YouTube એ શોર્ટ્સ વીડિયો જોવા પર લગાવી લગામ, હવે મોબાઈલ એપમાં જાતે નક્કી કરી શકશો 15 મિનિટથી 2 કલાકની સમય મર્યાદા

સેટિંગમાં જઈને પ્રોફાઈલ આઈકોન પર ક્લિક કરી ટાઈમ મેનેજમેન્ટમાં જતાં જ મળશે શોર્ટ્સ ફીડ લિમિટનો વિકલ્પ, ડેસ્કટોપ યુઝર્સ માટે હજુ નથી આવ્યું આ ફિચર્સ.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (Image Credit: AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 3:16 PM IST

હૈદરાબાદ: યુટ્યુબે પોતાના વપરાશકર્તાઓની સ્ક્રીન ટાઈમ અને ડિજિટલ સુખાકારીને ધ્યાનમાં રાખીને એક મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યો છે. કંપનીએ પોતાની મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં 'શોર્ટ્સ ફીડ લિમિટ' નામનું નવું ફીચર લોંચ કર્યું છે. આ ફીચરની મદદથી હવે દરેક વ્યક્તિ પોતાની ઈચ્છા અનુસાર દિવસ દરમિયાન શોર્ટ્સ જોવાની સમય મર્યાદા નક્કી કરી શકશે. ખાસ વાત એ છે કે આ સુવિધા શોર્ટ્સ ફીડને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનો વિકલ્પ પણ પૂરો પાડે છે. આ પગલું મોબાઈલ પર કલાકો સુધી ટૂંકા વીડિયો જોવાની વધતી જતી આદતને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે લેવામાં આવ્યું છે.

શોર્ટ્સ ફીડની સમય મર્યાદા કેવી રીતે સેટ કરશો?

યુટ્યુબની આ નવી સુવિધા એકદમ સરળ છે અને તેને મોબાઈલની સેટિંગમાં જઈને ચાલુ કરી શકાય છે. ગૂગલના સપોર્ટ પેજ પ્રમાણે,

  • સૌપ્રથમ પોતાના મોબાઈલમાં યુટ્યુબ એપ ખોલો
  • ત્યારબાદ જમણી બાજુના ખૂણે આપેલા પ્રોફાઈલ આઈકોન પર ટેપ કરો.
  • હવો સેટિંગ્સમાં જઈને 'ટાઈમ મેનેજમેન્ટ' (સમય વ્યવસ્થાપન)નો વિકલ્પ પસંદ કરો.
  • આ મેનૂમાં જતાં જ 'લિમિટ યોર શોર્ટ્સ ફીડ' અથવા તેના જેવો વિકલ્પ દેખાશે.
  • અહીં દૈનિક સમય મર્યાદા 15 મિનિટથી લઈને મહત્તમ 2 કલાક સુધીની સેટ કરી શકાય છે.

જો કોઈ વ્યક્તિ શોર્ટ્સ બિલકુલ જોવા નથી માંગતો, તો તે આ મર્યાદા શૂન્ય (0) પણ રાખી શકે છે. શૂન્ય સેટ કરતાં જ યુટ્યુબની શોર્ટ્સ ટેબમાંથી તમામ વીડિયો અદ્રશ્ય થઈ જશે અને સ્ક્રીન પર દૈનિક મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ હોવાનો સંદેશો લખેલો જોવા મળશે.

જણાવી દઈએ કે, હાલમાં આ સુવિધા ફક્ત મોબાઈલ એપ્લિકેશન પર જ ઉપલબ્ધ છે. ડેસ્કટોપ કે લેપટોપ પર યુટ્યુબ ચલાવતા લોકોને હજુ પણ થર્ડ પાર્ટી બ્રાઉઝર એક્સટેન્શનનો જ સહારો લેવો પડશે.

પુખ્ત વયના લોકો અને કિશોરોના ખાતા માટે અલગ-અલગ નિયમો

યુટ્યુબે આ ફીચરમાં 2 પ્રકારની નીતિ અપનાવી છે. સામાન્ય પુખ્ત વયના લોકોના એકાઉન્ટ માટે આ સમય મર્યાદા એક 'સોફ્ટ નજ' એટલે કે હળવા ધક્કા સમાન છે. જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિની સેટ કરેલી સમય મર્યાદા પૂરી થાય છે, ત્યારે તેમને એક સૂચના (નોટિફિકેશન) મળશે. પરંતુ જો તે વ્યક્તિ ઈચ્છે તો તે નોટિફિકેશનને બંધ કરીને ફરીથી સ્ક્રોલ કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે. આને એક કડક પ્રતિબંધને બદલે સ્ક્રીન ટાઈમની યાદ અપાવતા રિમાઇન્ડર તરીકે સમજવું વધુ યોગ્ય રહેશે.

જોકે, જે બાળકો અને કિશોરોના યુટ્યુબ એકાઉન્ટ્સ ગૂગલની ફેમિલી લિંક પેરેન્ટલ કંટ્રોલ દ્વારા સંચાલિત થાય છે, તેમના માટે આ નિયમો તદ્દન કડક છે. જો માતા-પિતા તેમના બાળકો માટે શોર્ટ્સની મર્યાદા શૂન્ય સેટ કરે છે, તો મર્યાદા પૂરી થયા બાદ બાળકો કોઈપણ સંજોગોમાં શોર્ટ્સ જોઈ શકશે નહીં. આ સુવિધા માતા-પિતાને તેમના સંતાનોની મોબાઈલ જોવાની આદતો પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવવાની તાકાત આપે છે.

શોર્ટ્સના વધતા વર્ચસ્વ વચ્ચે મહત્ત્વનું પગલું

યુટ્યુબનું આ સાયલન્ટ રોલઆઉટ ઘણું મહત્ત્વનું છે, કારણ કે શોર્ટ્સ હવે યુટ્યુબ પ્લેટફોર્મનો એક મોટો અને ઝડપથી વિકસતો હિસ્સો બની ગયો છે. વર્ષ 2020માં લોન્ચ થયેલા આ ટૂંકા વીડિયો ફોર્મેટનો વ્યાપ ઘણો વધી ગયો છે. હવે અહીં ત્રણ મિનિટ સુધીના ક્લિપ્સ અપલોડ કરી શકાય છે અને તાજેતરના અપડેટ્સમાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સથી સંચાલિત ઘણા સાધનો પણ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. આવા સંજોગોમાં ફીડ લિમિટ ફીચરની રજૂઆત સૂચવે છે કે યુટ્યુબ ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીને લઈને વધતા જતા દબાણ પ્રત્યે સજાગ છે અને તેના પર પ્રતિભાવ આપી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. વોટ્સએપના વોઇસ અને વિડીયો કોલમાં નોઇઝ કેન્સલેશન ફીચર, જાણો કોને ફાયદો થશે?
  2. Samsungએ વિન્ડોઝ માટે લૉન્ચ કર્યું બ્રાઉઝર, Perplexity AI સપોર્ટ મળશે

