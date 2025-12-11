ETV Bharat / technology

નવી જનરેશનની Kia Seltos ના કયા વેરિઅન્ટમાં કયા ફીચર્સ ઉપલબ્ધ છે? જાણો સમગ્ર માહિતી

કિયા ઇન્ડિયાએ ગઈકાલે વૈશ્વિક બજાર માટે નવી પેઢીની કિયા સેલ્ટોસ રજૂ કરી.

નવી જનરેશનની Kia Seltos
નવી જનરેશનની Kia Seltos (Photo - Kia India)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
હૈદરાબાદ: કાર ઉત્પાદક કિયા ઇન્ડિયાએ ગઈકાલે વૈશ્વિક બજાર માટે નવી પેઢીની કિયા સેલ્ટોસ રજૂ કરી, જોકે કંપનીએ તેની કિંમત જાહેર કરી નથી. ભારતીય બજારમાં, આ કાર હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા, ટાટા સીએરા, મારુતિ ગ્રાન્ડ વિટારા અને મારુતિ વિક્ટોરિયાસ, તેમજ હોન્ડા એલિવેટ જેવી મધ્યમ કદની એસયુવી સાથે સ્પર્ધા કરશે.

અગાઉના મોડેલની તુલનામાં, નવી કિયા સેલ્ટોસમાં કેટલાક બાહ્ય અને આંતરિક કોસ્મેટિક ફેરફારો, કેટલાક ફીચર અપગ્રેડ્સ સાથે છે. અહીં, અમે બીજી પેઢીની કિયા સેલ્ટોસના વેરિઅન્ટ મુજબ પાવરટ્રેન અને ફીચર્સ વિશે માહિતી પ્રદાન કરીએ છીએ.

ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, કંપનીએ હજુ સુધી નવી કિયા સેલ્ટોસની કિંમત જાહેર કરી નથી, અને તેની કિંમત 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. 11 ડિસેમ્બર, 2025 થી 25,000 રૂપિયાની ટોકન રકમમાં બુકિંગ શરૂ થવાની તૈયારી છે, અને ડિલિવરી જાન્યુઆરીના મધ્યમાં શરૂ થવાની ધારણા છે.

કિયા સેલ્ટોસ વેરિઅન્ટ દ્વારા ફીચર્સ

કિયા સેલ્ટોસ HTE વેરિઅન્ટ દ્વારા ફીચર્સ

  • 6 એરબેગ્સ
  • ટાયર પ્રેશર મોનિટર
  • ABS
  • ESC
  • હિલ-સ્ટાર્ટ આસિસ્ટ
  • ઓલ-વ્હીલ ડિસ્ક બ્રેક્સ
  • બધી સીટ માટે 3-પોઇન્ટ સીટબેલ્ટ
  • ઇન્ડિકેટ સાથે ફ્રન્ટ પેસેન્જર એરબેગ ઓન/ઓફ સ્વિચ
  • રીઅરવ્યુ કેમેરા
  • LED હેડલાઇટ્સ અને DRLs
  • LED ટેલલાઇટ્સ
  • કવર સાથે 16-ઇંચ સ્ટીલ વ્હીલ્સ
  • શાર્ક ફિન-જેવા એન્ટેના
  • હાઇ-માઉન્ટેડ સ્ટોપ લેમ્પ સાથે રીઅર સ્પોઇલર
  • ફ્લશ-ફિટિંગ ડોર હેન્ડલ્સ (મેન્યુઅલ ઓપરેશન)
  • બ્લેક અને ગ્રે અપહોલ્સ્ટરી
  • ડ્રાઇવરની સીટ માટે મેન્યુઅલ સીટ હાઇટ એડજસ્ટમેન્ટ
  • સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ કંટ્રોલ્સ
  • ક્રુઝ કંટ્રોલ
  • 12-ઇંચ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે
  • વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે સાથે 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન
  • USB-C ચાર્જિંગ પોર્ટ્સ: 2 ફ્રન્ટ, 2 રીઅર
  • કીલેસ એન્ટ્રી
  • આર્મરેસ્ટ અને કપહોલ્ડર્સ સાથે સેન્ટર કન્સોલ
  • મેન્યુઅલ એસી
  • રીઅર એસી વેન્ટ્સ
  • ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ ORVMs

