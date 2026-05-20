આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુની હાજરીમાં ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર દ્વારા સત્સંગ - A SPECIAL SATSANG
Published : May 20, 2026 at 6:24 PM IST
બેંગલુરુ: ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર દ્વારા સ્થાપિત 'ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ' ની 45મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ઉદયપુરા સ્થિત 'આર્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર' ખાતે સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર એક માનવતાવાદી નેતા, આધ્યાત્મિક ગુરુ અને શાંતિના રાજદૂત છે. તણાવમુક્ત અને હિંસામુક્ત સમાજના તેમના દ્રષ્ટિકોણથી 'ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ' દ્વારા આયોજિત સેવા પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યક્રમો દ્વારા વિશ્વભરના લાખો લોકોને એક થયા છે.
આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ પણ આ સત્સંગમાં હાજર છે. ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકરે 'ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ' ને આંતરરાષ્ટ્રીય, બિન-લાભકારી, શૈક્ષણિક અને માનવતાવાદી સંગઠન તરીકે સ્થાપિત કર્યું. હાલમાં, તેના કાર્યક્રમો 182 દેશોમાં ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે.
