અમદાવાદના થલતેજમાં 51 ફૂટના રાવણનું દહન, 35 હજારથી વધુ લોકો ઉમટ્યા
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Published : October 20, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 7:41 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના થલતેજમાં વિજયાદશમી નિમિત્તે ભવ્ય રાવણ દહન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. AES ગ્રાઉન્ડ ખાતે સાંજે યોજાનારા આ કાર્યક્રમમાં 51 ફૂટ ઊંચા રાવણ અને 35-35 ફૂટ ઊંચા મેઘનાદ તથા કુંભકર્ણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવશે. આ વર્ષે રાવણના પૂતળામાં રિમોટ કંટ્રોલ, 500 સૂતળી બોમ્બ, કોલ્ડ પાયરો અને વિવિધ ફટાકડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રેરક શાહે જણાવ્યું હતું કે, કર્ણાવતી મહાનગર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા શાંતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સહયોગથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિજયાદશમીના પર્વને લઈને ગ્રાઉન્ડ પર લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યક્રમમાં 35 હજારથી વધુ લોકો ઉપસ્થિત છે.
પોલીસ, ફાયર અને AMC દ્વારા વ્યવસ્થા
મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ, ફાયર વિભાગ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન સુરક્ષા, આગની સંભવિત ઘટનાઓ સામે તકેદારી અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.
વિજયાદશમીના પર્વે થલતેજમાં યોજાનાર આ ભવ્ય રાવણ દહન કાર્યક્રમમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. 51 ફૂટના રાવણનું દહન, આકર્ષક આતશબાજી અને પાંચ પેઢીથી રાવણ બનાવતા મુસ્લિમ પરિવારની પરંપરા આ વર્ષની ઉજવણીને વિશેષ બનાવે છે.
પાંચ પેઢીથી રાવણ બનાવતો મુસ્લિમ પરિવાર
આ કાર્યક્રમનું સૌથી વિશેષ આકર્ષણ રાવણનાં પૂતળાં બનાવનાર પરિવાર છે. માણેકચોકના એક મુસ્લિમ પરિવાર દ્વારા છેલ્લી પાંચ પેઢીથી રાવણનાં પૂતળાં બનાવવાની પરંપરા જાળવી રાખવામાં આવી છે. આ પરંપરા હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતા અને સામાજિક સૌહાર્દનું પ્રતીક બની છે. વિજયાદશમીના પર્વે એક મુસ્લિમ પરિવાર દ્વારા રાવણનાં પૂતળાં તૈયાર કરવામાં આવતાં સાંસ્કૃતિક એકતાનો સંદેશ પણ પ્રસર્યો છે.
અમદાવાદ: અમદાવાદના થલતેજમાં વિજયાદશમી નિમિત્તે ભવ્ય રાવણ દહન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. AES ગ્રાઉન્ડ ખાતે સાંજે યોજાનારા આ કાર્યક્રમમાં 51 ફૂટ ઊંચા રાવણ અને 35-35 ફૂટ ઊંચા મેઘનાદ તથા કુંભકર્ણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવશે. આ વર્ષે રાવણના પૂતળામાં રિમોટ કંટ્રોલ, 500 સૂતળી બોમ્બ, કોલ્ડ પાયરો અને વિવિધ ફટાકડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રેરક શાહે જણાવ્યું હતું કે, કર્ણાવતી મહાનગર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા શાંતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સહયોગથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિજયાદશમીના પર્વને લઈને ગ્રાઉન્ડ પર લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યક્રમમાં 35 હજારથી વધુ લોકો ઉપસ્થિત છે.
પોલીસ, ફાયર અને AMC દ્વારા વ્યવસ્થા
મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ, ફાયર વિભાગ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન સુરક્ષા, આગની સંભવિત ઘટનાઓ સામે તકેદારી અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.
વિજયાદશમીના પર્વે થલતેજમાં યોજાનાર આ ભવ્ય રાવણ દહન કાર્યક્રમમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. 51 ફૂટના રાવણનું દહન, આકર્ષક આતશબાજી અને પાંચ પેઢીથી રાવણ બનાવતા મુસ્લિમ પરિવારની પરંપરા આ વર્ષની ઉજવણીને વિશેષ બનાવે છે.
પાંચ પેઢીથી રાવણ બનાવતો મુસ્લિમ પરિવાર
આ કાર્યક્રમનું સૌથી વિશેષ આકર્ષણ રાવણનાં પૂતળાં બનાવનાર પરિવાર છે. માણેકચોકના એક મુસ્લિમ પરિવાર દ્વારા છેલ્લી પાંચ પેઢીથી રાવણનાં પૂતળાં બનાવવાની પરંપરા જાળવી રાખવામાં આવી છે. આ પરંપરા હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતા અને સામાજિક સૌહાર્દનું પ્રતીક બની છે. વિજયાદશમીના પર્વે એક મુસ્લિમ પરિવાર દ્વારા રાવણનાં પૂતળાં તૈયાર કરવામાં આવતાં સાંસ્કૃતિક એકતાનો સંદેશ પણ પ્રસર્યો છે.