ભાજપના પદાધિકારી પણ આ ઉજવણીમાં હાજર રહ્યા હતા.

ETV Bharat Gujarati Team

સંપાદકની પસંદ