કિયા સેલ્ટોસ HTE (O) વેરિઅન્ટની વિશેષતાઓ

HTE વેરિઅન્ટમાં વધારાનું

  • ઓટો-હોલ્ડ ફંક્શન સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક (ફક્ત ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટ)
  • 16-ઇંચ સ્ટાઇલવાળા સ્ટીલ વ્હીલ્સ
  • કનેક્ટેડ LED ટેલલાઇટ્સ
  • કાળા અને ગ્રે પાર્ટ-લેથેરેટ અપહોલ્સ્ટરી
  • ટ્રેક્શન કંટ્રોલ મોડ્સ: રેતી/કાદવ/સ્નો (ફક્ત ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટ)
  • ડ્રાઇવ મોડ્સ: ઇકો/નોર્મલ/સ્પોર્ટ (ફક્ત ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટ)
  • પેડલ શિફ્ટર્સ (ફક્ત ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટ)
  • ડ્રાઇવર અને પેસેન્જર-સાઇડ સીટબેક પોકેટ્સ
  • 60:40 સેન્ટર આર્મરેસ્ટ અને કપહોલ્ડર્સ સાથે સ્પ્લિટ રીઅર સીટ
  • મિડલ પેસેન્જર સીટ હેડરેસ્ટ

કિયા સેલ્ટોસ HTK વેરિઅન્ટની વિશેષતાઓ

HTE (O) વેરિઅન્ટમાં વધારાનું

  • 17-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ
  • 16-ઇંચ સ્ટાઇલવાળા સ્ટીલ વ્હીલ્સ (ફક્ત NA મેન્યુઅલ વેરિઅન્ટ)
  • ORVM માટે ઓટો-ફોલ્ડ ફંક્શન
  • રીઅર વાઇપર અને ડિફોગર
  • ફ્લશ-ફિટિંગ ડોર હેન્ડલ્સ (ઓટોમેટિક ઓપરેશન)
  • પ્રોક્સિમિટી અનલોક ફંક્શન સાથે સ્માર્ટ કી
  • ટિલ્ટ અને ટેલિસ્કોપિક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ
  • પુશ-બટન સ્ટાર્ટ/સ્ટોપ
  • રિયર દરવાજા પર સનશેડ્સ
  • રિયર પાર્સલ ટ્રે

કિયા સેલ્ટોસ HTK (O) વેરિઅન્ટની વિશેષતાઓ

HTK વેરિઅન્ટ કરતાં વધારાની સુવિધાઓ

  • 4 ફ્રન્ટ પાર્કિંગ સેન્સર
  • કાળા અને ગ્રે ચામડાની અપહોલ્સ્ટરી
  • ફ્રન્ટ વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ (ફક્ત ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટ)
  • 8-વે ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ (ફક્ત ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટ)
  • લેથરેટ-રેપ્ડ સ્ટીયરિંગ વ્હીલ
  • વાયરલેસ ચાર્જિંગ પેડ
  • પેનોરેમિક સનરૂફ

કિયા સેલ્ટોસ HTX વેરિઅન્ટની વિશેષતાઓ

HTK (O) વેરિઅન્ટ કરતાં વધારાની સુવિધાઓ

  • ફ્રન્ટ ગ્રિલ, ગ્લોસી બ્લેક ફિનિશમાં ORVMs
  • LED ફ્રન્ટ ફોગ લેમ્પ્સ
  • સાઇડ ડોર ગાર્નિશ
  • બ્રાઉન અને ગ્રે અપહોલ્સ્ટરી
  • લેથરેટ ડેશબોર્ડ સેન્ટર ગાર્નિશ અને ફ્રન્ટ ડોર ટ્રીમ્સ
  • એમ્બિયન્ટ લાઇટ્સ
  • 12.3-ઇંચ ટચસ્ક્રીન
  • OTA સોફ્ટવેર અપડેટ
  • 5-ઇંચ HVAC ટચસ્ક્રીન
  • IRVM માટે ઓટો ડે/નાઇટ એડજસ્ટમેન્ટ
  • ફ્રન્ટ વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ
  • 8-સ્પીકર બોસ સાઉન્ડ સિસ્ટમ
  • 8-વે ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ (ફક્ત ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટ)

