Yearender 2025: ડિજિટલ ઈન્ડિયાનો કીર્તિમાન, જાણો ટેકનોલોજીએ કેવી રીતે બદલી નાખી ભારતની ડેઈલી લાઈફ
ડિજિટલ ઇન્ડિયાએ ટેકનોલોજી દ્વારા દેશના દરેક નાગરિક માટે સરકારી સેવાઓ, ચુકવણી પ્રણાલીઓ અને કનેક્ટિવિટી સુલભ બનાવી છે.
Published : December 28, 2025 at 10:27 PM IST
હૈદરાબાદ: આજકાલ, આપણે ઇન્ટરનેટ અને સંબંધિત ડિજિટલ ટેકનોલોજી વિશે ઘણું સાંભળીએ છીએ. ભારત છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ડિજિટલાઇઝેશનના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, જેને ડિજિટલ ઇન્ડિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભારત સરકારે દરેક નાગરિક માટે ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડિજિટલ ઇન્ડિયા શરૂ કર્યું હતું. જોકે, હવે ડિજિટલ ઇન્ડિયા ફક્ત એક સરકારી પ્રોજેક્ટ નથી રહ્યો; તે આપણા રોજિંદા જીવનનો એક ભાગ બની ગયો છે.
2025 ના અંત સુધીમાં, ડિજિટલ ઇન્ડિયાએ દેશના દરેક ખૂણાને ટેકનોલોજી સાથે જોડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. આજે, સરકારી કામ હોય, ચૂકવણી કરવી હોય, અભ્યાસ કરવો હોય, તબીબી સારવાર લેવી હોય, ઘરેથી કામ કરવું હોય, ઘરેથી વર્ગોમાં હાજરી આપવી હોય, અથવા આવા ઘણા અન્ય કાર્યો હોય, લોકો હવે આ કાર્યો તેમના મોબાઇલ ફોનથી કરી શકે છે, કારણ કે આ બધી વસ્તુઓ ડિજિટલ રીતે જોડાયેલી છે.
ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે જ્યારે પહેલા લોકોને નાના કાર્યો માટે પણ ઓફિસની મુલાકાત લેવી પડતી હતી, ત્યારે હવે આ જ કાર્યો તેમના મોબાઇલ ફોન અથવા લેપટોપનો ઉપયોગ કરીને થોડી મિનિટોમાં પૂર્ણ કરી શકાય છે. કાગળની ફાઇલોને ડિજિટલ પ્રક્રિયાઓથી બદલવાથી સિસ્ટમ વધુ પારદર્શક બની છે અને ભ્રષ્ટાચારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
દેશના ડિજિટલ અર્થતંત્રની વાત કરીએ તો, તેનું યોગદાન સતત વધી રહ્યું છે. 2022-23 માં, ડિજિટલ અર્થતંત્રે રાષ્ટ્રીય આવકમાં આશરે 11.7% ફાળો આપ્યો હતો, જે આંકડો 2024-25 સુધીમાં વધુ વધ્યો. નિષ્ણાતો માને છે કે 2030 સુધીમાં, ભારતના GDP નો નોંધપાત્ર હિસ્સો ડિજિટલ અર્થતંત્રમાંથી આવશે. AI, ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
ભારતનો ડિજિટલ ગ્રોથ
|સેક્ટર
|પ્રગતિ
|મોબાઇલ ઉત્પાદન
|2 યુનિટથી 300+ યુનિટ
|ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એક્સપોર્ટ
|8 ગણાથી વધુ વધારો
|5G નેટવર્ક
|99% થી વધુ જિલ્લાઓમાં ઉપલબ્ધ
|UPI ટ્રાન્ઝેક્શન્સ
|રોજ 64 કરોડથી વધુ યુનિટ
|ગામડાઓમાં મોબાઇલ કનેક્ટિવિટી
|લગભગ 98%
ભારતે ટેલિકોમ ક્ષેત્રમાં પણ જબરદસ્ત પ્રગતિ કરી છે. આજે, દેશમાં મોબાઇલ વપરાશકર્તાઓની સંખ્યા 116 કરોડને વટાવી ગઈ છે. ઇન્ટરનેટ ડેટા એટલો સસ્તો થઈ ગયો છે કે જે એક સમયે લક્ઝરી માનવામાં આવતું હતું તે હવે દરેક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે સુલભ છે. દરેક ગામ સુધી 4G અને 5G નેટવર્કની પહોંચ આ પહેલનું પરિણામ છે.
ડિજિટલ ચુકવણીની વાત કરીએ તો, UPI એ ભારતને વિશ્વભરમાં એક અલગ ઓળખ આપી છે. આજે, શાકભાજી વિક્રેતાઓથી લઈને મોટા વ્યવસાયો સુધી દરેક વ્યક્તિ UPI નો ઉપયોગ કરી રહી છે. IMF એ પણ સ્વીકાર્યું છે કે ભારત ઝડપી ડિજિટલ ચુકવણીમાં વૈશ્વિક લીડર બની ગયું છે.
સરકારે ટેકનોલોજી દ્વારા ભાષા અવરોધને પણ દૂર કર્યો છે. BHASHINI અને BharatGen જેવા પ્લેટફોર્મ હવે અનેક ભારતીય ભાષાઓમાં સરકારી સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે, જેનો લાભ અંગ્રેજી ન જાણતા લોકોને પણ મળી રહ્યો છે.
આરોગ્યસંભાળ અને શિક્ષણ ક્ષેત્રોમાં પણ ડિજિટલ પરિવર્તન સ્પષ્ટ છે. ટેલિકોન્સલ્ટેશન, ડિજિટલ હેલ્થ આઈડી, ઓનલાઈન વર્ગો અને એઆઈ-આધારિત શિક્ષણ પ્રણાલીઓએ ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારો વચ્ચેના અંતરને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડ્યું છે.
એકંદરે, 2025 સુધીમાં ડિજિટલ ઈન્ડિયાએ ભારતને ટેકનોલોજીમાં માત્ર આગળ ધપાવ્યું જ નથી, પરંતુ સામાન્ય લોકોના જીવનને પણ સરળ, ઝડપી અને વધુ વિશ્વસનીય બનાવ્યું છે. આગામી વર્ષોમાં તેની અસર વધુ ઘેરી બનવાની છે.
