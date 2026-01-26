ETV Bharat / Videos

રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી, MD ચેરુકુરી વિજયેશ્વરીએ ફરકાવ્યો તિરંગો - REPUBLIC DAY AT RAMOJI FILM CITY

રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી (ETV Bharat)

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 26, 2026 at 5:47 PM IST

હૈદરાબાદ: વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે સોમવારે 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી ભવ્ય રીતે યોજાઈ હતી. રામોજી ફિલ્મ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરુકુરી વિજયેશ્વરીએ આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી હતી અને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. રામોજી ફિલ્મ સિટીના સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા તેમને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું. તેમણે તમામ કર્મચારીઓને પ્રજાસત્તાક દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને એકતા અને સમર્પણના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. રામોજી રાવના પૌત્ર, ચેરુકુરી પૂરણ સુજય, રામોજી ફિલ્મ સિટી, ઈનાડુ, ETV, ETV ભારત અને ડોલ્ફિન હોટેલ્સના વિવિધ વિભાગોના વડાઓ અને કર્મચારીઓ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા. ખાસ છે કે, દેશભરમાં પણ આજે 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ભારે ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

સંપાદકની પસંદ

