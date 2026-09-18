ETV Bharat / technology

iPhoneમાં આવી શકે છે 3 Whatsapp એકાઉન્ટ ચાલે એવું ફીચર! જાણો શું છે હકીકત

WhatsApp આઈફોન યુઝર્સને એક જ એપમાં ત્રણ અલગ-અલગ એકાઉન્ટ જોડવા અને સરળતાથી સ્વિચ કરવાની સુવિધા આપવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

વ્હોટ્સએપ
વ્હોટ્સએપ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદઃ વ્હોટ્સએપ યુઝર્સ માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવે કંપની આઈફોન યુઝર્સને એક જ એપમાં ત્રણ એકાઉન્ટ ચલાવવાની સુવિધા આપવા પર કામ કરી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આઈફોન પર યુઝર્સ વધારેમા વધારે 2 વ્હોટ્સએપ એકાઉન્ટને જ જોડી શકતા હતા, પણ હવે કંપની ત્રીજું એકાઉન્ટ પણ જોડવાની તૈયારી કરી રહી છે.

WABetaInfo નામની વેબસાઈટ પરથી મળેલી જાણકારી પ્રમાણે, કંપની આ નવા ફીચરનું ટેસ્ટિંગ કરી રહી છે, જેના રોલઆઉટ થયા બાદ આઈફોન યુઝર્સ પોતાના એક જ આઈફોનમાં વ્હોટ્સએપના ત્રણ અલગ-અલગ એકાઉન્ટને યુઝ કરી શકશે.

ટેસ્ટિંગ મોડમાં ફીચર

જૂન 2026માં વ્હોટ્એસએ આઈફોન પર મલ્ટી એકાઉન્ટ સપોર્ટ શરુ કર્યું હતું. એ પહેલા આઈફોન યુઝર્સને બીજો નંબર ચલાવવા માટે વ્હોટ્સએપ બિઝનેસ એપનો ઉપયોગ કરવો પડતો હતો. હવે એક જ એપમાં બે એકાઉન્ટ સરળતાથી ચાલી જાય છે. હવે કંપની આ ફીચરને વધુ આગળ વધારવા માંગે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે, ટેસ્ટિંગમાં જોવા મળ્યું છે કે યુઝર્સ ત્રણ એકાઉન્ટ જોડી શકશે.

જો કે, આ નવા અપકમિંગ ફીચરની જાણકારી આપ્યા બાદ વ્હોટ્સએપના અપકમિંગ ફીચર્સની જાણકારીઓને ટ્રેક કરનારી વેબસાઈટ WABetaInfoએ આ ફીચર વિશે વધુ એક જાણકારી આપી. તેણે પોતાની પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું, આઈફોનમાં ત્રણ વ્હોટ્સએપ એકાઉન્ટવાળા ફીચરને લઈને મામલામાં વધુ તપાસ કર્યા બાદ, અમને લાગે છે કે વ્હોટ્સએપ હાલ ત્રીજી પ્રોફાઈલ લાવવાનો કોઈ પ્લાન નથી બનાવી રહ્યું. જો કે, વ્હોટ્સએપએ એપને બે થી વધારે એકાઉન્ટ્સ સપોર્ટ કરવા યોગ્ય બનાવવા પર કામ કર્યું હતું, પણ એવું લાગે છે કે આ ઑપ્શનને હાલ શરુ કરવાનો કોઈ પ્લાન નથી કર્યો.

જો કે, રિપોર્ટ પ્રમાણે, જ્યારે આઈફોનમાં ત્રણ એકાઉન્ટ્સવાળુ ફીચર આવશે ત્યારે એકાઉન્ટ સિલેક્ટર માટે સ્ક્રીન પર નામ, પ્રોફાઈલ ફોટો અને ફોન નંબર દેખાશે. જે એકાઉન્ટટ એક્ટિવ હશે, તેની પાસે લીલું ટીકમાર્ક રહેશે. બે એકાઉન્ટ જોડ્યા બાદ પણ નીચે Add accountનું ઑપ્શન દેખાશે. તેનાથી યુઝર ત્રીજું એકાઉન્ટ સરળતાથી જોડી શકશે.

રિપોર્ટ અનુસાર આ ફીચર હજુ ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે. બીટા ટેસ્ટર્સને પણ હજુ આ સુવિધા નથી મળી. આ કારણે સામાન્ય યુઝર્સ સુધી પહોંચવામા થોડોક સમય લાગી શકે છે. કંપની ભવિષ્યમાં ત્રણથી વધારે એકાઉન્ટનો પણ સપોર્ટ આપી શકે છે.

દરેક એકાઉન્ટની પોતાની અલગ જાણકારી રહેશે

ત્રણ એકાઉન્ટ જોડ્યા બાદ પણ દરેક એકાઉન્ટ સંપૂર્ણ રીતે અલગ રહેશે. એક એકાઉન્ટની ચેટ હિસ્ટ્રી બીજા એકાઉન્ટમાં નહીં દેખાય. નોટિફિકેશન પણ અલગ-અલગ આવશે. પ્રાઈવેસી સેટિંગ્સ, બેકઅપ અને મીડિયા ફાઈલ્સ પણ દરેક એકાઉન્ટની પોત-પોતાની અલગ હશે. તેનાથી યુઝરને કોઈ સમસ્યા નહીં થાય. કામનો નંબર અને ઘરનો નંબર બન્ને એક જ ફોનમાં સરળતાથી મેનેજ થઈ શકશે.

આ પણ વાંચોઃ

નવો iPhone ખરીદવા મુંબઈમાં લાંબી કતાર, સાડા 10 કલાકે સુરતીલાલાના હાથમાં આવ્યો ફોન

Pixel Phonesમાં આવી એક ખતરનાક સમસ્યા, ખુદ Googleએ કર્યું કન્ફર્મ

TAGGED:

WHATSAPP THIRD ACCOUNT
WHATSAPP
IPHONE
વ્હોટ્સએપ
WHATSAPP IPHONE SUPPORT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.