ETV Bharat / technology

Xiaomiનો આ પાવરફુલ ફોન 4 જૂને ભારતમાં લોન્ચ થશે, જાણો શું છે ખાસ

Xiaomi ચાર વર્ષ બાદ ભારતમાં તેના T સિરીઝ ફોન પાછા લાવી રહી છે

શાઓમીનો આ પાવરફુલ ફોન 4 જૂને ભારતમાં લોન્ચ થશે
શાઓમીનો આ પાવરફુલ ફોન 4 જૂને ભારતમાં લોન્ચ થશે (Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : Xiaomi તેની પ્રીમિયમ T સિરીઝ પાછી લાવી રહી છે. કંપનીએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે Xiaomi 17T અને Xiaomi 17T Pro સિરીઝનું લોન્ચિંગ આવતા અઠવાડિયે 28 મે, 2026 ના રોજ થશે. સ્ટાન્ડર્ડ Xiaomi 17T મોડેલ ભારતમાં 4 જૂન, 2026 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવશે. Xiaomi ચાર વર્ષ બાદ ભારતમાં તેના T સિરીઝ ફોન પાછા લાવી રહી છે.

Xiaomi એ તાજેતરમાં જ તેના X (Twitter) પર તે ફોનની ડિઝાઈન પોસ્ટ દ્વારા રજુ કરી છે. આ પ્રીમિયમ ફોનના બંને મોડેલો અલગ અલગ ડિસ્પ્લે કદમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. નાનું મોડેલ વાયોલેટ રંગમાં આવશે, જ્યારે મોટું મોડેલ ડીપ બ્લુ શેડમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. બંને ફોનની ડિઝાઇન સમાન લાગે છે. તેમની પાસે ચોરસ આકારનું રીઅર કેમેરા મોડ્યુલ હશે, જેમાં લાઇકા-ટ્યુન્ડ ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ હશે. LED ફ્લેશ મોડ્યુલની બાજુમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. ફોનના પાછળના પેનલમાં ફ્લેટ મેટલ ફ્રેમ છે, જ્યારે પાવર બટન અને વૉલ્યુમ રોકર જમણી બાજુએ છે.

Xiaomi 17T ની મુખ્ય વિશેષતાઓ

લીક્સ અનુસાર, સ્ટાન્ડર્ડ Xiaomi 17T માં 120Hz રિફ્રેશ રેટ અને 460 ppi પિક્સેલ ડેન્સિટી સાથે 6.59-ઇંચ 1.5K AMOLED ડિસ્પ્લે હશે. આ ફોન MediaTek Dimensity 8500 Ultra ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત હશે, જેમાં 4nm પ્રક્રિયા અને 3.4GHz સુધીની પીક ક્લોક સ્પીડ હશે.

તે 12GB સુધીની LPDDR5x રેમ અને 512GB સુધીની UFS 4.1 સ્ટોરેજ સાથે આવી શકે છે. ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, ફોન એકદમ પ્રીમિયમ લાગે છે. લૈકા બ્રાન્ડિંગ સાથે ચોરસ કેમેરા આઇલેન્ડ ખૂબ આકર્ષક છે. ઘણા વપરાશકર્તાઓ તેને Nothing Phoneની લાઇટિંગ અને આઇફોનના કેમેરાનું મિશ્રણ કહી રહ્યા છે. શાઓમી આ શ્રેણીને વૈશ્વિક બજારોમાં મજબૂત રીતે લોન્ચ કરશે.

ભારત પાછા ફરવાનું મહત્વ

ભારતમાં 4 જૂને Xiaomi 17T લાંબા સમય બાદ T શ્રેણીનું લોન્ચિંગ કરશે. અગાઉ, Xiaomi 13T શ્રેણી લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. નવું મોડેલ, તેના Leica કેમેરા, પ્રોસેસર અને સારી બેટરી સાથે, મિડ-પ્રીમિયમ સેગમેન્ટમાં એક મજબૂત પડકાર ઉભો કરી શકે છે. ભારતમાં કિંમત અને ઉપલબ્ધતા વિશેની વિગતો વૈશ્વિક લોન્ચ પછી ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. કંપનીએ હજુ સુધી સંપૂર્ણ સ્પષ્ટીકરણો જાહેર કર્યા નથી, પરંતુ આગામી દિવસોમાં વધુ અપેક્ષિત છે. જો લીક્સ સચોટ સાબિત થાય છે, તો Xiaomi 17T ઉત્તમ ડિસ્પ્લે, પ્રદર્શન અને કેમેરા અનુભવ પ્રદાન કરશે. ટેક ઉત્સાહીઓ આ લોન્ચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. TOP 3 Smartphone Company : વૈશ્વિક સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં કઈ કંપની છે નં1? જાણો ટોપ 5માં કોણ છે
  2. Xiaomi 17 જલ્દી ભારતમાં લોન્ચ થશે, Snapdragon 8 Elite Gen 5 સાથે મળશે 7000mAhની બેટરી!

TAGGED:

XIAOMI 17T SPECS
XIAOMI 17T LAUNCH
XIAOMI 17T PRO DESIGN
XIAOMI 17T INDIA LAUNCH
XIAOMI 17T

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.