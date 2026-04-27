સપ્ટેમ્બર 2026થી આ સ્માર્ટફોનમાં WhatsApp નહીં ચાલે

સપ્ટેમ્બર 2026 પછી જૂના ફોન ધરાવતા લાખો વપરાશકર્તાઓને WhatsApp વાપરવા માટે નવો સ્માર્ટફોન ખરીદવો પડી શકે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 8:56 PM IST

હૈદરાબાદ : આજકાલ ડિજિટલ દુનિયા એટલી ઝડપથી બદલાઈ રહી છે કે જૂના ફોન અને સોફ્ટવેરને જાળવી રાખવા એ કંપનીઓ માટે એક મોટો પડકાર બની ગયો છે. આ દરમિયાન વોટ્સએપે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. અહેવાલો મુજબ, આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરથી કંપની જૂના એન્ડ્રોઇડ વર્ઝનવાળા ફોન પર પોતાનો સપોર્ટ બંધ કરશે. હાલમાં વોટ્સએપ એન્ડ્રોઇડ 5.0 અને તેનાથી ઉપરના ડિવાઇસ પર ચાલે છે, પરંતુ 8 સપ્ટેમ્બર 2026થી ફક્ત એન્ડ્રોઇડ 6.0 અથવા તેનાથી નવા વર્ઝનવાળા સ્માર્ટફોન જ આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકશે.

તેનો અર્થ એ થયો કે એન્ડ્રોઇડ 5.0 અને 5.1વાળા ફોન યુઝર્સને સપ્ટેમ્બર પછી મેસેજિંગ, કૉલ્સ કે કોઈ નવી સુવિધા મળશે નહીં. કંપનીએ નવા ફીચર્સને વધુ સારા બનાવવા માટે આ પગલું ભર્યું છે, કારણ કે જૂની સિસ્ટમ પર નવી સુવિધાઓ ચલાવવી મુશ્કેલ બનતી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રભાવિત યુઝર્સને એપની અંદર જ ચેતવણી દેખાવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. વોટ્સએપ સલાહ આપી રહ્યું છે કે તેઓ પોતાનો ચેટ ઇતિહાસ બેકઅપ જરૂર કરી લે. બેકઅપ ગૂગલ ડ્રાઇવ અથવા ફોનની મેમરીમાં સેવ કરી શકાય છે, જેથી નવો ફોન લીધા પછી જૂની વાતો પણ સરળતાથી રિસ્ટોર કરી શકાય.

ભારત સહિત અનેક દેશોમાં થશે અસર

આ ફેરફાર ભારત, બ્રાઝિલ, દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા અને આફ્રિકા જેવા વિસ્તારોમાં વધારે અસર પાડશે, જ્યાં હજુ પણ ઘણા લોકો જૂના સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરે છે. આ ફોન્સને મોટેભાગે સોફ્ટવેર અપડેટ મળતા નથી, જેના કારણે તેમના માટે નવી જરૂરિયાતો પૂરી કરવી શક્ય બનતું નથી. જે લોકો વોટ્સએપ ચાલુ રાખવા માગે છે, તેમને એન્ડ્રોઇડ 6.0 અથવા તેનાથી ઉપરનું વર્ઝન ધરાવતો એન્ડ્રોઇડ ફોન ખરીદવો જરૂરી રહેશે. આ નિયમ વોટ્સએપ મેસેન્જર અને વોટ્સએપ બિઝનેસ બંને પર લાગુ થશે.

જોકે, જો તમે જૂના iOS વર્ઝનવાળો આઇફોન વાપરતા હો, તો તમારા પર વોટ્સએપના આ ફેરફારની કોઈ અસર થશે નહીં. iOS 15.1 અથવા તેના પછીના વર્ઝન અને iPadOS 15.1 કે તેથી નવા ડિવાઇસ પર વોટ્સએપ વિના કોઈ અડચણે ચાલતું રહેશે. આ દરમિયાન એક બીજા સારા સમાચાર એ આવ્યા છે કે વોટ્સએપ એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ માટે નોટિફિકેશન બબલ્સ ફીચર લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ફેસબુક મેસેન્જર પર આ સુવિધા પહેલાથી ઉપલબ્ધ છે, જ્યાં ચેટ એક નાના ફ્લોટિંગ બબલના રૂપમાં દેખાય છે.

આનાથી યુઝર્સને બીજી એપ્લિકેશનોમાં કામ કરતી વખતે પણ મેસેજ વાંચવામાં અને જવાબ આપવામાં સરળતા રહે છે. હવે આ ફીચર વોટ્સએપ પર પણ લાવવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, રિપોર્ટ અનુસાર, વોટ્સએપનું બબલ ફીચર અત્યારે બીટા ટેસ્ટિંગમાં આવ્યું નથી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થવાની અપેક્ષા છે. આનાથી એન્ડ્રોઇડ ફોન પર મલ્ટિટાસ્કિંગ વધુ સરળ બની જશે.

