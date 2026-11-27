WhatsApp પર આવ્યું નવું Travel eSIM ફીચર, જૂનો નંબર બદલ્યા વગર વિદેશમાં ચાલશે ઈન્ટરનેટ!
WhatsAppએ એપની અંદર જ ટ્રાવેલ ઈ-સિમ ખરીદવાની સુવિધા આપી છે, જેનાથી વિદેશમાં ડાટા સરળતાથી મળી જશે વગર નંબર બદલે.
Published : November 27, 2026 at 2:27 PM IST
હૈદરાબાદઃ WhatsAppએ એક ખૂબ જ કામનું ફીચર લૉન્ચ કર્યું છે. હવે વિદેશ જતી વખતે ડાટા પ્લાન ખરીદવો ખૂબ જ સરળ થઈ ગયો છે. તમે WhatsAppની અંદર જ Travel eSIM ડાટા પ્લાન ખરીદી અને ઈન્સ્ટૉલ કરી શકો છો. Android અને iOS બન્ને પર આ સુવિધા આવી રહી છે.
એપની અંદર થોડાક જ ટેપ્સમાં ડાટા ઈ-સિમ ખરીદી શકો છો. તેની પ્રોસેસ ખૂબ જ સરળ છે અને ખરીદ્યા બાદ ઈ-સિમ ઈન્સ્ટૉલ થઈ જાય છે. આ સાથે જ તમે તમારા ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચીને લોકલ નેટવર્ક સાથે જોડાતા જ ડાટા ચાલુ થઈ જાય છે. તેની સૌથી સારી વાત એ છે કે તમારો જૂનો ફોન નંબર એ જ રહે છે, જે પહેલા હતો. વ્હોટ્સએપ પણ એ નંબર પર ચાલે છે અને તમારે નવો નંબર લેવાની જરૂર નહીં પડે.
કઈ કંપનીઓ સાથે ભાગીદારી
WhatsAppએ Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon અને અન્ય કેટલીક કંપનીઓના સહયોગથી આ ફીચર તૈયાર કર્યું છે. શરૂઆતમાં આ સુવિધા અમુક પસંદગીના દેશોમાં રજૂ કરવામાં આવશે. જ્યારે તે તમારા દેશમાં ઉપલબ્ધ થશે, ત્યારે તે એપની અંદર જોવા મળશે.
મુસાફરી કરતી વખતે, લોકો ઘણીવાર તેમના બોર્ડિંગ પાસ વોટ્સએપ (WhatsApp) દ્વારા મેળવે છે. ડેસ્ટિનેશને પહોંચ્યા પછી, તેઓ પિક-અપની વ્યવસ્થા કરે છે અને પોતાના પરિવારને સુરક્ષિત રીતે પહોંચી ગયા હોવાની જાણ કરે છે, આ બધું જ તેઓ વોટ્સએપ દ્વારા કરી શકે છે. આ કાર્યો માટે ડેટાની જરૂર પડે છે, અને અગાઉ લોકોએ કાં તો એરપોર્ટ પર સિમ કાર્ડ શોધવું પડતું હતું અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય રોમિંગનો મોટો ખર્ચ ભોગવવો પડતો હતો. હવે, આવી મુશ્કેલીઓથી છૂટકારો મળી જશે; આ તમામ કામો હવે સીધા વોટ્સએપની અંદર જ કરી શકાય છે.
What if WhatsApp could work anywhere you go in the world without any struggle. Starting our early explorations around eSIMs so that you can continue sending those stickers without any interruptions. WAnderlust. Inviting partners everywhere to join us in this important mission.— Kunal Shah (@kunalb11) November 26, 2026
WhatsAppના એક અગ્રણી અધિકારી કુણાલ શાહે પણ X (ટ્વિટર) પર આ સુવિધાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે WhatsApp દરેક જગ્યાએ કોઈપણ અડચણ વિના કામ કરવું જોઈએ, અને યુઝર્સે સ્ટીકરો જેવી વસ્તુઓ મોકલતી વખતે ક્યારેય કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો ન પડે. આ સુવિધા ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે, જેઓ વારંવાર વિદેશ પ્રવાસ કરે છે, કારણ કે તેનાથી ડેટા વપરાશને લગતી ચિંતાઓ ઓછી થશે. તમે એપ ખોલીને અને તમારા એકાઉન્ટ સેટિંગ્સમાં જઈને આ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે કે નહીં તે તપાસી શકો છો.
આ પણ વાંચોઃ
Xએ 20 વર્ષ બાદ લોન્ચ કર્યું પેરેન્ટલ કંટ્રોલ્સ, બાળકોનો સ્ક્રીન ટાઇમ નક્કી કરી શકશે પેરેન્ટ્સ
ભારતમાં Vivo X500ની નવી સિરીઝ લોન્ચ; જાણો કેવા મળશે ફિચર્સ અને કેટલી છે કિંમત?