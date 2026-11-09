Xiaomi 18 Pro અને Pro Maxની લોન્ચ તારીખ નક્કી; જુઓ કેવો હશે ફોન અને તેની કિંમત?
Xiaomi 18 Pro સિરીઝ પર્સનલાઇઝેશનને એક નવા સ્તરે લઈ જાય છે. તેમાં પાછળની બાજુએ એક ડિસ્પ્લે અને Leica-બ્રાન્ડેડ ડ્યુઅલ 200MP કેમેરા સિસ્ટમ અપાઈ છે.
Published : November 9, 2026 at 9:12 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્માર્ટફોન કંપની Xiaomiએ તેની નવી સ્માર્ટફોન સિરીઝ 'Xiaomi 18 Pro' માટે વૈશ્વિક લોન્ચ તારીખની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ કરી છે કે, તેનું વૈશ્વિક લોન્ચિંગ 17 નવેમ્બરે પેરિસમાં થશે.
આ સિરીઝમાં નવા ફ્લેગશિપ મોડલ્સનો સમાવેશ થાય છે: Xiaomi 18 Pro અને Xiaomi 18 Pro Max. આ ઇવેન્ટ પેરિસમાં બપોરે 2:00 વાગ્યે (GMT+1) શરૂ થશે, જે ભારતીય પ્રમાણભૂત સમય (IST) મુજબ સાંજે 6:30 વાગ્યાનો સમય છે અને તેનું YouTube પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કરવામાં આવશે.
Xiaomiએ અગાઉ સપ્ટેમ્બરના અંતમાં ચીનમાં આ ફોન લોન્ચ કર્યા હતા, અને હવે તેના વૈશ્વિક વર્ઝન નવેમ્બરમાં રજૂ કરવામાં આવશે. કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ સિરીઝમાંથી માત્ર બે જ મોડલ વૈશ્વિક બજારમાં લાવવામાં આવશે; તેમાં કોઈ 'બેઝ' કે 'અલ્ટ્રા' મોડલ હશે નહીં.
You can never have too many screens. More surprises at Xiaomi Launch in Paris on November 17th at 14:00 (GMT+1). https://t.co/MAaxpI8Jmo— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
Xiaomiએ ઇવેન્ટ દરમિયાન અન્ય કેટલીક સરપ્રાઇઝ વિશે પણ સંકેત આપ્યો છે, જેમાં 'Xiaomi Watch S5 41mm' નો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ એક એવું ઉપકરણ છે જે અત્યાર સુધી માત્ર કંપનીના સ્થાનિક બજાર, ચીનમાં જ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
Introducing the unique Cosmic Blue of Xiaomi 18 Pro Series. With the Golden Arc design and a quad-wrap midframe, it feels as good as it looks. And ultra-thin 0.99mm symmetrical bezels give you more screen, less frame. Elegant, down to the last detail. https://t.co/IAzdNkBcXr— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
નવા રંગો અને ડિઝાઇનની વિગતો
એક સત્તાવાર પોસ્ટ દ્વારા Xiaomiએ આ ફોન માટેના વિવિધ રંગ વિકલ્પો દર્શાવ્યા છે. જેમાં Velvet Red (વેલ્વેટ રેડ), Cosmic Blue (કોસ્મિક બ્લુ), Black (બ્લેક) અને White (વ્હાઇટ) રંગોનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને 'Velvet Red' વેરિઅન્ટ ખૂબ જ આકર્ષક છે. 'Cosmic Blue' વર્ઝનમાં 'ગોલ્ડન આર્ક' (Golden Arc) ડિઝાઇન અને ચારે બાજુથી ઘેરાયેલું (quad-wrap) મિડફ્રેમ આપવામાં આવ્યું છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે, તેના અત્યંત પાતળા 0.99mmના સપ્રમાણ બેઝલ્સ (સ્ક્રીનની કિનારીઓ)ને કારણે સ્ક્રીન વધુ મોટી દેખાય છે.
A new form of tech and imaging flagship is coming! Xiaomi 18 Pro Series is arriving with the innovative Back Display and Leica Dual-200MP Camera System. Personalization and imaging, pushed to the next level. Two sizes. One refined flagship experience. More surprises at Xiaomi Launch in Paris on November 17th at 14:00 (GMT+1).— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
પાછળની ડિસ્પ્લે અને કેમેરા સિસ્ટમ
આ ફોનની સૌથી નોંધપાત્ર વિશેષતા તેની નવીન 'રીઅર ડિસ્પ્લે' છે. આ ઉપરાંત તેમાં LEICA-બ્રાન્ડેડ ડ્યુઅલ 200MP કેમેરા સિસ્ટમ પણ આપવામાં આવી છે. Xiaomiના જણાવ્યા અનુસાર, આ સુવિધાઓ પર્સનલાઇઝેશન અને ફોટોગ્રાફી (ઇમેજિંગ)ને એક નવા સ્તરે લઈ જાય છે. બે અલગ-અલગ કદમાં ઉપલબ્ધ આ ફોન એક શ્રેષ્ઠ અને સુસંગત ફ્લેગશિપ અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. Xiaomiએ ઉપર જણાવેલી વિગતોની પુષ્ટિ કરી છે, પરંતુ આ ઉપરાંત Xiaomi 18 Pro સિરીઝના અન્ય વિવિધ સ્પેસિફિકેશન્સ અને ફીચર્સ પણ સોશિયલ મીડિયા પર લીક થઈ રહ્યા છે. જાણીતા ટિપ્સ્ટર દેબાયન રોયે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ દ્વારા આ ફોન સિરીઝના કેટલાક સંભવિત ફીચર્સ વિશે માહિતી આપી છે.
Meet our exclusive Velvet Red design of Xiaomi 18 Pro Series, seamlessly blending distinctive aesthetics with cutting-edge technology. Striking in red, born to impress. Coming November 17th! https://t.co/BSYoasATQ7— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
Xiaomi 18 Pro સિરીઝ: સંભવિત ફિચર્સ
|ફીચર
|Xiaomi 18 Pro
|Xiaomi 18 Pro Max
|ડિસ્પ્લે
|6.4 ઈંચ 1.5K 120Hz ફ્લેટ LTPO OLED
|6.9 ઈંચ 1.5K 120Hz ફ્લેટ LTPO OLED
|પ્રોસેસર
|સ્નેપડ્રેગન 8 એલિટ જેન 6
|સ્નેપડ્રેગન 8 એલિટ એક્સટ્રીમ જેન 6
|રિયર સ્માર્ટ ડિસ્પ્લે
|2.9 ઈંચ 120Hz OLED
|2.9 ઈંચ 120Hz OLED
|કેમેરા
|200MP MAIN+50MP અલ્ટ્રાવાઈડ+200MP પેરિસ્કોપ ટેલીફોટો
|200MP MAIN+50MP અલ્ટ્રાવાઈડ+200MP પેરિસ્કોપ ટેલીફોટો
|બેટરી અને ચાર્જિંગ
|6000mAh, 90W વાયર્ડ
|7050mAh, 100W વાયર્ડ
|અંદાજિત કિંમત (12+256GB)
|1449 યુરો
|1649 યુરો
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