Year Ender 2025: સેટેલાઇટ ડોકીંગથી લઇને ISS સુધી, ભારતના સ્પેસ પ્રોગ્રામે આ વર્ષે રચ્યો ઇતિહાસ
વર્ષ 2025માં, ISROએ ટેકનોલોજી, માનવ મિશન અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારીના આધારે ભારતની અવકાશ શક્તિને એક નવી ઓળખ આપી.
Published : December 21, 2025 at 4:36 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અવકાશ ક્ષેત્રે સતત આગળ વધી રહ્યું છે. આ પ્રયાસમાં, 2025નું વર્ષ ભારતીય અવકાશ ક્ષેત્ર માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ વર્ષ સાબિત થયું છે. આ વર્ષે, ભારતે અવકાશ ક્ષેત્રમાં ઘણી મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. આ વર્ષે, ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO)એ માત્ર મોટા તકનીકી સીમાચિહ્નો હાંસલ કર્યા નથી, પરંતુ વિશ્વને એ પણ બતાવ્યું છે કે ભારત હવે અવકાશ તકનીકમાં કોઈથી પાછળ નથી. સેટેલાઇટ ડોકીંગથી લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર ભારતીય અવકાશયાત્રીની હાજરી અને ભવિષ્યના ચંદ્ર અને માનવ મિશન માટે નક્કર તૈયારીઓ સુધી, 2025માં ભારતનો અવકાશ કાર્યક્રમ વિશ્વભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો. ચાલો તમને જણાવીએ કે 2025 ભારતીય સ્પેસ પ્રોગ્રામ માટે આટલો ખાસ કેમ રહ્યો?
16 જાન્યુઆરી, 2025ની તારીખ ભારતીય અવકાશના ઇતિહાસમાં અંકિત થઇ ગઇ. આ દિવસે, ભારતે પૃથ્વીની નીચી ભ્રમણકક્ષા (લૉ અર્થ ઓર્બિટ)માં સેટેલાઇટ ડોકીંગ ઓપરેશન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યું. આ સિદ્ધિ સાથે, ભારત અવકાશમાં ડોકીંગ ટેકનોલોજીનો સફળતાપૂર્વક અમલ કરનાર વિશ્વનો ચોથો દેશ બન્યો. આ મિશનને SpaDeX અથવા Space Docking Experiment નામ આપવામાં આવ્યું. તેને 30 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી PSLV C60 પર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મિશનમાં, બે અવકાશયાનને અત્યંત ચોકસાઈ સાથે એકસાથે લાવવામાં આવ્યા હતા. 15 મીટરના અંતરથી 3-મીટર હોલ્ડ પોઈન્ટ સુધી, પછી ચોક્કસ ડોકીંગ, રીટ્રેક્શન અને રિજિડાઇઝેશન, દરેક પગલું ISRO દ્વારા પરફેક્શન સાથે ચલાવવામાં આવ્યું. આ ટેકનોલોજી ભવિષ્યના સ્પેસ સ્ટેશન ઓપરેશન, સેટેલાઇટ સર્વિસિંગ અને ડીપ સ્પેસ મિશન માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
100 લૉન્ચ માઇલસ્ટોન અને GSLV F15ની ઉડાન
29 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ, ISROએ વધુ એક મહત્ત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો. GSLV F15ની લૉન્ચિંગ સાથે જ શ્રીહરિકોટાથી આ 100મો રોકેટ લૉન્ચ હતો. આ મિશનમાં NVS-02 સેટેલાઇટ માટે હતો, જે ભારતની પ્રાદેશિક નેવિગેશન ક્ષમતાઓને વધુ મજબૂત બનાવશે.
GSLV F15 ભારતનું 17મું GSLV મિશન હતું અને તેમાં સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી ક્રાયોજેનિક સ્ટેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ મિશનની ખાસ વાત તેનું 3.4-મીટર વ્યાસનું મેટાલિક પેલોડ ફેરિંગ હતું, જે ભવિષ્યના ભારે પેલોડ મિશન માટે એક મોટું પગલું હતું.
2025માં લૉન્ચ થયા મુખ્ય સેટેલાઇટ્સ
2025માં, ઈસરોએ કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ સેટેલાઇટ લૉન્ચ કર્યા જેનો ઉપયોગ કોમ્યુનિકેશન, નેવિગેશન, અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધન માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
CMS 03 સેટેલાઇટ ISRO માટે મહત્ત્વપૂર્ણ હતો કારણ કે તે ભારતથી GTOમાં મોકલવામાં આવેલો અત્યાર સુધીનો સૌથી ભારે કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે. આશરે તેનું વજન 4,400 કિલોગ્રામ અને તે મલ્ટી બેન્ડ કોમ્યુનિકેશન સર્વિસ આપશે જેમાં દરિયાઇ વિસ્તાર પણ સામેલ છે.
|સેટેલાઇટ
|લોન્ચ ડેટ
|લોન્ચ વ્હીકલ
|ઓર્બિટ ઉપયોગ
|NVS 02
|29 જાન્યુઆરી 2025
|GSLV F15
|GTO નેવિગેશન
|EOS 09
|18 મે 2025
|PSLV C61
|સન સિંક્રોનસ પોલર એગ્રીકલ્ચર,ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ
|NISAR
|30 જુલાઇ 2025
|GSLV F16
|સન સિંક્રોનસ પોલર લેન્ડ અને ઓશન સ્ટડી
|CMS 03
|2 નવેમ્બર 2025
|LVM3 M5
|GTO કોમ્યુનિકેશન
NISAR મિશન, NASA અને ISRO વચ્ચે એક ઐતિહાસિક ભાગીદારી
NISAR મિશન 30 જુલાઈ, 2025ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેનું પ્રથમ સંયુક્ત પૃથ્વી નિરીક્ષણ મિશન છે.તેને ISRO અને NASA દ્વારા સંયુક્ત રીતે વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. તે એક L- અને S-બેન્ડ સિન્થેટિક એપરચર રડાર સેટેલાઇટ છે જે દિવસ, રાત્રિ અને તમામ હવામાન પરિસ્થિતિઓ દરમિયાન ઉચ્ચ-રિઝોલ્યુશન ઇમેજિંગ કરી શકે છે. NISARનો અર્થ લેન્ડ ડિર્ફોર્મેશન,ગ્લેશિયર મૂવમેન્ટ, ઇકોસિસ્ટમ ચેન્જ અને ઓશનિક સ્ટડી કરવાનો છે. આ મિશન ક્લાઇમેન્ટ ચેન્જ રિસર્ચમાં પણ મોટી ભૂમિકા ભજવશે.
PSLV C61 અને EOS-09 મિશનનો અનુભવ
18 મે, 2025ના રોજ, PSLV C61નો ઉપયોગ કરીને EOS-09 લોન્ચ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ISROનો 101મો લોન્ચ પ્રયાસ હતો. જોકે રોકેટનું પ્રદર્શન બીજા તબક્કા સુધી સામાન્ય રહ્યું, પરંતુ ત્રીજા તબક્કામાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે મિશન પૂર્ણ થઈ શક્યું નહીં. ISROએ આ અનુભવમાંથી શીખ લઇને ભવિષ્યના મિશન માટે સિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવી.
ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન સુધી ભારતની હાજરી
2025માં ISRO માટે વધુ એક ઐતિહાસિક અને ગર્વની ક્ષણ આવી જ્યારે ભારતીય અવકાશયાત્રી શુભાંશુ શુક્લા Axiom 04 મિશનના ભાગ રૂપે આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર પહોંચ્યા. આ મિશન 25 જૂન, 2025ના રોજ SpeceX Dragon સ્પેસક્રાફ્ટથી લૉન્ચ થયું હતું અને તેમાં NASA,Axiom Space અને ESAનો પણ સમાવેશ થતો હતો. શુભાંશુ શુકલા અવકાશમાં ઉડાન ભરનારા બીજા ભારતીય અવકાશયાત્રી બન્યા. તેમના પહેલા, રાકેશ શર્મા 1984માં ભારતના પ્રથમ અવકાશયાત્રી બન્યા હતા.
