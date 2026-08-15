દેશભરમાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી, લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી પરથી પીએમ મોદીનું દેશને સંબોધન - સ્વાતંત્ર્ય પર્વ 2026
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Published : August 15, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 9:49 AM IST
નવી દિલ્હી: દેશ આજે પોતાનો 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે, અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રીય ઉજવણીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. 2014માં શરૂ થયેલી પરંપરાને યથાવત રાખતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સતત 13મી વખત લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન કરી રહ્યાં છે. આ વર્ષે આ કાર્યક્રમ એટલા માટે પણ ખાસ છે કે, કારણ કે આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય ગીત, વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પણ ઉજવવામાં આવી રહી છે. પ્રથમ વખત, લાલ કિલ્લા ખાતે આ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં ઔપચારિક રીતે વંદે માતરમ ગાવામાં આવશે. આ સમારોહ દેશના યુવાનોની ઉર્જા અને આકાંક્ષાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાની યાત્રામાં યુવા પેઢી કેવી રીતે યોગદાન આપી રહી છે તે દર્શાવે છે.
નવી દિલ્હી: દેશ આજે પોતાનો 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે, અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રીય ઉજવણીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. 2014માં શરૂ થયેલી પરંપરાને યથાવત રાખતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સતત 13મી વખત લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન કરી રહ્યાં છે. આ વર્ષે આ કાર્યક્રમ એટલા માટે પણ ખાસ છે કે, કારણ કે આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય ગીત, વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પણ ઉજવવામાં આવી રહી છે. પ્રથમ વખત, લાલ કિલ્લા ખાતે આ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં ઔપચારિક રીતે વંદે માતરમ ગાવામાં આવશે. આ સમારોહ દેશના યુવાનોની ઉર્જા અને આકાંક્ષાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાની યાત્રામાં યુવા પેઢી કેવી રીતે યોગદાન આપી રહી છે તે દર્શાવે છે.