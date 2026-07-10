Yamaha FZ ફ્લેક્સ-ફ્યુલ બાઈક લોન્ચ, E85 પેટ્રોલ પર ચાલશે, કિંમત માત્ર 1.24 લાખ
Yamahaએ ભારતમાં પોતાની નવી Yamaha FZ Blue Flexને માર્કેટમાં ઉતારી છે.
Published : July 10, 2026 at 3:22 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત સરકાર દેશભરમાં ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ અપનાવવા પર ભાર આપી રહી છે. પરિણામે, વાહન ઉત્પાદકો બજારમાં નવા ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો લોન્ચ કરી રહ્યા છે. આ દિશામાં, યામાહા મોટરસાઇકલ ઇન્ડિયાએ નવી યામાહા FZ બ્લુ ફ્લેક્સ લોન્ચ કરી છે. આ કંપનીની લોકપ્રિય યામાહા FZનું ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વર્ઝન છે.
યામાહા FZ બ્લુ ફ્લેક્સ: કિંમત અને એન્જિન
કંપનીનો દાવો છે કે આ બાઈક E20 થી E85 સુધીના ઇથેનોલ-બ્લેન્ડેડ ઇંધણ પર ચાલી શકે છે. નવી યામાહા FZ બ્લુ ફ્લેક્સ ₹1,24,240 (એક્સ-શોરૂમ) ની કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તેમાં 149cc, એર-કૂલ્ડ, સિંગલ-સિલિન્ડર એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જે ઇથેનોલ-બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ પર ચલાવવા માટે ડિઝાઈન કરાયેલ છે.
એન્જિન 11.53 bhp પાવર અને 12.8 Nm નો પીક ટોર્ક જનરેટ કરે છે; યામાહા FZ ના સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝનની તુલનામાં, આ પાવરમાં 0.7 bhp અને ટોર્કમાં 0.5 Nm નો ઘટાડો દર્શાવે છે. આ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ એન્જિન 5-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.
યામાહા FZ બ્લુ ફ્લેક્સના ફીચર્સ
આ મોટરસાઇકલ સ્ટાન્ડર્ડ FZ મોડેલ પર મળતા ફ્રન્ટ ટેલિસ્કોપિક સસ્પેન્શન, રીઅર મોનોશોક અને ABSનો સમાવેશ થાય છે. તેનું LED હેડલેમ્પ FZ રેવ જેવો જ છે, અને બ્લુ ફ્લેક્સમાં સમાન ખાસ ડિઝાઈનવાળી ફ્યુઅલ ટાંકી છે, જેમાં નકલી એર વેન્ટ્સ અને કોમ્પેક્ટ એક્ઝોસ્ટથી આપેલા છે. મોટરસાઇકલમાં સિંગલ-પીસ સીટ છે.
યામાહા FZ બ્લુ ફ્લેક્સની આ બાઈક સાથે હશે ટક્કર
નવા FZ બ્લુ ફ્લેક્સના લોન્ચ સાથે, યામાહા ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ સેગમેન્ટમાં પ્રવેશ કરનારી ત્રીજી ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક બની ગઈ છે. નોંધનીય છે કે, સુઝુકી ગિક્સર SF 250 FFV અને હીરો મોટોકોર્પની બે ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોટરસાઇકલ - HF ડિલક્સ અને સ્પ્લેન્ડર - આ સેગમેન્ટમાં પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ છે.
યામાહા FZ બ્લુ ફ્લેક્સ કલર વિકલ્પો
કંપનીએ મેટાલિક બ્લેક કલર વિકલ્પમાં નવી FZ બ્લુ ફ્લેક્સ લોન્ચ કરી છે. નોંધનીય છે કે, આ મોટરસાઇકલ નવી દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તેલંગાણા અને તમિલનાડુમાં પસંદગીના યામાહા બ્લુ સ્ક્વેર ડીલરશીપ દ્વારા વેચવામાં આવશે.
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