જોકે, ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનમાં ઉડાન ભરનારા પ્રથમ ભારતીય અવકાશયાત્રીનો રેકોર્ડ શુભાંશુ શુકલાના નામે થઇ ગયો છે. શુભાંશુ શુકલા સાથે, અમેરિકા, પોલેન્ડ અને હંગેરીના અવકાશયાત્રીઓ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકમાં ગયા હતા. આ તમામ અવકાશયાત્રી અવકાશમાં લગભગ 18 દિવસ વિતાવ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન શુભાંશુ શુકલાએ સૂક્ષ્મ ગુરુત્વાકર્ષણમાં સાત મહત્ત્વપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કર્યા. જેમાં સ્નાયુઓનું પુનર્જીવન, શેવાળ વૃદ્ધિ, પાકની સધ્ધરતા, સૂક્ષ્મજીવાણુઓનું અસ્તિત્વ અને અવકાશમાં માનવ માનસિક કામગીરી જેવા વિષયોનો સમાવેશ થતો હતો. આ મિશન ભારતના માનવ અવકાશ ઉડાન કાર્યક્રમ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
Aditya-L1માંથી સૂર્યની નવી તસવીર
ફેબ્રુઆરી 2025માં, આદિત્ય L1 મિશનના ભાગ રૂપે સૌર અલ્ટ્રાવાયોલેટ ઇમેજિંગ ટેલિસ્કોપ (SUIT)એ સૂર્યની સપાટી પર એક શક્તિશાળી સૌર જ્વાળાની એક અનોખી તસવીર કેપ્ચર કરી. આ તસવીરને સૂર્યના નીચલા વાતાવરણ એટલે કે ફોટોસ્ફિયર અને ક્રોમોસ્ફિયરને સમજવામાં વૈજ્ઞાનિકો માટે મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.આ વર્ષે ભારતીય સ્પેસ પ્રોગ્રામ માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ સાબિત થઇ છે.
ગગનયાન: ભારતનું પ્રથમ માનવ અવકાશ મિશન
ગગનયાન કાર્યક્રમ ભારતનો સૌથી મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે, જેનું બજેટ આશરે ₹20,193 કરોડ છે. તેનો ધ્યેય ભારતીય અવકાશયાત્રીઓને લો અર્થ ઓર્બિટ સુધી મોકલવાનો છે. અત્યાર સુધી ગગનયાન મિશનમાં અત્યાર સુધીમાં ઘણા મુખ્ય તકનીકી પગલાં પૂર્ણ થયા છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- હ્યૂમન-રેટેડ LVM3 રોકેટનો ડેવલપમેન્ટ અને ગ્રાઉન્ટ ટેસ્ટ પૂર્ણ
- ક્રૂ મોડ્યુલ અને સર્વિસ મોડ્યુલ માટે પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ્સ તૈયાર
- ક્રૂ એસ્કેપ સિસ્ટમ માટે પાંચ પ્રકારના મોટર્સનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ
- ક્રૂ તાલીમ સુવિધા અને નિયંત્રણ કેન્દ્રની સ્થાપના
ઇસરો અનુસાર, 2025ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બીજો ટેસ્ટ વ્હીકલ મિશન અને ચોથા ક્વાર્ટરમાં પ્રથમ માનવરહિત ભ્રમણકક્ષા ફ્લાઇટ ચોથા ક્વાર્ટર માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ભારતના સ્પેસ ઇકોસિસ્ટમમાં પ્રાઇવેટ સેક્ટરની વધતી પ્રવૃતિ
2025 ભારતના ખાનગી અવકાશ ક્ષેત્ર માટે મહત્ત્વનો વળાંક હતો. IN-SPACE દ્વારા, ખાનગી કંપનીઓએ ISROની લોન્ચ સુવિધાઓ, પરીક્ષણ કેન્દ્રો અને ટ્રેકિંગ સપોર્ટ સુધી પહોંચ મેળવી, જાહેર-ખાનગી ભાગીદારીને માત્ર ઔપચારિકતાઓથી કાર્યાત્મક ભાગીદારીમાં પરિવર્તિત કરી.
