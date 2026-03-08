Women's Dayની ગિફ્ટ! બેબી પિંક કલરમાં લોન્ચ થઈ Zelo Knight+ Rani Edition ઈલેક્ટ્રિ્ક સ્કૂટર
મહિલા દિવસ પર, Zelo Electric એ Knight+ Rani Edition ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ કર્યું, જેની રેન્જ 100 કિમી છે. ચાલો તેના પર એક નજર કરીએ.
Published : March 8, 2026 at 9:34 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર બનાવતી કંપની Zelo Electricએ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે એક નવું, લિમિટેડ-એડિશન ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, Knight+ Rani Edition લોન્ચ કર્યું છે. આ ખાસ એડિશન મહિલાઓને સમર્પિત છે. કંપનીએ તેને ખાસ બેબી પિંક રંગમાં લોન્ચ કર્યું છે, જે તેને વિશિષ્ટ અને આકર્ષક બનાવે છે.
આ સ્કૂટરના ફક્ત 999 યુનિટ જ ભારતમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. Zelo Knight + Rani Editionમાં એક અનોખી અને આકર્ષક ડિઝાઇન છે. તેમાં સફેદ પેનલ અને વિગતો સાથે પેસ્ટલ પિંક બોડી છે, જે તેને સ્ટાઇલિશ દેખાવ આપે છે. જો કે, ડિઝાઇન સિવાય, તેના ફીચર્સ અને વિશિષ્ટતાઓ હાલના Knight + મોડેલ જેવી જ રહે છે. સ્કૂટરની કિંમત ₹69,990 (એક્સ-શોરૂમ) છે.
મહિલા દિવસ પર સ્પેશિયલ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર
જો ગ્રાહકો આ સ્કૂટર ખરીદવા માંગતા હોય, તો કંપનીના અધિકૃત ડીલર નેટવર્ક દ્વારા બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. આનો અર્થ એ છે કે રસ ધરાવતા વ્યક્તિઓ તેમની નજીકની ડીલરશીપની મુલાકાત લઈને તેને બુક કરી શકે છે. લોન્ચ દરમિયાન, કંપનીના સહ-સ્થાપક આદિત્ય બહેતીએ જણાવ્યું હતું કે તેમની કંપની હંમેશા માનતી રહી છે કે લોકોને મુક્તપણે મુસાફરી કરવાની મંજૂરી આપવી મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે ઉમેર્યું કે Rani એડિશન એ મહિલાઓને સમર્પિત છે જે દરરોજ દેશની પ્રગતિમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
કંપનીના અન્ય સહ-સ્થાપક મુકુંદ બહેતીએ જણાવ્યું કે, સ્કૂટરના રંગ અને ડિઝાઇન પર કામ કરતી વખતે, એક જ વિચાર આવ્યો. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં, "Rani" શબ્દ શક્તિ, આત્મવિશ્વાસ અને એક અલગ ઓળખનું પ્રતીક છે. અમે આ સ્કૂટરમાં તે ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ.
સ્કૂટરના ટેકનિકલ પાસાઓ વિશે વાત કરીએ તો, કંપની દ્વારા Knight+ ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ 2025 માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં 1.8 kWh પોર્ટેબલ LFP બેટરી છે, જેને સરળતાથી કાઢી શકાય છે અને અલગથી ચાર્જ કરી શકાય છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ સ્કૂટર એક વખત ચાર્જ કરવા પર લગભગ 100 કિલોમીટર ચાલી શકે છે. તે 1.5 kW મોટરથી સજ્જ છે, જે સ્કૂટરને 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ટોપ સ્પીડ આપે છે.
આ ઉપરાંત, તેમાં ઘણા ઉપયોગી ફીચર્સ પણ છે, જેમ કે હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ, ક્રુઝ કંટ્રોલ, ફોલો-મી-હોમ હેડલેમ્પ, USB ચાર્જિંગ પોર્ટ અને રીમુવેબલ બેટરી. Zelo Electric વિશે વાત કરીએ તો, આ કંપની SLSR ઇલેક્ટ્રો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હેઠળ કાર્યરત છે. ભારતમાં, આ કંપનીએ હાલમાં ચાર ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ કર્યા છે, જેમ કે Zoop, Knight, Zaeden અને Zaeden+.
આ પણ વાંચો: