5X ટેલિફોટો કેમેરા સાથે 4 જૂને ભારતમાં લૉન્ચ થશે Xiaomi 17T, જાણો તેના ફીચર્સ વિશે
Xiaomi એ ગ્લોબલ માર્કેટમાં પોતાનો નવો Xiaomi 17T સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે. 4 જૂને ભારતમાં લોન્ચ થશે
Published : May 29, 2026 at 5:16 PM IST
હૈદરાબાદ: Xiaomi 17T ભારતમાં 4 જૂને લોન્ચ થવાનો છે. જોકે, કેટલાક ગ્લોબલ માર્કેટમાં Xiaomi 17T Pro ની સાથે આ ડિવાઇસની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ ડિવાઇસનું ભારતીય વેરિઅન્ટ તેના ગ્લોબલ વેરિઅન્ટ જેવું જ હોવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે ભારતમાં ડિવાઇસના બધા પુષ્ટિ થયેલ સ્પષ્ટીકરણો અને સુવિધાઓ યુરોપિયન વેરિઅન્ટ જેવી જ છે, જેમાં ડિઝાઇન, ચિપસેટ અને બેટરીનો સમાવેશ થાય છે.
યુરોપમાં Xiaomi 17T માં મીડિયાટેક ડાયમેન્સિટી 8500 અલ્ટ્રા ચિપસેટ છે, જે Xiaomi ના Surge T1 Plus અને T1S ચિપ્સ સાથે જોડાયેલ છે, તેમજ 3D આઇસ લૂપ કૂલિંગ સિસ્ટમ પણ છે. ભારતમાં Xiaomi 17T ની માઇક્રોસાઇટ પણ પુષ્ટિ કરે છે કે ફોન આ પ્રોસેસર દ્વારા સંચાલિત છે.
જ્યારે ગ્લોબલ વેરિઅન્ટ ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં 1.3 કિલોમીટર સુધીના અંતરે ઑફલાઇન કૉમ્યુનિકેશન માટે એસ્ટ્રો કૉમ્યુનિકેશન સિસ્ટમને સપોર્ટ કરે છે, પરંતુ ભારતીય વેરિઅન્ટમાં આ ફીચર કદાચ આપવામાં નહીં આવે. ગ્લોબલ વેરિઅન્ટની જેમ, Xiaomi 17T ઇન્ડિયા મોડેલમાં 6,500 mAh સિલિકોન-કાર્બન બેટરી વાપરવામાં આવશે, જે 67W હાઇપરચાર્જ ફાસ્ટ વાયર્ડ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.
સ્માર્ટફોન નિર્માતા કંપની Xiaomi એ પુષ્ટિ કરી છે કે ભારતમાં આવનારા 17T સ્માર્ટફોનમાં Leica કેમેરા સિસ્ટમ હશે, જે પાછળના ભાગમાં ત્રણ અલગ સેન્સરનો ઉપયોગ કરીને 23mm થી 115mm સુધીની પહોળી ફોકલ લંબાઈને સપોર્ટ કરશે. કેમેરા સિસ્ટમમાં 5x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ અને Leica Live Portrait સાથે ટેલિફોટો લેન્સનો સમાવેશ થાય છે.
કેમેરા સિસ્ટમ ટેલિમેક્રો, ટેલિ-પોટ્રેટ, ટેલિ-સ્ટેજ અને અલ્ટ્રા ઝૂમ જેવી બહુવિધ શૈલીઓને પણ સક્ષમ કરે છે. Xiaomi 17T ના વૈશ્વિક વેરિઅન્ટમાં Leica દ્વારા સંચાલિત સમાન ટ્રિપલ-રીઅર કેમેરા સેટઅપ છે. તેમાં 5x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ સાથે 50MP પેરિસ્કોપ ટેલિફોટો કેમેરા, 50MP લાઇટ ફ્યુઝન 800 સેન્સર અને 12MP અલ્ટ્રાવાઇડ-એંગલ સેન્સર શામેલ છે.
સ્માર્ટફોન નિર્માતા Xiaomi એ પુષ્ટિ કરી છે કે ભારતમાં 17T મોડેલમાં ચાર TUV રાઈનલેન્ડ સર્ટિફિકેશન આપવામાં આવશે. જેમાં લો બ્લુ લાઇટ, ફ્લિકર ફ્રી, સર્કેડિયન ફ્રેન્ડલી અને ઇન્ટેલિજન્ટ આઇ કેર સર્ટિફિકેશન શામેલ છે.
આ સ્માર્ટફોનમાં 6.59-ઇંચ AMOLED ડિસ્પ્લે આપી શકાય છે, જે 1.5K રિઝોલ્યુશન, 120Hz રિફ્રેશ રેટ, HDR10+, ડોલ્બી વિઝન, 100 ટકા DCI-P3 કલર ગેમટ કવરેજ અને 3,500 nits સુધીની પીક બ્રાઇટનેસને સપોર્ટ કરશે.
Xiaomi 17T ની કિંમત યુરોપિયન બજારમાં EUR 749 થી શરૂ થાય છે, જે 12GB RAM + 256GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટ માટે છે, જે ભારતમાં આશરે રૂ. 83,000 છે. ભારતમાં તેની કિંમત આ સ્તરની આસપાસ હોવાની અપેક્ષા છે, જે લગભગ iPhone 17 ના સ્ટાન્ડર્ડ વેરિઅન્ટ જેટલી જ છે. Xiaomi 17T બ્લેક, બ્લુ, ઓપલ વ્હાઇટ અને વાયોલેટ કલર વિકલ્પોમાં આવે છે.
