WhatsAppમાં Meta AIને એક નવો થિંકિંગ મોડ મળશે, હવે પ્રશ્નોના વધુ સારા જવાબો મળશે
WhatsApp મેટા AI માં ફાસ્ટ અને થિંકિંગ મોડ ઉમેરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જે વપરાશકર્તાઓને વધુ સારા અને સ્માર્ટ જવાબો મેળવવામાં સક્ષમ બનાવશે.
Published : January 26, 2026 at 12:07 PM IST
હૈદરાબાદ : WhatsApp તેના વપરાશકર્તાઓ માટે Meta AIને વધુ સ્માર્ટ અને વધુ વપરાશકર્તા-મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. તાજેતરમાં Android માટે WhatsApp બીટા વર્ઝન 2.26.3.10માં એક નવું ફીચર જોવા મળ્યું હતું, જે સૂચવે છે કે Meta AIમાં 'થિંકિંગ મોડ' નામનું એક નવું ફીચર ઉમેરવામાં આવી શકે છે. આ ફીચર ભવિષ્યમાં વપરાશકર્તાઓને વધુ બુદ્ધિશાળી અને વધુ સચોટ પ્રતિભાવો પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપશે.
અગાઉ, WhatsApp બીટા વર્ઝન 2.25.23.24 એ એક નવો શોર્ટકટ રજૂ કર્યો હતો જે વપરાશકર્તાઓને કોઈપણ સંદેશ સીધા Meta AI સાથે શેર કરવાની અને પ્રશ્નો પૂછવાની મંજૂરી આપે છે. હવે, વપરાશકર્તાઓને સંદેશાઓ ફોરવર્ડ કરવાની જરૂર નથી. તેઓ એક જ સંદેશમાં Meta AI પ્રશ્નો પૂછી શકે છે અને જો ઇચ્છિત હોય તો વધારાના પ્રોમ્પ્ટ ઉમેરી શકે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઝડપી અને સરળ બનાવે છે.
બે મોડમાં જવાબો મેળવવાનો વિકલ્પ
રિપોર્ટ અનુસાર , WhatsApp હવે મેટા AI માટે બે અલગ અલગ મોડ્સ રજૂ કરશે - ફાસ્ટ મોડ અને થિંકિંગ મોડ. ફાસ્ટ મોડ પહેલાથી જ કાર્યરત છે અને તે ડિફોલ્ટ મોડ છે, જેમાં AI તાત્કાલિક પ્રતિભાવો પ્રદાન કરે છે. આ મોડ ખાસ કરીને ટૂંકા પ્રશ્નો અને સામાન્ય માહિતી માટે ઉપયોગી છે, જ્યાં ઝડપ મહત્વપૂર્ણ છે.
નવો થિંકિંગ મોડ એવા વપરાશકર્તાઓ માટે હશે જેમને પ્રશ્નના વધુ ઊંડાણપૂર્વકના જવાબની જરૂર હોય છે. આ મોડમાં, મેટા AI પ્રશ્નને સમજવા, સંદર્ભનું વિશ્લેષણ કરવામાં અને પછી વધુ સચોટ, સંરચિત અને વિગતવાર જવાબ પ્રદાન કરવામાં થોડો વધુ સમય લેશે. આ મોડ ખાસ કરીને બહુ-પગલાંના પ્રશ્નો, સરખામણીઓ, સારાંશ, આયોજન અને સમસ્યાનું નિરાકરણ જેવા કાર્યોમાં મદદ કરશે.
વપરાશકર્તાઓને બે મોડ વચ્ચે સ્વિચ કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હશે. ચેટ બારમાં AI મોડ સિલેક્ટર બટનનો ઉપયોગ કરીને આ કરી શકાય છે. ફાસ્ટ મોડ થંડર આઇકોન પ્રદર્શિત કરશે, જ્યારે થિંકિંગ મોડ તે જ આઇકોનને બલ્બમાં ફેરવશે. ફરીથી ટેપ કરવાથી ફાસ્ટ મોડ પર પાછા આવશે.
આ સુવિધા હાલમાં વિકાસ હેઠળ છે અને ભવિષ્યના અપડેટમાં તેને રોલઆઉટ કરવામાં આવશે. આગામી મહિનાઓમાં મેટા AI માટે વધુ વિકલ્પો ઉમેરવામાં આવી શકે છે, જે WhatsApp પર AI અનુભવને વધુ બહેતર બનાવશે.
આ પણ વાંચો...