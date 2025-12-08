આ વર્ષે પહેલી વાર વિડા સ્કૂટરનું વેચાણ 100,000 યુનિટને વટાવી ગયું, કંપની માટે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ
હીરો મોટોકોર્પની વિડા બ્રાન્ડે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં 100,000 વેચાણનો આંકડો વટાવી દીધો છે. કંપનીએ 100,383 યુનિટ વેચ્યા છે.
Published : December 8, 2025 at 6:39 PM IST
હૈદરાબાદ: દેશની સૌથી મોટી ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક હીરો મોટોકોર્પની ઇલેક્ટ્રિક વાહન શાખા વિડાએ લગભગ ત્રણ વર્ષ પહેલાં ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર બજારમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. હવે, હીરો મોટોકોર્પની વિડા બ્રાન્ડે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં 100,000 વેચાણનો આંકડો વટાવી દીધો છે.
વાહન પોર્ટલ પરના નવીનતમ રિટેલ વેચાણ આંકડા અનુસાર, 1 જાન્યુઆરીથી 5 ડિસેમ્બર વચ્ચે, કંપનીએ ગ્રાહકોને કુલ 100,383 વિડા ઇ-સ્કૂટર પહોંચાડ્યા છે. વધુમાં, ઓક્ટોબર 2022 માં લોન્ચ થયા પછી, કુલ વિડા ઇ-સ્કૂટરનું વેચાણ 150,000 યુનિટને વટાવી ગયું છે.
હીરો મોટોકોર્પની ઇલેક્ટ્રિક વાહન વેચાણ યાત્રા અત્યાર સુધી
CY2025 જાન્યુઆરી 2025 માં 1,626 યુનિટ સાથે ધીમી ગતિએ શરૂ થયું હતું, પરંતુ માસિક વેચાણ સતત ચાર મહિના (માર્ચ-જૂન) સુધી 6,000 યુનિટને વટાવી ગયું. ત્યારબાદ વેચાણે જુલાઈમાં પહેલી વાર 10,000 યુનિટના આંકને વટાવી દીધો (10,548 યુનિટ), અને વિડાએ સતત પાંચ મહિના સુધી આ ગતિ જાળવી રાખી.
ઓક્ટોબરમાં, કંપનીએ 16,017 યુનિટનું સ્થાનિક વેચાણ હાંસલ કર્યું, જે આ વર્ષે તેનું સૌથી વધુ છે. સ્પર્ધાત્મક બજારમાં વિડાનું મજબૂત પ્રદર્શન તેના માસિક વેચાણ આંકડાઓમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે, જ્યાં કંપની આ વર્ષે સતત આગળ રહી છે. વિડા, જે જાન્યુઆરીમાં નંબર 7 પર હતું, ફેબ્રુઆરીમાં નંબર 6 પર પહોંચી ગયું, માર્ચ-ઓક્ટોબરમાં તેનું નંબર 5 સ્થાન જાળવી રાખ્યું, અને પછી ગયા મહિને ઓલા ઇલેક્ટ્રિક પાસેથી નંબર 4 સ્થાન મેળવ્યું.
BaaS સાથે Vida VX2 ના વેચાણમાં વધારો
જુલાઈ 2025 માં પરિવાર-કેન્દ્રિત Vida VX2 ના લોન્ચ સાથે Vida ની વૃદ્ધિ ઝડપી બની, જેમાં તેના પોર્ટફોલિયોમાં સ્પોર્ટી દેખાતો Vida V2 પણ શામેલ છે. Vida VX2 મૂળભૂત રીતે બેટરી, મોટર અને અન્ય યાંત્રિક ઘટકોની દ્રષ્ટિએ Vida V2 જેવું જ છે, પરંતુ બે મુખ્ય તફાવતો સાથે.
પહેલો તફાવત એ છે કે તેની સ્ટાઇલ ભારતમાં વેચાતા પરંપરાગત ફેમિલી સ્કૂટર જેવી જ છે. બીજો અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ તફાવત એ છે કે તેની કિંમત સીધી ખરીદી પર ખૂબ સ્પર્ધાત્મક છે, પરંતુ BaaS (બેટરી એસ અ સર્વિસ) રૂટ દ્વારા ખરીદી પર વધુ આશ્ચર્યજનક છે.
આ બીજા તફાવતે વર્ષના બીજા ભાગમાં Vida ના ઝડપી વિકાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેના કારણે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરને Ola Electric ને આરામથી પાછળ રાખવામાં મદદ મળી હતી, જે માસિક વેચાણમાં સતત ઘટી રહ્યું હતું.
