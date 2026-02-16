ETV Bharat / technology

X Down: ભારત સહિત અને દેશોમાં ડાઉન થયું X, વેબસાઈટ અને એપ કામ નથી કરી રહી

ભારત સહિત અનેક દેશોમાં X ડાઉન છે. હજારો વપરાશકર્તાઓને એપ્લિકેશન, વેબસાઇટ અને ટાઈમલાઈન ઍક્સેસ કરવામાં તકનીકી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 8:27 PM IST

હૈદરાબાદ: X (અગાઉનું ટ્વિટર) ભારત સહિત અનેક દેશોમાં ડાઉન છે. જ્યારે અમે X ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે અમને "સમથિંગ વેન્ટ રોંગ" લખેલું એક નોટિફિકેશન દેખાયું. પેજ રિફ્રેશ કર્યા પછી, આખી સ્ક્રીન કાળી થઈ ગઈ, જેના પર ફક્ત X લખેલું હતું. ત્યારબાદ અમે DownDetector તપાસ્યું, જે એપ્સ અને વેબસાઇટ્સની રીઅલ-ટાઇમ સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરે છે. અમને જાણવા મળ્યું કે લોકોએ સાંજે 6:30 વાગ્યાની આસપાસ X ડાઉન હોવાની ફરિયાદ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું, અને લગભગ 7 વાગ્યા સુધીમાં, 3,000 થી વધુ લોકોએ X નો ઉપયોગ કરવામાં સમસ્યાઓની જાણ કરી હતી.

50 ટકા લોકોએ વેબસાઇટ સાથે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો

DownDetector અનુસાર, 50 ટકા વપરાશકર્તાઓ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા, 39 ટકા લોકો એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા, અને 11 ટકા લોકો ફીડ ટાઇમલાઇનનો ઉપયોગ કરવામાં સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા. ભારત ઉપરાંત, યુકે, યુએસ અને અન્ય દેશોમાં વપરાશકર્તાઓ પણ X નો ઉપયોગ કરવામાં સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.

આર્ટિકલ લખતા સમયે, એલોન મસ્કની સોશિયલ મીડિયા કંપની, X તરફથી આઉટેજ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી, ન તો અમે અમારી સિસ્ટમ પર X નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અમે X ની મોબાઇલ એપ્લિકેશન પણ તપાસી, પણ ફીડ ટાઇમલાઇન અપડેટ થઈ રહી ન હતી.

