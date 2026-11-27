Xએ 20 વર્ષ બાદ લોન્ચ કર્યું પેરેન્ટલ કંટ્રોલ્સ, બાળકોનો સ્ક્રીન ટાઇમ નક્કી કરી શકશે પેરેન્ટ્સ
Xએ ટીનેજર્સના એકાઉન્ટ પર ડિફોલ્ટ પ્રોટેક્ટેડ મોડ લગાવીને સંવેદનશીલ કન્ટેન્ટ અને ટાર્ગેટેડ એડ્સ રોકવા માટે પગલુ ભર્યું છે જેનાથી પરિવારોને રાહત મળશે.
Published : November 27, 2026 at 9:03 AM IST
હૈદરાબાદ: X (જૂનું નામ ટ્વિટર)એ લોન્ચના 20 વર્ષ બાદ ટીનેજર્સ માટે પેરેન્ટલ કંટ્રોલ્સ (Parental Controls) ફીચર લોન્ચ કર્યું છે. આ ફીચર માતા-પિતા અને પેરેન્ટ્સને પોતાના બાળકોના એકાઉન્ટ પર કંટ્રોલ આપવાની રીત છે. જોકે, એલન મસ્કની સોશિયલ મીડિયા કંપની Xએ તેને થોડા અલગ અંદાજમાં રજૂ કર્યું છે. અહીં ટીનેજર્સને પોતાના વિચાર રાખવાની તક પણ આપવામાં આવી છે.
Xના ઓફિશિયલ રિપોર્ટ અનુસાર, 13થી 17 વર્ષના બાળકોના એકાઉન્ટ જ્યારે ડિફોલ્ટના રૂપમાં પ્રોટેક્ટેડ મોડથી સેટ થઇ જાય છે તો તેમાં સંવેદનશીલ કન્ટેનટ દેખાતો નથી અને ટાર્ગેટેડ એડ્સ પણ નથી ચાલતી. ટીનેજર્સ ખુદ જોઇ શકે છે કે તેના એકાઉન્ટ પર શું પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યા છે. માતા-પિતા પ્રાઇવેટ મેસેજ વાંચી શકતા નથી, સર્ચ અને વ્યૂઇંગ હિસ્ટ્રી જોઇ શકતા નથી અને ટીનના નામથી પોસ્ટ પણ કરી શકતા નથી.
https://t.co/lunK1x3vfS— Safety (@Safety) November 25, 2026
માતા-પિતા શું કંટ્રોલ કરી શકે છે?
- માતા-પિતા જોઇ શકશે કે અઠવાડિયામાં તેમનું બાળક X પર કેટલો સમય વિતાવી રહ્યો છે.
- પેરેન્ટ્સ પોતાના બાળકો માટે X પર ડેઇલી ટાઇમ લિમિટ સેટ કરી શકે છે.
- પેરેન્ટ્સ નવા ફોલોઅર્સ માટે મંજૂરી જરૂરી બનાવી શકે છે.
- પેરેન્ટ્સ ફીડની ભલામણ અને વીડિયો માત્ર પહેલાથી ફોલો કરવામાં આવેલા એકાઉન્ટ સુધી સીમિત કરી શકે છે.
- પેરેન્ટ્સ કેટલાક ખાસ શબ્દ ફિલ્ટર કરી શકે છે.
- પેરેન્ટ્સ સેન્સેટિવ મીડિયા બંધ કરી શકે છે.
- પેરેન્ટ્સ નક્કી કરી શકે છે કે કોણ તમારા બાળકોને DM અથવા ડાયરેક્ટ મેસેજ મોકલી શકે છે.
- બાળક કોને મેસેજ કરે છે તે પણ જોઇ શકે છે.
અહીં ધ્યાન આપનારી વાત આ છે કે Xએ નવા પેરેન્ટ્લ કંટ્રોલ ફીચર્સને એવા સમયે લોન્ચ કર્યું છે જ્યારે X પર AI ચેટબોટથી બાળકો અને મહિલાઓની સંવેદનશીલ તસવીરો બનાવવાની ફરિયાદો મળી હતી અને તાજેતરમાં અમેરિકાના બે રાજ્યોએ આ ઘટનામાં X પર કેસ પણ કર્યો છે. X પર ખોટી જાણકારી, બોટ્સ અને અશ્લીલ કંટેન્ટની સમસ્યા લાંબા સમયથી જોવા મળે છે. વિશ્વભરના કેટલાક લોકો તેને લઇને ફરિયાદ કરી ચુક્યા છે.
સંતુલન બનાવવું જરૂરી: X
જોકે, X ખાસ કરીને ટીનેજર્સ માટે બનેલું છે પરંતુ 2004માં થયેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું કે લગભગ એક તૃતિયાંશ Gen Alpha બાળકો પાસે X એકાઉન્ટ છે. X પર એકાઉન્ટ બનાવવા માટે ઉંમરની સીમા 13 વર્ષ છે પરંતુ કેટલાક બાળકો પોતાની ખોટી ઉંમર જણાવી આસાનીથી એકાઉન્ટ બનાવે છે.
Practical guardrails for parents, privacy for teens, and full transparency on every change. Props to @singhai and team for shipping this.— Michael O'Herlihy (@michaelo) November 25, 2026
Xના સેફ્ટી હેડ Michael O'Herlihyએ જણાવ્યું કે, માતા-પિતાને વ્યાવાહિક ટૂલ્સ જોઇએ અને ટીનેજર્સને વધવાની તક મળવી જોઇએ. પેરેન્ટલ કંટ્રોલ્સથી પરિવાર પોતાની જરૂરિયાત અનુસાર સીમા નક્કી કરી શકે છે. ટીનેજર્સ પોતાનું એકાઉન્ટ ખુદ સંભાળે છે અને દરેક બદલાવ જોઇ શકે છે. કંપનીનું માનવું છે કે પેરેન્ટલ કંટ્રોલ્સ અને ટીનેજર્સની આગળ વધવાની આઝાદી બન્ને વચ્ચે સંતુલન બનાવવું જરૂરી હતું અને તેનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
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