આ બદલાતા માહોલનો સ્પષ્ટ સંકેત એ હતો જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ Skyroot Aerospaceના Vikram Launch Vehicle પ્રોગ્રામને લીલી ઝંડી આપી. તેને ભારતની ખાનગી લોન્ચ ક્ષમતાઓમાં વધતા વિશ્વાસ તરીકે જોવામાં આવ્યું. આખા વર્ષ દરમિયાન,Skyrootની ટીમ તેના ઓર્બિટલ રોકેટ હાર્ડવેર લોન્ચ-તૈયાર બનાવવા માટે અથાક મહેનત કરી.
દરમિયાન,Agnikul Cosmos પણ પોતાની ગતિએ આગળ વધી રહ્યું હોય તેવું લાગતું હતું. કંપનીએ તેના Agnilet Semi-Cryogenic Engineમાં સુધારો કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને શ્રીહરિકોટામાં તેનું પોતાનું લોન્ચ પેડેસ્ટલ બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી, જે કોઈપણ ભારતીય ખાનગી અવકાશ કંપની માટે પ્રથમ પગલું હતું.
આ તમામ ગતિવિધિઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારતના સ્પેસ સેક્ટરમાં ISROની ભૂમિકા ધીમે ધીમે બદલાઈ રહી છે. તે હવે ફક્ત એક મિશન-વહન સંસ્થા નથી, પરંતુ એક સક્ષમકર્તા છે, જ્યાં ખાનગી કંપનીઓ પોતાની સ્વતંત્ર લોન્ચ સિસ્ટમ્સ અને ઓપરેશનલ ક્ષમતાઓનું નિર્માણ કરી રહી છે. 2025માં જોવા મળેલી આ પ્રગતિ આગામી વર્ષોમાં ભારતના અવકાશ ઇકોસિસ્ટમની દિશામાં એક નિર્ણાયક પરિબળ સાબિત થઈ શકે છે.
નેકસ્ટ જનરેશન લોન્ચ વ્હીકલ અને ચંદ્રયાન 4
ભવિષ્યની વાત કરીએ તો ISROએ નેકસ્ટ જનરેશન લૉન્ચ વ્હીકલ પર પણ ઝઝડપી કામ કર્યું છે. આ રોકેટ રી યૂઝેબલ ફર્સ્ટ સ્ટેજ સાથે આવશે અને લો અર્થ ઓર્બિટમાં 30000 કિલોગ્રામ સુધી પેલોડ લઇ જવામાં સક્ષમ હશે.
ચંદ્રયાન 3ની સફળતાના આધારે, ચંદ્રયાન 4 મિશન ચંદ્રના સાઉથ પોલ પરથી નમૂના સંગ્રહ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ચાર મોડ્યુલ ચંદ્રની પરિક્રમા કરશે અને બે લેન્ડર્સ સપાટી પર ઉતરશે. આ મિશન ભારતની લૂનર ટેકનોલોજીને એક નવા સ્તરે લઈ જશે.
2025એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ભારત હવે ફક્ત સ્પેસમાં પ્રવેશ કરનાર નથી, પરંતુ ટેકનોલોજી લીડર બનવાના માર્ગ પર છે. સેટેલાઇટ ડોકીંગ, આંતરરાષ્ટ્રીય કોલોબોરેશન, હેવી-લિફ્ટ રોકેટ્સ અને હ્યૂમન સ્પેસફ્લાઇટનો મજબૂત પાયો આગામી દાયકામાં ભારતને અવકાશ મહાસત્તા બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
