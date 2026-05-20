ETV Bharat / Videos

આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુની હાજરીમાં ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર દ્વારા સત્સંગ - A SPECIAL SATSANG

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
આર્ટ ઓફ લિવિંગ દ્વારા ખાસ સત્સંગ: સંગીત, જ્ઞાન અને ધ્યાનની સાંજ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 6:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

બેંગલુરુ: ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર દ્વારા સ્થાપિત 'ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ' ની 45મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ઉદયપુરા સ્થિત 'આર્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર' ખાતે સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર એક માનવતાવાદી નેતા, આધ્યાત્મિક ગુરુ અને શાંતિના રાજદૂત છે. તણાવમુક્ત અને હિંસામુક્ત સમાજના તેમના દ્રષ્ટિકોણથી 'ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ' દ્વારા આયોજિત સેવા પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યક્રમો દ્વારા વિશ્વભરના લાખો લોકોને એક થયા છે.

આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ પણ આ સત્સંગમાં હાજર છે. ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકરે 'ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ' ને આંતરરાષ્ટ્રીય, બિન-લાભકારી, શૈક્ષણિક અને માનવતાવાદી સંગઠન તરીકે સ્થાપિત કર્યું. હાલમાં, તેના કાર્યક્રમો 182 દેશોમાં ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે.

બેંગલુરુ: ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર દ્વારા સ્થાપિત 'ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ' ની 45મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ઉદયપુરા સ્થિત 'આર્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર' ખાતે સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર એક માનવતાવાદી નેતા, આધ્યાત્મિક ગુરુ અને શાંતિના રાજદૂત છે. તણાવમુક્ત અને હિંસામુક્ત સમાજના તેમના દ્રષ્ટિકોણથી 'ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ' દ્વારા આયોજિત સેવા પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યક્રમો દ્વારા વિશ્વભરના લાખો લોકોને એક થયા છે.

આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ પણ આ સત્સંગમાં હાજર છે. ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકરે 'ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ' ને આંતરરાષ્ટ્રીય, બિન-લાભકારી, શૈક્ષણિક અને માનવતાવાદી સંગઠન તરીકે સ્થાપિત કર્યું. હાલમાં, તેના કાર્યક્રમો 182 દેશોમાં ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે.

For All Latest Updates

TAGGED:

THE ART OF LIVING
MUSIC WISDOM AND MEDITATION
EVENING OF MUSIC
SATSANG
A SPECIAL SATSANG

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Gujarati Team

...view details

રિલેટેડ આર્ટીકલ

આર્ટ ઓફ લિવિંગ દ્વારા તેલુગુ સમુદાય માટે એક ભવ્ય સાંજનું આયોજન

આર્ટ ઓફ લિવિંગ દ્વારા તેલુગુ સમુદાય માટે એક ભવ્ય સાંજનું આયોજન, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ વિશેષ અતિથિ

May 19, 2026 at 7:12 PM IST
PM મોદી વડોદરામાં

PM મોદીનું વડોદરામાં આગમન, 150 કરોડના ખર્ચે બનેલા સરદારધામ છાત્રાલયના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં હાજર

May 11, 2026 at 6:39 PM IST
PM મોદીની તસવીર

PM મોદીનું જામનગરમાં આગમન, લાલ બંગલા ખાતે વડાપ્રધાનનો ભવ્ય અભિવાદન સમારોહ યોજાયો

May 10, 2026 at 10:00 PM IST
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી પદે વિજયનો શપથગ્રહણ સમારોહ

તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી પદે વિજયે લીધા શપથ, 9 નેતાઓ પણ મંત્રી પદે લઈ રહ્યાં છે શપથ

May 10, 2026 at 10:10 AM IST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.