હવે વોટ્સએપ વેબમાં વોઇસ અને વિડીયો કોલની સુવિધા મળશે, ડેસ્કટોપ એપની જરૂર નહીં પડે

WhatsApp ટૂંક સમયમાં વેબ વર્ઝન પર વોઇસ અને વિડીયો કોલ, ગ્રુપ કોલ, કોલ લિંક્સ અને શેડ્યુલ્ડ કોલ ફીચર્સ લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

વોટ્સએપ વેબ ગ્રુપ વોઇસ અને વિડીયો કોલ શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે, જેમાં બ્રાઉઝરથી સીધા 32 લોકો જોડાઈ શકશે.
વોટ્સએપ વેબ ગ્રુપ વોઇસ અને વિડીયો કોલ શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે, જેમાં બ્રાઉઝરથી સીધા 32 લોકો જોડાઈ શકશે. (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 3:46 PM IST

હૈદરાબાદ : મેટાની મેસેજિંગ કંપની વોટ્સએપ તેના વેબ યુઝર્સ માટે એક મોટો ફેરફાર લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. તાજેતરના એક રિપોર્ટ અનુસાર, વોટ્સએપ વેબ પર ટૂંક સમયમાં વોઇસ અને વિડિયો કોલ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે યુઝર્સને હવે કોલ કરવા માટે વિન્ડોઝ કે મેક માટે વોટ્સએપ ડેસ્કટોપ એપ ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. નવા અપડેટ સાથે, યુઝર્સ સીધા વોટ્સએપ વેબ બ્રાઉઝરમાંથી કોલ કરી શકશે, જેનાથી યુઝર્સ માટે વોટ્સએપ વેબ પરથી કોલ કરવાનું સરળ બનશે.

વોટ્સએપ ફીચર્સ પર નજર રાખતી વેબસાઇટ WABetaInfo એ આ અંગે માહિતી આપી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ ફીચર હાલમાં ડેવલપમેન્ટમાં છે અને હજુ સુધી બીટા ટેસ્ટિંગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું નથી. તેથી, આ ફીચર બધા વોટ્સએપ યુઝર્સ સુધી પહોંચવામાં સમય લાગી શકે છે.

રિપોર્ટ અનુસાર, WhatsApp વેબ પર આ કોલિંગ સુવિધા ફક્ત વ્યક્તિગત ચેટ સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં; તમે ગ્રુપ ચેટમાં વોઇસ અને વિડિયો કોલ પણ કરી શકશો. જોકે, કોલ ગુણવત્તા બગડે નહીં અથવા કોઈ વિક્ષેપ ન આવે તે માટે ગ્રુપ કોલ પર કેટલીક મર્યાદાઓ લાદવામાં આવી શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ગ્રુપ કોલમાં મહત્તમ 32 લોકો જોડાઈ શકશે, પરંતુ કંપની દ્વારા આની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. શક્ય છે કે શરૂઆતમાં આ મર્યાદા 8 કે 16 લોકો પર સેટ કરવામાં આવી હોય.

વોટ્સએપ કોલ લિંક ફીચર

યુઝર અનુભવને વધુ સારો બનાવવા માટે, WhatsApp કોલ લિંક ફીચર પણ રજૂ કરી શકે છે. આ ફીચર યુઝર્સને એક શેર કરી શકાય તેવી લિંક બનાવવાની મંજૂરી આપશે જેના પર ક્લિક કરીને અન્ય લોકો સીધા વોઇસ અથવા વિડીયો કોલમાં જોડાઈ શકે છે. આનાથી મોબાઇલ, ડેસ્કટોપ અને વેબ સહિત વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર કોલમાં જોડાવાનું ખૂબ સરળ બનશે.

વધુમાં, WhatsApp એક શેડ્યૂલ કરેલ કોલ ફીચર પર પણ કામ કરી રહ્યું છે. આનાથી યુઝર વોઇસ અથવા વિડીયો કોલ અગાઉથી શેડ્યૂલ કરી શકશે. આ શેડ્યૂલ કરેલ કોલમાં નામ અને વર્ણન ઉમેરવાનો વિકલ્પ શામેલ હશે જેથી અન્ય લોકો કોલનો હેતુ સમજી શકે. યુઝર્સ કોલ માટે અંદાજિત શરૂઆત અને સમાપ્તિ સમય પણ સેટ કરી શકશે.

WABetaInfo મુજબ, શેડ્યૂલ કરેલા કોલ્સ આપમેળે શરૂ કે સમાપ્ત થશે નહીં, પરંતુ તે એક પ્રકારની ઇવેન્ટ હશે, જેમાં બધા સહભાગીઓને અગાઉથી જાણ કરવામાં આવશે. તેનો ઇન્ટરફેસ ઝૂમ અથવા ગુગલ મીટ જેવા મીટિંગ પ્લેટફોર્મ જેવો હોઈ શકે છે. એકંદરે, WhatsApp વેબ માટે આ અપડેટ ઓનલાઈન મીટિંગ્સ અને ગ્રુપ કોલિંગને સરળ બનાવી શકે છે.

સંપાદકની પસંદ