કિયા સેલ્ટોસ HTX (A) વેરિઅન્ટની વિશેષતાઓ

HTX વેરિઅન્ટમાં વધારાનું

  • લેવલ-2 ADAS
  • પાર્કિંગ કોલિઝન એવોઇડન્સ આસિસ્ટ (ફક્ત ઓટોમેટિક)
  • સ્ટોપ એન્ડ ગો સાથે સ્માર્ટ ક્રૂઝ કંટ્રોલ (ફક્ત ઓટોમેટિક)
  • રિવર્સ પાર્કિંગ કોલિઝન એવોઇડન્સ આસિસ્ટ (ફક્ત ઓટોમેટિક)
  • 2 સાઇડ પાર્કિંગ સેન્સર્સ
  • 360-ડિગ્રી કેમેરા
  • 12.3-ઇંચ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે

કિયા સેલ્ટોસ GTX વેરિઅન્ટની વિશેષતાઓ

HTX વેરિઅન્ટમાં વધારાનું

  • પાર્કિંગ કોલિઝન એવોઇડન્સ આસિસ્ટ (ફક્ત ઓટોમેટિક)
  • સ્ટોપ એન્ડ ગો સાથે સ્માર્ટ ક્રૂઝ કંટ્રોલ (ફક્ત ઓટોમેટિક)
  • રિવર્સ પાર્કિંગ કોલિઝન એવોઇડન્સ આસિસ્ટ (ફક્ત ઓટોમેટિક)
  • સ્ટોપ એન્ડ ગો સાથે સ્માર્ટ ક્રૂઝ કંટ્રોલ (SCC)
  • LED પ્રોજેક્ટર હેડલાઇટ્સ
  • DRL માં ઇન્ટિગ્રેટેડ ટર્ન ઇન્ડિકેટર્સ
  • ફ્રન્ટ બમ્પર અને ક્લેડીંગ ગ્લોસી બ્લેકમાં ફિનિશ્ડ
  • બોડી-કલર્ડ એક્સેન્ટ્સ સાથે સાઇડ ડોર ગાર્નિશ
  • 18-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ
  • નિયોન-કલર્ડ ડિસ્ક બ્રેક કેલિપર્સ
  • LED રિવર્સ લેમ્પ્સ
  • કાળા અને સફેદ અપહોલ્સ્ટરી
  • 10-વે ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ
  • ડ્રાઇવર સીટ અને ORVM માટે મેમરી ફંક્શન
  • કિયા સેલ્ટોસ GTX (A) વેરિઅન્ટની વિશેષતાઓ
  • GTX વેરિઅન્ટ પર વધારાની સુવિધાઓ
  • પાર્કિંગ કોલિઝન એવોઇડન્સ આસિસ્ટ
  • સ્ટોપ એન્ડ ગો સાથે સ્માર્ટ ક્રૂઝ કંટ્રોલ
  • રિવર્સ પાર્કિંગ કોલિઝન એવોઇડન્સ આસિસ્ટ
  • X-લાઇન સ્ટાઇલિંગ પેક

કિયા સેલ્ટોસ GTX/GTX (A) વેરિઅન્ટની સામાન્ય સુવિધાઓ

  • આગળ અને પાછળ ગ્લોસી બ્લેક ફિનિશ સાથે ફોક્સ સ્કિડ પ્લેટ્સ
  • ડાર્ક ગનમેટલ એક્સેન્ટ્સ સાથે સાઇડ ડોર ગાર્નિશ
  • સાટિન મેટલ એક્સેન્ટ્સ સાથે બ્લેક અને ગ્રીન અપહોલ્સ્ટરી
  • બ્લેક અને હન્ટર ગ્રીન લેધરેટ સીટ્સ
  • બ્લેક ફિનિશ સાથે 18-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ
  • ઓરોરા બ્લેક પર્લ, એક્સક્લુઝિવ મેટ ગ્રેફાઇટ એક્સટીરિયર કલર વિકલ્પો

2026 કિયા સેલ્ટોસ એન્જિન વિકલ્પો

નવી કિયા સેલ્ટોસમાં પહેલા જેવા જ ત્રણ એન્જિન વિકલ્પો છે, જેમાં તેમના ગિયરબોક્સ વિકલ્પોનો સમાવેશ થાય છે. આ શ્રેણી 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિનથી શરૂ થાય છે જે 115 hp અને 144 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, જે 6-સ્પીડ MT અથવા CVT ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે.

બીજો વિકલ્પ 1.5-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 160 hp અને 253 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, જે 6-સ્પીડ iMT અથવા 7-સ્પીડ DCT ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે. ત્રીજો વિકલ્પ 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન છે જે 116 hp અને 250 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, જે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અથવા 6-સ્પીડ ટોર્ક-કન્વર્ટર ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે.

