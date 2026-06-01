Xiaomi 17T: 4 જૂને ભારતમાં લોન્ચ થશે, જાણો કન્ફર્મ સ્પેસિફિકેશન અને ડિટેલ્સ

Xiaomi 17T ભારતમાં 4 જૂને લોન્ચ થશે. જેમાં Lecia કેમેરા અને 6500 mAhની બેટરી મળશે.

Xiaomi 17T (Image Credit: Xiaomi)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 10:00 PM IST

હૈદરાબાદ: Xiaomi ફરી એકવાર ભારતીય સ્માર્ટફોન બજારમાં ધૂમ મચાવશે. 4 જૂને, કંપની ભારતમાં એક પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરી રહી છે, જેનું નામ Xiaomi 17T છે. આ લોન્ચ પહેલા, કંપનીએ ઘણી મુખ્ય ફીચર્સ રજૂ કર્યા છે; ખાસ કરીને, આ ડિવાઇસ થોડા દિવસો પહેલા જ વૈશ્વિક બજારમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તેના સ્પેસિફિકેશન જોયા પછી સ્પષ્ટ છે કે આ ડિવાઇસ મિડ-રેન્જ સેગમેન્ટમાં એક મજબૂત દાવેદાર બનવા માટે તૈયાર છે.

Xiaomi 17T મીડિયાટેકનું Dimensity 8500-Ultra ચિપસેટ આપેલું છે, જે ગેમિંગ અને મલ્ટીટાસ્કીંગ બંને માટે પરફોર્મન્સ આપવા સક્ષમ છે. ગ્લોબલ વેરિઅન્ટના આધારે, ભારતીય મોડેલ 12GB સુધીની RAM અને 512GB સુધીની UFS 4.1 સ્ટોરેજ ધરાવતો વિકલ્પ ઓફર કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ ફોન Xiaomi HyperOS 3 પર ચાલશે અને તેમાં વિવિધ HyperAI ફીચર્સ જેમ કે AI રાઇટિંગ, AI સ્પીચ રેકગ્નિશન, AI ઇન્ટરપ્રીટર અને ગૂગલ જેમિની ઇન્ટિગ્રેશન સામેલ હશે.

Leica કેમેરા: ફોટોગ્રાફીનો નવો અનુભવ
આ સ્માર્ટફોનની સૌથી ખાસ વાત તેની Leica-બ્રાન્ડેડ કેમેરા સિસ્ટમ છે. પાછળના ભાગમાં ટ્રિપલ-કેમેરા સેટઅપ છે, જેનો પ્રાઈમરી કેમેરા 50 MPનો હસે અને તેમાં Light Fusion 800 સેન્સર અને OIS સપોર્ટથી પણ હશે. સેન્ડરી કેમેરા 50MP Leica પેરિસ્કોપ ટેલિફોટો લેન્સ સાથે આવશે, જે 5x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ અને 23mm થી 115mm સુધીની ફોકલ રેન્જ ઓફર કરે છે.

ફોનનો ત્રીજો કેમેરા 12MP અલ્ટ્રા-વાઇડ-એંગલ લેન્સ છે. સેલ્ફી અને વિડીયો કોલ માટે, ડિવાઇસમાં 32MP ફ્રન્ટ-ફેસિંગ કેમેરા છે. વધુમાં, ફોન Leica Live Moment, Live Portrait અને Telemacro ફોટોગ્રાફી જેવા ફીચર્સથી સજ્જ છે - જે તેને ફોટોગ્રાફી લવર્સ માટે ખરેખર ખાસ બનાવે છે.

અન્ય ફીચર્સ

મોટી બેટરી અને ઝડપી ચાર્જિંગ: Xiaomi 17T 6500mAh બેટરીથી સજ્જ છે જે 67W હાઇપરચાર્જ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ ટેકનોલોજીને સપોર્ટ કરે છે. વધુમાં, 50W PD/PPS ચાર્જિંગ અને 22.5W વાયર્ડ રિવર્સ ચાર્જિંગનો સપોર્ટ પણ ગ્લોબલ મોડેલમાંથી મળવાની અપેક્ષા છે.

ડિસ્પ્લે અને ડિઝાઇન: ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો, આ ડિવાઇસમાં 1.5K રિઝોલ્યુશન (2756×1268 પિક્સેલ્સ) સાથે 6.59-ઇંચ AMOLED પેનલ મળી શકે છે, જે 120Hz રિફ્રેશ રેટ અને 3,500 nits ની પીક બ્રાઇટનેસ ઓફર કરે છે. Xiaomi એ Eye-Care ડિસ્પ્લે અને TÜV Rheinland સર્ટિફિકેશનની પણ પુષ્ટિ કરી છે. ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, આ ડિવાઇસ ગ્લોબલ વેરિઅન્ટ જેવો હોઈ શકે છે, જેમાં ચોરસ કેમેરા મોડ્યુલ અને IP68 રેટિંગ છે.

અન્ય ફીચર્સ: આ ફોન ઇન-ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર, AI ફેસ અનલોક, NFC, IR બ્લાસ્ટર, ડોલ્બી એટમોસ સ્ટીરિયો સ્પીકર્સ, Wi-Fi 6E, બ્લૂટૂથ 6.0 અને 3D આઇસલૂપ કૂલિંગ સિસ્ટમ જેવી સુવિધાઓથી સજ્જ હોવાની પણ અપેક્ષા છે. જ્યારે Xiaomi એ હજુ સુધી ભારત માટે કિંમતની જાહેરાત કરી નથી, બધી વિગતો 4 જૂનના રોજ લોન્ચ ઇવેન્ટ દરમિયાન જાહેર કરવામાં આવશે.

